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Новини Боротьба з коронавірусом
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В Україні легко можна купити тест для визначення COVID-19 testsealabs і самостійно його зробити в домашніх умовах

В Україні легко можна купити тест для визначення COVID-19 testsealabs і самостійно його зробити в домашніх умовах

В країні з'явився простий тест для визначення антитіл до коронавірусу.

Тестування на антитіла коронавірусної хвороби може виявити тих, хто перехворів на COVID-19 і вже має імунітет, повідомляє Lenta.UA.

В аптеках і на сайті https://test-corona.com.ua/ можна купити тест на коронавірус і самостійно зробити його, дотримуючись простих інструкцій.

Людське життя надзвичайно тендітне. Часом для його порятунку має значення кожна хвилина. На хвилі епідемії коронавірусу здоров'я близьких і своє стає життєво важливим пріоритетом. Що раніше вдасться виявити інфекцію SARS-CoV-2 в організмі, то більше шансів забезпечити необхідне лікування літньому родичу, людям з ослабленим імунітетом або дітям.

Експрес-тест TestSeaLabs дозволяє отримати результат лише за 15 хвилин.

Для цього вам не потрібно йти в лабораторію: в пакеті тесту є все необхідне для того, щоб швидко і безпечно пройти обстеження навіть у домашніх умовах.

Виробник провів численні випробування, для того, щоб забезпечити достовірність результатів.

Забір крові з пальця проводиться легко і швидко. Після внесення в тест-касету крові і буфера дізнайтеся результат через 15 хвилин. Детальна інструкція за адресою: https://test-corona.com.ua/howto

Замовити тест можна на сайті і оплатити будь-яким способом, доступним для інтернет-покупок.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

тестування (456) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
, в эпицентре можно купить тест?
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26.05.2020 15:43
+9
конечно...
самодиагностика-самоизоляция-самолечение-самоизлечение-самоналогоплачение..
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26.05.2020 15:44
+7
потрать 320 гр на кетайский тест, чтобы доказать самому себе, что ты болел ковидом?
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26.05.2020 15:46
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, в эпицентре можно купить тест?
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26.05.2020 15:43 Відповісти
Только пройддя тест 😁😁😁
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26.05.2020 16:51 Відповісти
После самостоятельного забора крови из пальца , через неделю купите еще тесты для себя и своих родственников .
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26.05.2020 15:44 Відповісти
конечно...
самодиагностика-самоизоляция-самолечение-самоизлечение-самоналогоплачение..
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26.05.2020 15:44 Відповісти
потрать 320 гр на кетайский тест, чтобы доказать самому себе, что ты болел ковидом?
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26.05.2020 15:46 Відповісти
точно - Hangzhou Testsea Biotechnology CO.,LTD.
Zhejiang Sheng 311121China
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26.05.2020 16:01 Відповісти
якщо тест показує НЕ ТОЙ результат -завжди можна зробити наступний...
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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26.05.2020 17:53 Відповісти
може якраз за допомогою цього китайського приладу
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26.05.2020 18:05 Відповісти
Ні, щоб доказати собі що ти баран і даремно витратив гроші.
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27.05.2020 06:05 Відповісти
- Ой,Моня, я смертельно ранен. Нет сил терпеть. Пристрелите меня. Чтоб не мучился.
- Так как же я пристрелю Вас, Изя, у нас же все патроны кончились. Больше нет гранат.
- Так у меня купите.
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26.05.2020 15:53 Відповісти
Де ця долбана держава, яка повинна безоплатно провести це тестування?
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26.05.2020 16:14 Відповісти
Застрягла в лібертаріанстві.
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26.05.2020 17:28 Відповісти
Оце вже ні, зябліки! Я за вас вашу роботу виконувати не збираюсь
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26.05.2020 16:16 Відповісти
следующий шаг - герега завозит в "эпицентр" портативные стоматологические кабинеты самообслуживания. "вам больше не нужно ходить к стоматологам: в пакетике с кабинетом находится все необходимое для того, чтобы быстро и
безопасно провести лечение и протезирование своих зубов даже в походных условиях" (новость публикуется на правах рекламы)
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26.05.2020 16:20 Відповісти
ни слова нет о точности теста, только общие слова о том, какой он точный и качественный, но процент погрешности написать постеснялись
зы хотя цена копеечная.
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26.05.2020 16:22 Відповісти
Верить Зедебиловской власти нельзя.
Наверняка хотят утилизировать некондицию за наш счет.
Видела в аптеке стремный 50%-нтный тест за 450 грн.
Кто такое дерьмо покупает?
И это нельзя покупать.
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26.05.2020 16:24 Відповісти
300гр.! И их нужно сколько, штук 15-20 для уверенности?
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26.05.2020 16:53 Відповісти
теорія ймовірностей каже- який би ви результат не очікували -з ймовірністю 99,9 відсотків достатньо для цього трьох тестів )) один -два непотрібні результати можна відкинути )
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26.05.2020 17:56 Відповісти
Зайдите на сайт и почитайте договор аферы оферты.

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/42838923/ ФОП Нетреба Олег Олександрович, зарегистрирован месяц назад. Группа ФБ создана 20 дней назад. https://www.reg.ru/whois/?check=&dname=test-corona.com.ua&_csrf=8667284a2c7d69a8c41d1f20ab8d5d47 Доменное имя куплено 17го апреля . SSL серт самодельный, LetsEncrypt. https://www.youtube.com/channel/UC5_eHL5loevco7PtaQtfQJw На канале YT 2 видео, самое ранее - 2 недели назад.

Чувак появляется месяц из ниоткуда месяц назад, регистрирует ФОП, покупает домен на год, пишет на коленке сайтец, делает 2 анимационных видоса по 15 секунд и оплачивает рекламу на цензоре, на униан, на голосе и на тсн. И всё это для того, чтобы продать китайские экспресс-тесты.
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26.05.2020 16:54 Відповісти
та там и сайт ламеры лепили. такие, как блокирует эдблокер)).
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26.05.2020 18:07 Відповісти
зачем цензор такое рекламирует?? Бутусов поиздержался?
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26.05.2020 23:16 Відповісти
а де тема про "американську лотарею " ? ))
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26.05.2020 17:52 Відповісти
Для лохов сойдет.....Маски, дистанция 2 метра, антисептик, перчатки и тесты - основные тезисы пропаганды Ковида. Все это именно пропаганда не имеющая к заботе о здоровых и заболевших никакого отношения.
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26.05.2020 18:47 Відповісти
 
 