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Майбутнє інвестицій в Україну повністю залежить від підписання меморандуму уряду з інвесторами зеленої енергетики, - представники бізнесу

Майбутнє інвестицій в Україну повністю залежить від підписання меморандуму уряду з інвесторами зеленої енергетики, - представники бізнесу

Майбутнє інвестицій в економіку України повністю залежить від досягнення компромісних домовленостей між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами в енергетику щодо розміру зниження зелених тарифів, яке буде закріплене меморандумом вже найближчим часом.

Про це йдеться в заявах Американської торговельної палати в Україні (АТП), а також Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

"Ми сподіваємося, що Уряд не допустить одностороннього різкого зниження тарифів, що могло б негативно вплинути на життєздатність проєктів з ВДЕ та завдати довготривалої шкоди інвестиційному середовищу в Україні. Американська торговельна палата в Україні закликає Уряд підтримати пропозиції інвесторів щодо добровільних умов реструктуризації з метою досягнення угоди, спрямованої на врегулювання кризи у відновлюваній енергетиці", - прокоментував Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

АТП зазначає, що "зелений" тариф став каталізатором розвитку галузі відновлюваної енергетики в Україні, адже іноземні та українські компанії вклали сотні мільйонів доларів у проєкти з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), а міжнародні фінансові організації та комерційні банки надали боргове фінансування, спираючись на надані державою гарантії.

Ці проєкти відповідають заявленим державою цілям щодо майбутнього нарощення генерації з відновлюваних джерел і створили галузь, яка забезпечує державу чистою енергією та сприяє енергетичній незалежності України. Крім того, відповідно до неодноразово заявлених пріоритетів нового Уряду щодо зобов'язань України залучити прямі іноземні інвестиції для стимулювання зростання ВВП, захист інвестицій в Україні є головним пріоритетом, і односторонній ретроспективний перегляд умов для інвесторів є недопустимим.

В свою чергу ЄБА, закликає уряд якнайшвидше підписати меморандум про взаєморозуміння з іноземними інвесторами, які вже готові йти на поступки. Інвестори, відповідно до норм Меморандуму, йдуть на добровільну реструктуризацію "зеленого тарифу", тим самим, забезпечуючи поступовий та успішний перехід до системи аукціонів та зменшення нестабільного фінансового становища ДП "Гарантований покупець". Зі сторони ж держави бізнес очікує на стабільність правил гри, аби була можливість планувати подальшу діяльність з врахуванням довгострокових перспектив.

"Підписання цього Меморандуму стане важливим сигналом міжнародному співтовариству та європейським партнерам щодо виконання Україною взятих на себе зобов’язань. Адже це буде означати, що і держава, і бізнес визначились з правилами гри, публічно їх задекларували та підтримали готовність працювати щодо них, а не постійно вносити певні новації. Це, в свою чергу, відкидає і можливість сценарію міжнародних арбітражів. Крім того, відкриває шлях для нових інвестицій у сектор ВДЕ та економіку України", - коментує Євгеній Скульський, Координатор Комітету з енергетики ЄБА.

Ассоціація зазначає, що інвестори всіляко прагнуть конструктивно зробити свій внесок у вирішення поточної енергетичної кризи в Україні та сприяти подальшому залученню інвестицій в енергетичний сектор і сподіваються на аналогічне прагнення з боку влади.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

21 травня іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

Як зазначив власник компанії "Віндркрафт Україна", шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проєктів в Україні до моменту підписання меморандуму.

На думку глави Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.

Автор: 

інвестиції (2053) енергетика (2583) Європейська бізнес асоціація (228)


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Топ коментарі
+5
Ахметка тут мініотарщик, пішак. Головні творці цієї дойки батьки "Котлети по Київські", Будапештського меморандуму. Українці будуть платити, як платили Бурісмам за газ по 8,5 грн., плотять 17% по ОВДП, +3-4% ще МВФ за півторарічний кредит для успішного виходу Сороса з наших облігашок.

