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Суд в Одесі оштрафував жінку за перебування на вулиці без паспорта

Суд в Одесі оштрафував жінку за перебування на вулиці без паспорта

Приморський районний суд Одеси притягнув до адміністративної відповідальності жінку 1992 року народження через перебування на вулиці без паспорта під час карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Судової влади України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами справи, 29 квітня о 00:30 вона перебувала в громадському місці без документів, що засвідчують особу. Цим вона порушила п.16 Постанови Кабміну №255 від 02 квітня 2020.

Відповідно до адміністративних матеріалів, 29 квітня 2020 року о 00:30, правопорушниця перебувала в громадському місці без документів, що посвідчують особу, тим самим порушив п.16 Постанови КМУ № 255 від 02.04.2020.

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За результатами повного та всебічного судового розгляду було винесено рішення про визнання даної особи винною у скоєнні правопорушення, передбаченого статті 44-3 КУпАП, та призначити йому адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень та судового збору на користь держави в розмірі 420,40 гривень.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5440) паспорт (1152) штраф (1857) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+44
А могли ж ведь изнасиловать. В нынешних реалиях легко отделалась.
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26.05.2020 15:35
+33
Липецкая фабрика Пороха не работает уже четыре года и даже после расследования Цаплиенко, есть люди которые твердят об этом.
***
Фильмы 95квартал продаются в России и все молчат.
Вы что не видите что проблема была не в торговле с врагом а в Порохе как лидере страны ?
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26.05.2020 15:34
+23
Здравствуй раша!
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26.05.2020 15:35
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Одеса - и этим все сказано!
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26.05.2020 19:41 Відповісти
Одеса за зе? Так? Бачили що брали? То тепер їжте.
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26.05.2020 20:49 Відповісти
Шо за цирк??? И цирк в Одессе...уточните все детали плиз...
живу на поскоте, работа монтажника сетей интернета заставляет меня бегать по всему поселку...если где мусора и видел, то только на заболотного 18 возле райотдела, да и бывал у них в гостях по работе, где меня дежурный на входе попросил одеть цак...
интересно где мадам нарвалась на патруль...и почему патруль задержал???
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26.05.2020 21:25 Відповісти
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