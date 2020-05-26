Рада церков просить Шмигаля про зустріч через карантинні обмеження для храмів: "Ускладнюють проведення богослужінь"

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) ініціює зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з метою врахування релігійних потреб громадян під час послаблення карантину.

Про це повідомляє пресслужба ВРЦіРО, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення уряду щодо запровадження адаптивного карантину, прийняте 20 травня 2020 року, є певним прогресом у забезпеченні конституційного права на свободу віросповідання. Водночас запропоновані в постанові Кабінету міністрів України заходи не враховують повною мірою релігійні потреби віруючих громадян, а також на практиці можуть ускладнити проведення богослужінь, насамперед у малих храмах і молитовних будинках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова уряду не передбачає наступних етапів послаблення обмежень для релігійних заходів, у той час як передбачено відкриття дитячих садків (з 25 травня), закладів громадського харчування із обслуговуванням відвідувачів у приміщеннях та діяльність закладів культури (з 10 червня). При цьому умовою проведення масових заходів у закладах культури є перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід, натомість для релігійних заходів ця вимога вдвічі суворіша – не більше однієї особи на 10 кв. метрах.

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"Раду церков особливо турбує той факт, що для малих релігійних споруд і молитовних приміщень послаблення карантину може мати протилежний ефект у вигляді посилення обмежень, адже для дотримання умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах може означати присутність на богослужінні значно меншої кількості вірян, ніж навіть 10 осіб", - зазначають у ВРЦіРО.