Американська торговельна палата застерігає від одностороннього різкого зниження "зеленого тарифу"
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26.05.2020 16:36
+4
РеформаторыБудущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации - Цензор.НЕТ 8722
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26.05.2020 15:34
+4
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 8331
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26.05.2020 15:39
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Правила форума Рада форумчан
Крайний случай -Украина отказывается от зеленой энергетики(ЗЭ).Вряд ли цена электоэнергии снизится вдвое.Скорее всего не снизится вовсе.Минус ЗЭ -1000 долл за установленный квт.Плюс -не нужен уголь и уран.А 1 квт*час от ТЭС это 0,4 кг угля. Большинство электростанций выработали ресурс. Установленный квт ТЭС и АЭС 2000 долл. Где эти долл брать не известно.И даже если поднимем долю ЗЕ с 8 до 30 % проблема останется. Можно не сомневаться что будет выбран не лучший но уникальный путь её решения.Типа выбора во время войны главнокомандующим четыреждыуклониста, называющего Украину порноактрисой.
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26.05.2020 15:33 Відповісти
Стоимость элекроэнергии для населения и бизнеса будет расти ? Дешёвая атомная энергетика умрёт ?
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26.05.2020 15:33 Відповісти
Будет расти конечно. Без этого никак. И миф о "дешёвой" атомной энергии тут не поможет.
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26.05.2020 16:07 Відповісти
Это все, что надо знать о наших "партнерах": "Мы надеемся, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифов, что могло бы негативно повлиять на жизнеспособность проектов ВИЭ и нанести длительной ущерб инвестиционной среде в Украине. Американская торговая палата в Украине призывает Правительство поддержать предложения инвесторов относительно добровольных условий реструктуризации с целью достижения соглашения, направленного на урегулирование кризиса в возобновляемой энергетике ". Источник: https://censor.net/n3198075
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26.05.2020 15:34 Відповісти
РеформаторыБудущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации - Цензор.НЕТ 8722
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26.05.2020 15:34 Відповісти
Это вторая версия.
Первая, наиболее мыролюбная версия вот.
http://oldpaper.kiev.ua/assets/images/war_pro/vo_pro_03.jpg
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26.05.2020 15:46 Відповісти
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 883http://oldpaper.kiev.ua/assets/images/war_pro/vo_pro_03.jpg
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26.05.2020 15:49 Відповісти
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации - Цензор.НЕТ 5966
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26.05.2020 15:34 Відповісти
Какие инвестиции при постоянном увеличении налоговой нагрузки?
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26.05.2020 15:37 Відповісти
А какая разніца в який бік. Пішов же ж-двіжБудущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 5000
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26.05.2020 15:38 Відповісти
А куда инвестировать ? В беззаконие и воровство ?
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26.05.2020 22:07 Відповісти
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 8331
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26.05.2020 15:39 Відповісти
а к какой мыролюбной ассоциации относятся эти "инвесторы"?
Они очень сильно хотят нареформировать на народе потужно и безальтернативно?
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26.05.2020 15:43 Відповісти
Бред сивой кобылы. Большинство инвестиций - Ринат Ахметов лично финансировал с ожиданием 60% прибыли в год.
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26.05.2020 15:48 Відповісти
За що платити? Зелена енергетика була б оправданою в енергодефіцитному Київському регіоні, що б дозволило замінити газомазутні блоки на Київських ТЕЦ, Трипільській ТЕС, на Сході економлячи імпортний антрацит на Луганській, Зміївській ТЕС, газ на Харківській ТЕЦ. Так ні в погоні за грошимиа, наліпили тих СЕС, ВЕС на енергопрофіцитному Півдні де одних реакторів 8 штук.
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26.05.2020 15:53 Відповісти
Если принимается прогрмма на 10 лет и озвучивается зеленый тариф, под что впрягаются инвесторы из ЕС и свои же граждане, то ее конечно можно не выполнять, в мире достаточно государств балоболов кидающих инвесторов, например Венесуэла.
Дело не в зеленке, и ее дороговизне, Европа сделала свой выбор, и то что они там тупые я слышу постоянно только от кацапосми и олигархов, зеленка окупется, и жить в грязной экологии чтобы двинуть ноги в 65 может хотеть только идиот.
