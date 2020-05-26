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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Ексміністра оборони Лебедєва заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані

Ексміністра оборони Лебедєва заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва 25 травня 2020 року обрав ексміністру оборони України Павлу Лебедєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних в період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 рік у центральній частині Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини організації колишнім Президентом України перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади рядом колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, в тому числі умисних вбивств та замахів на умисні вбивства (завдання тілесних ушкоджень, пов’язаних із застосуванням працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї) учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва та терористичного акту", - йдеться в повідомленні.

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Зазначене рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишнього Міністра оборони України процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

З 24 грудня 2012 року по 28 січня 2014 року Павло Лебедєв був міністром оборони України.

Автор: 

Лебедєв (33) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+6
Заочно вы можете его даже расстрелять.
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26.05.2020 15:36
+6
Быстро работают... всего 6 лет прошло...
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26.05.2020 15:55
+5
А за знищення ВСУ йому нічого не предявляють?
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26.05.2020 15:31
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А за знищення ВСУ йому нічого не предявляють?
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26.05.2020 15:31 Відповісти
С Кремля грамота будет
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26.05.2020 16:09 Відповісти
Не берусь его оправдывать, но, когда лебедев зашел на должность. в 2012-м, он прошерстил десантные бригады основательно! И у хлопцев появилась возможность выаполнять по 4-6 прыжков за срочку!!! До этого, повально, ВДВ-шные дембеля не то, что ИЛа, даже вертухи и АН-2 , бывало, "не нюхали".
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26.05.2020 16:49 Відповісти
БРЕХНЯ.
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26.05.2020 17:43 Відповісти
Рибі також черв'ячок на гачку пропонують А це не означає, що рибаки до річки мішками корм скидають
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26.05.2020 18:31 Відповісти
Заочно вы можете его даже расстрелять.
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26.05.2020 15:36 Відповісти
А вы бы сосали и дальше! Чего говнометить начали?!
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26.05.2020 16:21 Відповісти
Был лебедь, а станет козлом.
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26.05.2020 15:39 Відповісти
Странно получить решение от продажного реваншистского печерского суда. Может в это время портнов заболел и судья распоясался, вспомнил, что он судья??? Очень непонятно
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26.05.2020 15:41 Відповісти
Он просто знает - пациент ничем не рискует
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26.05.2020 21:42 Відповісти
Так, більш того, Печерний суд його виправдає і змусить Україну виплатити йому платню за 6 років і моральну компенсацію. Після цього він знову буде готовий обіймати посаду міністра оборони України. Реванш так реванш.
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26.05.2020 21:54 Відповісти
Вот при позднем Яныке и раннем и позднем Пете - низзя было митинги, а Зе разрешает.
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26.05.2020 15:43 Відповісти
заочно можно все - Пещерный суд показывает видимость работы и справедливости.
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26.05.2020 16:42 Відповісти
Быстро работают... всего 6 лет прошло...
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26.05.2020 15:55 Відповісти
Тільки у нас і москалів міністрами оборони можуть стати фінінспектор і оленевод.
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26.05.2020 16:47 Відповісти
https://twitter.com/Frequency_JT
https://twitter.com/Frequency_JT
https://twitter.com/Frequency_JT
Fr
quency

@Frequency_JT

·https://twitter.com/Frequency_JT/status/1265239555914989568 3 ч

Скільки вже тих справ було: фіскал -Насіров енергоатом -Мартиненко молоти - Пашинський банк -Гонтарєва Свинарчуки... Кого розслідували? Кого закрили? Мільйонні збитки, розкрадання. В цивілізованому світі - це тюрма і конфіскація. У нас - клітчате одіяло і повернення на роботу.
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26.05.2020 18:02 Відповісти
Мільйонні збитки, розкрадання - бла бла бла.Вам эту инфу портнов принёс? Жрите, не обляпайтесь
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26.05.2020 21:44 Відповісти
Давно вже пора, за прикладом багатьох держав, створити підрозділ, який би виконував вироки українських судів по всьому світові за особо важкі насильницькі злочини, злочини проти людяності та воєнні злочини по всьому світові. Звісно, перед цим треба повністю змінити суддівський склад, який вийшов з ширінки Кивалова і розставлений по місцям Медведчуком і Портновим.
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26.05.2020 21:46 Відповісти
 
 