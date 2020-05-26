Вибори до Київради: "Європейська Солідарність" - 21%, "Слуга народу" - 18%, УДАР - 13%, - опитування "Соцісу"
"Європейська Солідарність" лідирує в рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Партія Порошенка майже на 3% випереджає президентську партію "Слуга народу".
Такі результати соціологічного опитування оприлюднив центр SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
Серед тих, хто візьме участь у виборах та вже визначився зі своїм кандидатом, "Європейська Солідарність" набрала майже 21%, в той час як "Слуга народу" – 18%. Порівняно із результатами парламентських виборів 2019 року "Слуги" втратили 18%, а партія Порошенка зросла майже на 5%. На третьому місці – УДАР Кличка (13,3%).
Партія "Голос" (4,2%) та партія ВО "Свобода" (3%) поступаються партії Шарія (4,4%). "Голос" по Києву від парламентських виборів втратив більше ніж удвічі.
"З осені минулого року відбулося певне зростання, вийшла на перше місце "Європейська Солідарність". Удвічі впала "Слуга народу": у жовтні минулого року було 37%, а зараз ми бачимо лише 18%. щодо інших партій показники в межах похибки порівняно з минулим роком. Але те, що змінилося, це доволі значне падіння рейтингу "Слуги народу" в Києві і зростання рейтингу "Європейської Солідарності", – зазначив виконавчий директор Центру "SOCIS" Олександр Чашковський.
Віталій Кличко зберігає впевнене лідерство як кандидат на посаду міського голови – 41.8%, на другому місті із суттєвим відставанням – Андрій Пальчевський (8,8%).
Соціологи зазначають, що "Європейська Солідарність" ще не визначилась із кандидатом на посаду Київського міського голови, однак високий рейтинг партії дозволяє їй вивести свого кандидата в другий тур із Кличком. Кандидат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко посідає десяте місце, за нього готові проголосувати 1,3%. Восени минулого року він був другим і мав шанс виграти у Кличка у другому турі. За даними оприлюдненого дослідження, у другому турі Кличко перемагає кандидата від "Слуги народу" із результатом 52% проти 10%.
"Надзвичайно цікаві результати моделювання другого туру, тому що за імітації виборів "перший тур" все-таки ми маємо доволі умовний список кандидатів. Наприклад, немає кандидатів від "Європейської Солідарності". Очевидно його балотування може позначитись на рейтингу Віталія Кличка. Бачимо надзвичайно низький рейтинг кандидата від "Слуги народу", і очевидно це пов’язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом. Зараз ідеться про трьох кандидатів. Самі представники партії припускають можливість четвертого кандидата, і частина рейтингу відбивається в позначці "інший кандидат", – аналізує Голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Соціологи також повідомили, що 71% киян вважають погіршенням ситуацію з рівнем безробіття, 73% – що погіршилось економічне становище в країні, 70% кажуть, що погіршився рівень життя, 56% – що підвищився рівень комунальних тарифів. 34% вважають, що погіршилася ситуація у боротьбі з корупцією, в той час як лише 8% бачать позитивні зрушення. На думку 30% киян ситуація з досягнення миру в Україні погіршилась, покращилась – для 10%.
Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 8 по 20 травня 2020 року. Загалом було опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження 1,9%.
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Теперь зеленой ватной реваншсисткой нечисти Киев точно не взять
Присмотримся к» зеленому» фарсу повнимательней. Что же мы видим? Янукович преследовал свою предшественницу (на посту премьера) Ю. Тимошенко и посадил е в тюрьму. Зеленский на протяжении года пытается отправить в тюрьму П. Порошенко, но безуспешно. Его отчаянная попытка приплести к «преступлениям барыги» еще и Дж. Байдена вообще абсурд. За который придется отвечать и перед Байденом ( если он станет Президентом США) и перед следующим Президентом Украины.
Преследовал Янукович также министров «кабинета Тимошенко» и других политиков. Этот материал можно найти в Википедии по ссылке «репрессии Януковича». Но то были достойные противники. «Наезд» же Зеленского на двух медработников и минера лично мне напомнил (да простят меня обвиняемые за такое сравнение) «наезд» известного городничего на слесаря Пошлепкина и унтер-офицерскую вдову. И объяснение то же: "Этот минер - террорист, а если он еще ничего не взорвал, потом взорвет".