Зеленая энергетика непричем, причем конкретно шмыгали Ахметова остатновившие АЭС чтобы палить ДНР овский и кацапский уголь. Забавно, но я не могу его винить, если в 40 млн стране на находится пары тысяч людей ганять 1го урода митингами, то чему удивлятся, когда 40млн рабов молчит, то и место плутократа не будет пустовать, это как закон физики, Не ахметов то бения, фирташ, кто угодно, если его небыло бы то появился бы.
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26.05.2020 15:54 Відповісти
а, кто будет гонять без оплаты...? все куплено и продано, тут без вариантов....
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26.05.2020 16:03 Відповісти
Я ходил на Майдан, до этого на акцию против дорогого техосмотр овощем, наоборот денег скидывал на майдан итп. Сейчас акций против коррупции не вижу, а сам не буду организовывать просто потому что любые посты тут сделать акцию против коррупции, например съездить в гости к бене тупо не собирают лайков.
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26.05.2020 17:17 Відповісти
да, еще, если появляются идейные, их либо все же покупают или по быстрому ликвидируют...
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26.05.2020 16:07 Відповісти
Да сколько можно эти выбросы кидать? Зелёный тариф есть и будет, до 2030 года, в том виде в котором он есть. В противном случае Украину нагнут в судах
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26.05.2020 16:05 Відповісти
розвод від ахметки
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26.05.2020 16:27 Відповісти
Развод - это сначала под закон гарантированный завлечь людей ставить сэс и вэс, а потом этот закон отменять или менять, когда люди уже вложили деньги, при чем многие под кредиты,которые банк не спишет. На на хитрожопую власть есть международные суды и МВФ.
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26.05.2020 16:51 Відповісти
Не нужно нас пугать своими влажными мечтами.
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26.05.2020 16:29 Відповісти
Влажные мечты - это мечты глупых хомячков, которые верят в то, что зелёный тариф отменят, снизят и электроэнергия для населения дорожать не будет)))
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26.05.2020 16:49 Відповісти
Хомячки могут перегрызать кабели, а иногда и горло.
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26.05.2020 21:37 Відповісти
шо задурня ?
Ковач написав, що з такими правилами в енергетиці,
коли ахметка тримає у заручниках все населення і бізнес,
Україну не приймуть у жодну структуру Європи
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26.05.2020 16:23 Відповісти
У ахметки доля всего-то 14%. Кого он в заручниках тримае? При этом я напомню, что закон об энергорынке был частью реформ, под которые МВФ бабло давало.
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26.05.2020 16:55 Відповісти
Если провести референдум по вопросу "Вы бы хотели, чтобы Ахметова отловили и утилизировали?", то 90% ответят положительно.
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26.05.2020 21:35 Відповісти
Да кто ж без распила госбюджета инвестировать-то будет? Ахметов чтоли, он со товарищами на низком старте уже изготовились, что тут лицемерить.
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26.05.2020 16:27 Відповісти
Ахметка тут мініотарщик, пішак. Головні творці цієї дойки батьки "Котлети по Київські", Будапештського меморандуму. Українці будуть платити, як платили Бурісмам за газ по 8,5 грн., плотять 17% по ОВДП, +3-4% ще МВФ за півторарічний кредит для успішного виходу Сороса з наших облігашок.

Американська торговельна палата застерігає від одностороннього різкого зниження "зеленого тарифу"
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26.05.2020 16:36 Відповісти
Если ветряки неконкурентоспособны, то пусть идут лесом - ставьте себе в Конче-Заспе.
Украина имеет дешёвую атомную генерацию - вот на эти цены пусть и ориентируются.
Зачем нам КАБАЛЬНЫЕ "инвестиции" - это прямое вымогательство в духе Ахметова.
Это не бизнес, это рекет под прикрытием "зелёных" лозунгов.
Придёт Илон Маск с солнечными панелями - у него всё стоит нормальных денег,
всё окупается, потребители ещё и продают излишки электричества государству.
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26.05.2020 21:31 Відповісти
Значит ещё электроэнергия впятеро подорожает.
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26.05.2020 22:49 Відповісти
"...Кроме того, открывает путь для новых инвестиций в сектор ВИЭ и экономику Украины ", - комментирует Евгений Скульський, Координатор Комитета по энергетике Ассоциации..."

Що в перекладі означає: якщо "доїти" Україну, то до кінця!
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27.05.2020 06:00 Відповісти
 
 