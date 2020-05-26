Реформа "Укрпошти" не потребує жодної копійки з державного бюджету і принесе економіці України до 25-30 млрд гривень, – Криклій

За словами міністра інфраструктури, за допомогою законопроєкту 2788-д банківська інфраструктура вперше в історії України наблизиться до людей.

Про це повідомляє видання Новое Время. Бизнес.

За чотири останні роки в Україні зачинили третину банківських відділень, 37 % населення не має базових банківських рахунків. Банкомати є у 30% населених пунктів, банківські відділення у 6%. Україна посідає 30-те місце за рівнем фінансової грамотності населення серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку. А в індексі G20 Україна розташовується десь поруч із Угандою, Габоном, Еквадором і Маврикієм – зазначив Владислав Криклій.

Ухвалення законопроєкту 2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку" в цілому передбачає:

• мешканці сіл зможуть: купувати онлайн, сплачувати комуналку в інтернеті, поповнювати мобільний через сайт та багато іншого;

• можливість найдешевшої доставки ліків у село та сільськогосподарської продукції до міст;

• розвиток інфраструктури e-commerce у селах;

• здешевлення вартості надання банківських і комунальних послуг, а також кредитних ставок для бізнесу та населення;

• розширення можливості кредитування; • зменшення витрат на доставку готівки і, таким чином, підвищення привабливості та вартості компанії для залучення інвестицій та часткової приватизації;

• виведення економіки з тіні;

• заощадження держави 2,2 млрд гривень на рік на виплаті пенсій та соцдопомоги.

Криклій запевняє, що закон дозволить уникнути конкуренції з банками та зменшить частку державного сектору в банківській системі. "Укрпошта" стане умовним "маркетплейсом" для банків.

Також "Укрпошта" повністю підпадає під регулювання Національного банку України по фінансовому моніторингу та буде членом Фонду гарантування вкладів.

Запровадження реформи створить інфраструктуру для надання адміністративних послуг, децентралізації, енергетичної, медичної та земельної реформи, а також реінтеграції тимчасово окупованих територій без залучення бюджетних коштів – каже міністр.