Экономическая политика Зеленского есть фарс на экономическую политику Януковича. «Несудимый» стал главой клуба приближенных олигархов и вместе с ними грабил страну. Грабил так, что пришлось бежать. Зеленский сделал премьер-министром бывшего подчиненного Р. Ахметова. Представители других олигархов тоже нашли место в Кабмине. Теперь олигархи дерибанят страну через подконтрольных министров, а Зеленский только смотрит, как деньги из казны плывут в карманы толстосумов, минуя его собственный. Но отвечать-то перед народом и новым Президентом после окончания каденции придется ему!!
С взаимоотношениями с Верховной Радой та же история. Янукович железной рукой четыре года удерживал в Раде покорное большинство. Но, увидев льющуюся по улицам кровь, большинство ему изменило и Верховная Рада отправила его в отставку. Зеленский пришел в Раду с монобольшинством, которое развалилось через год - в четыре раза быстрее, чем у ПроФФессора.
С взаимоотношениями с Путиным - та же история. Янукович четыре года с ним договаривался, встречался, кланялся… Но цели - снижения цены на российский газ - не достиг. Зеленский тоже встретился с Путиным, но цели - прекращения гибридной войны - не достиг.
Впрочем, трагедия (диктатора) - не амплуа Зеленского. А вот фарс, комедия, буффонада - в его стиле. Но этот фарс (вангую) в конце правления станет его личной трагедией.
С медициной плохо
С борьбой с коррупцией плохо
С кадрами вообще швах
Войну он закончить не может, несмотря на заглядывание в глаза путену Единственное, что у него хорошо получается - цепляться к Порошенко
А ну да, это карманная потрохнявая "социс")))...ну как же "верим".
Геть!?
ГАНЬБА!?
чи може Слава !?
ні..Шановні
ЦЕ П..ЄЦ.. (
Все "Потрохнявые" дальше некуда
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 президентських виборах 2004 року президент центру «Соціс» Микола Чурилов вилучив із даних екзіт-полів дані 1 млн. 200 тис. виборців західних областей, змінивши дані на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича
Директор фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8 «Демократичні ініціативи» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірина Бекешкіна звернула увагу на маніпулятивність дослідження 2018 року, в якому компанія «Социс» подала завищені результати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Аграрної партії , не включивши у дослідження обласні центри України
Не поможет вам не Социс, не фигоцис, если вы кругом обосрамши.
И так еще многовато у вас надувного рейтингу
Весело будет, обхохочемся. Он нам расскажет как гумовою жинкою користуваться
"С осени прошлого года произошел некоторый рост, вышла на первое место "Европейская Солидарность". Вдвое упала "Слуга народа": в октябре прошлого года было 37%, а сейчас мы видим всего 18%Источник: https://censor.net/n3198061
а сам зеленский не желает на выборах мера пролететь, как фанэра над парижом ???
Зеля до следующего года не доживет. Уже сейчас надо думать за кого голосовать на внеочередных выборах президента весной 2021.
Из совершеннолетних за петушария, как видим очень маленький процент
И что интересно, маленький процент даже в юговосточных областях
Потому что контент петушария рассчитан на недоразвитых, и сам шарий какой-то немного недоразвитый, застрявший в подростковом возрасте.
Мда, не всех больных война убила...
а чому дивуватись ?
Голос стійко став асоціюватись З Соросом,Фіалою і рештою "соросятії"На кого не плюнь з цієї партії -попадеш на "грантоїда"... ((
та й з харизмою депутатиків у партії напряг...
А волелюбні кияни вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди і зараз в про-українській Київраді. До осені є час може в цій антиукраїнській зарази ще значно впаде рейтинг. Всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не антиукраїнську владу
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Європейська Солідарність" лідирує в рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Партія Порошенка майже на 3% випереджає президентську партію "Слуга народу".Джерело: https://censor.net/ua/n3198061