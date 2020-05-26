Ексміністра оборони Лебедєва заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва 25 травня 2020 року обрав ексміністру оборони України Павлу Лебедєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних в період з 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 рік у центральній частині Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини організації колишнім Президентом України перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади рядом колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, в тому числі умисних вбивств та замахів на умисні вбивства (завдання тілесних ушкоджень, пов’язаних із застосуванням працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї) учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва та терористичного акту", - йдеться в повідомленні.

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Зазначене рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишнього Міністра оборони України процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

З 24 грудня 2012 року по 28 січня 2014 року Павло Лебедєв був міністром оборони України.