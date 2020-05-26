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Новини Коронавірус і карантин
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Рада церков просить Шмигаля про зустріч через карантинні обмеження для храмів: "Ускладнюють проведення богослужінь"

Рада церков просить Шмигаля про зустріч через карантинні обмеження для храмів:

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ініціює зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з метою врахування релігійних потреб громадян під час послаблення карантину.

Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення уряду щодо запровадження адаптивного карантину, прийняте 20 травня 2020 року, є певним прогресом у забезпеченні конституційного права на свободу віросповідання. Водночас запропоновані в постанові Кабінету міністрів України заходи не враховують повною мірою релігійні потреби віруючих громадян, а також на практиці можуть ускладнити проведення богослужінь, насамперед у малих храмах і молитовних будинках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова уряду не передбачає наступних етапів послаблення обмежень для релігійних заходів, у той час як передбачено відкриття дитячих садків (з 25 травня), закладів громадського харчування із обслуговуванням відвідувачів у приміщеннях та діяльність закладів культури (з 10 червня). При цьому умовою проведення масових заходів у закладах культури є перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, натомість для релігійних заходів ця вимога вдвічі суворіша – не більше однієї особи на 10 кв. метрах.

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"Раду церков особливо турбує той факт, що для малих релігійних споруд і молитовних приміщень послаблення карантину може мати протилежний ефект у вигляді посилення обмежень, адже для дотримання умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах може означати присутність на богослужінні значно меншої кількості вірян, ніж навіть 10 осіб", - зазначають у ВРЦіРО.

Автор: 

карантин (18172) релігія (386) церква (698) Рада церков (47) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
бараны отбиваются от стада? перебараниваются?
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26.05.2020 15:42
+3
Ну ходіть люди до церкви,може швидше відправитесь до бога.
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26.05.2020 15:34
+3
Заварить ворота . Лучшее карантинных ограничений .
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26.05.2020 15:35
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Ну ходіть люди до церкви,може швидше відправитесь до бога.
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26.05.2020 15:34 Відповісти
Братья и сестры , если кто агитировал в храмах голосовать за безбожную власть - покайтесь. И знайте, вам разрешат очень много чего, если вы будете агитировать паству за прививки против ковида. Если вы пойдете на поводу таких условий - помните - вы предаете Христа.
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26.05.2020 18:13 Відповісти
Заварить ворота . Лучшее карантинных ограничений .
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26.05.2020 15:35 Відповісти
Опиума нааакоооопилось....
Сами и употрєБЛЯй!!
😇
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26.05.2020 15:39 Відповісти
обосравшие свои платья мужички, так и прутся "бобослужить" севшему на бутылку газообразному ссуществу, за то что оно наслало вирус, но могло быть и хуже.....

а если просто то "бабланет, но мы держимся"
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26.05.2020 15:42 Відповісти
за рули джипов*
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26.05.2020 15:43 Відповісти
бараны отбиваются от стада? перебараниваются?
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26.05.2020 15:42 Відповісти
Попам наверное мало, что после их обрядов такое сумасшедшее количество зараженных? Какие ж вы, твари, Божьи люди после этого? Вы-слуги сатаны, у которых кроме бабла нет другого Бога.
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26.05.2020 15:48 Відповісти
да просто пожертвований мало, бабло оно такое.
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26.05.2020 17:56 Відповісти
Я за, но первым делом для РПЦУ МП, пора, так сказать, проредить электорльное поле жопоблока и за одно пенсионный фонд.
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26.05.2020 17:24 Відповісти
 
 