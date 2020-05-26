НСЗУ виплатила 162,9 млн грн за лікування хворих на COVID-19 і уточнила, які медпослуги є безкоштовними

Національна служба здоров'я України виплатила 162 944 463 грн за надання допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19. Пацієнти отримують безоплатно тестування методом ПЛР мобільною бригадою, за станом здоров'я - екстрену і стаціонарну медичну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

НСЗУ платить закладу охорони здоров’я за кожне проведене тестування методом ПЛР. Це означає, що мобільна бригада має усе необхідне для взяття мазків у пацієнта вдома та транспортування їх до лабораторії. Для пацієнта послуга безоплатна. Ані засоби індивідуального захисту медпрацівника, ані бензин для машини пацієнт не оплачує з власної кишені.

Щодо екстреної допомоги, то бригада ЕМД має оцінити стан здоров’я пацієнта на місці виклику та за необхідності транспортувати його до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, бригада ЕМД надає йому необхідну медичну допомогу, рекомендації стосовно самоізоляції та направлення на тестування для мобільної бригади. Національна служба здоров’я платить екстренці за кожний виїзд до пацієнтів як із встановленим діагнозом COVID-19, так і з підозрою на коронавірусну хворобу.

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Стосовно безоплатних послуг у стаціонарі, то пацієнт отримує такі основні послуги: тестування на SARS-Co-V-2, лабораторні та інструментальні дослідження (ЕКГ, загальний клінічний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, визначення рівня глюкози крові), меддопомогу відповідно до галузевих стандартів, кисневу підтримку, інтенсивну терапію та підключення до ШВЛ та ЕКМО за необхідністю, знеболення та медикаментозну терапію, консультації лікарів інших спеціальностей тощо. Це покриває тариф відповідного пакета медичних послуг. А отже, пацієнтові не потрібно платити за те, за що платить держава.

Вимоги до надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією є на сайті НСЗУ https://bit.ly/2B2SP6s. З переліком лікарень, визначених опорними для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3d5rVsz. Ці лікарні відповідають чітким вимогам, щоб пацієнт отримував безпечну і ефективну допомогу при госпіталізації.

Загалом за стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією кошти отримали 6 закладів, які входять у перелік визначених лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 (понад 25,6 млн грн), та 31 заклад, які не входять у перелік лікарень, визначених для госпіталізації і отримують виплати лише в квітні (10,8 млн грн). За медичну допомогу, яка надається мобільними бригадами, кошти отримали 68 закладів на суму понад 2,4 млн грн. Також всі 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали майже 124 млн грн.

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Довідка. Мобільні бригади – це працівники центрів первинної допомоги, міських, районних лікарень або інших закладів охорони здоров’я. Вони проводять забір аналізів (мазки з дихальних шляхів) вдома у пацієнтів, а потім відвозять ці мазки до лабораторії. Тестування здійснюється виключно за направленням сімейного лікаря, лікуючого лікаря або лікаря-консультанта екстреної медичної допомоги чи регіональної гарячої лінії.