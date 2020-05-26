В Україні легко можна купити тест для визначення COVID-19 testsealabs і самостійно його зробити в домашніх умовах
В країні з'явився простий тест для визначення антитіл до коронавірусу.
Тестування на антитіла коронавірусної хвороби може виявити тих, хто перехворів на COVID-19 і вже має імунітет, повідомляє Lenta.UA.
В аптеках і на сайті https://test-corona.com.ua/ можна купити тест на коронавірус і самостійно зробити його, дотримуючись простих інструкцій.
Людське життя надзвичайно тендітне. Часом для його порятунку має значення кожна хвилина. На хвилі епідемії коронавірусу здоров'я близьких і своє стає життєво важливим пріоритетом. Що раніше вдасться виявити інфекцію SARS-CoV-2 в організмі, то більше шансів забезпечити необхідне лікування літньому родичу, людям з ослабленим імунітетом або дітям.
Експрес-тест TestSeaLabs дозволяє отримати результат лише за 15 хвилин.
Для цього вам не потрібно йти в лабораторію: в пакеті тесту є все необхідне для того, щоб швидко і безпечно пройти обстеження навіть у домашніх умовах.
Виробник провів численні випробування, для того, щоб забезпечити достовірність результатів.
Забір крові з пальця проводиться легко і швидко. Після внесення в тест-касету крові і буфера дізнайтеся результат через 15 хвилин. Детальна інструкція за адресою: https://test-corona.com.ua/howto
Замовити тест можна на сайті і оплатити будь-яким способом, доступним для інтернет-покупок.
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- Так как же я пристрелю Вас, Изя, у нас же все патроны кончились.
Больше нет гранат.
- Так у меня купите.
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зы хотя цена копеечная.
Наверняка хотят утилизировать некондицию за наш счет.
Видела в аптеке стремный 50%-нтный тест за 450 грн.
Кто такое дерьмо покупает?
И это нельзя покупать.
аферыоферты.
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