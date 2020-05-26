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Новини
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Реформа "Укрпошти" не потребує жодної копійки з державного бюджету і принесе економіці України до 25-30 млрд гривень, – Криклій

Реформа

За словами міністра інфраструктури, за допомогою законопроєкту 2788-д банківська інфраструктура вперше в історії України наблизиться до людей.

Про це повідомляє видання Новое Время. Бизнес.

За чотири останні роки в Україні зачинили третину банківських відділень, 37 % населення не має базових банківських рахунків. Банкомати є у 30% населених пунктів, банківські відділення у 6%. Україна посідає 30-те місце за рівнем фінансової грамотності населення серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку. А в індексі G20 Україна розташовується десь поруч із Угандою, Габоном, Еквадором і Маврикієм – зазначив Владислав Криклій.

Ухвалення законопроєкту 2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку" в цілому передбачає:

• мешканці сіл зможуть: купувати онлайн, сплачувати комуналку в інтернеті, поповнювати мобільний через сайт та багато іншого;
• можливість найдешевшої доставки ліків у село та сільськогосподарської продукції до міст;
• розвиток інфраструктури e-commerce у селах;
• здешевлення вартості надання банківських і комунальних послуг, а також кредитних ставок для бізнесу та населення;
• розширення можливості кредитування; • зменшення витрат на доставку готівки і, таким чином, підвищення привабливості та вартості компанії для залучення інвестицій та часткової приватизації;
• виведення економіки з тіні;
• заощадження держави 2,2 млрд гривень на рік на виплаті пенсій та соцдопомоги.

Криклій запевняє, що закон дозволить уникнути конкуренції з банками та зменшить частку державного сектору в банківській системі. "Укрпошта" стане умовним "маркетплейсом" для банків.

Також "Укрпошта" повністю підпадає під регулювання Національного банку України по фінансовому моніторингу та буде членом Фонду гарантування вкладів.

Запровадження реформи створить інфраструктуру для надання адміністративних послуг, децентралізації, енергетичної, медичної та земельної реформи, а також реінтеграції тимчасово окупованих територій без залучення бюджетних коштів – каже міністр.

Автор: 

Укрпошта (1080) реформи (3206) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+7


Импоссибл!
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26.05.2020 15:51
+5
Ух-ты, разухабился золотарь! Киздеть-не вагоны грузить!
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26.05.2020 16:01
+5
будут грабить ...на 25-30 млрд. гривен (предположительно)
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26.05.2020 16:06
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26.05.2020 15:51 Відповісти
головне - не поспішати
зарплатня близько лімону є, так чого совати гузном...
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26.05.2020 15:55 Відповісти
В нас у місті на відділенні перед самою пандемією коронавірусу (десь січень-лютий) познімали захисне скло ,те що між клієнтом та працівником на перегородці.Нахера кому те скло заважало? Вже все розтягнули-і скла не лишилося! А ще реформувати та реформувати....
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26.05.2020 16:18 Відповісти
солодкі мрії дебілів
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26.05.2020 15:57 Відповісти
В 6-десяты в США для поддержки аптек им разрешили предоставлять услуги телефонной связи. У Чейза детективы постоянно в аптеки ходят позвонить.
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26.05.2020 16:06 Відповісти
Ух-ты, разухабился золотарь! Киздеть-не вагоны грузить!
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26.05.2020 16:01 Відповісти
принесет экономике Украины до 25-30 млрд гривен/ не показана левая часть уравнения закона сохранения массы денег.
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26.05.2020 16:02 Відповісти
Чисто выступление О.Бендера перед васюкинцами..
Украинци ничего платить не будут, они будут по-лу-ча-ть!!
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26.05.2020 16:03 Відповісти
Цікаво чи Криклій був у справжньому українському селі. Де немає ні дороги, ні інтернету, ні мобільного зв'язку. Про які інтернетпослуги можна говорити, коли люди навіть незнають, що це таке....
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26.05.2020 16:04 Відповісти
Нормальна реформа. На часі.
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26.05.2020 16:05 Відповісти
будут грабить ...на 25-30 млрд. гривен (предположительно)
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26.05.2020 16:06 Відповісти
Похоже на популизм как Остап Бендер про НьюВасюки!!! Обычно делают план что то вложить чтобы улучшить и иметь доходы... а тут типа перестанем запрещать и бабло польется рекой... На имитацию деятельности похоже
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26.05.2020 16:25 Відповісти
Продать Укрпочту Новой. В таком виде как сейчас, она не нужна, по крайней мере в городах.
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26.05.2020 16:34 Відповісти
На 100% с вами согласен.Уровень обслуживания Новой и укрпочты невозможно даже попытаться сравнивать.Укрпочта,с задержками прибытия экспресс отправлений вместо двух дней до двух-трёх недель,и с традиционным воровством посылок - это даже не дно,это днище.Давно пора прихлопнуть эту шулерскую контору.
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26.05.2020 16:58 Відповісти
Новая гавнопочта и рядом не стояла с Укрпочточтой в трансграничных отправлениях. Это тебе не носки с пром и барахло с олх покупать.Если и хлопать то частную гавнолавочку нова пошта котороую и создали скорее всего чтоб уничтожить мощнейшее госпредприятие Укрпочта.
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26.05.2020 19:22 Відповісти
Трансграничные отправления?Ха,а 59 дней из Беларуси вместо 3 не хочешь?Причем посылка до сих пор по отслеживанию находится в пути - уже полгода.А оправдания операторов горячей линии укрпочты,что они ничем не могут помочь в розыске пропавшего отправления,поскольку работники сортировочных пунктов не реагируют на их обращения?А распоряжение областной дирекции заведующим почтовых отделений не принимать заявления на розыск отправлений?Зайди на сайт и посмотри отзывы клиентов,сколько пропало трансграничных отправлений,причем не только вещей,но и документов.Надеюсь,скоро с укрпочтой будет то же,что и с укртелекомом.Ее руководство сделало для этого все возможное.
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26.05.2020 19:46 Відповісти
Дебилушка,укртелеком и сейчас несмотря на все попытки его раздерибанить мощнее предприятие монополист.Руками таких полезных идиотов как ты за 30 лет мощнейшую экономику Европы превратили в труху.Иди читай книжки,клоун, может чего дельного вычитаешь,раз своих мозгов нет.
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26.05.2020 23:22 Відповісти
Говнюк,научись сперва разговаривать как человек,с потом лезь на форумы.
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27.05.2020 05:32 Відповісти
Научись сначала думать, потом свои туповатые мысли озвучивай на форуме и так его засрали порохоботским бредом.
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27.05.2020 18:21 Відповісти
Так вот я с кем,оказывается общался - с высокоинтеллектуальным зебилом.
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27.05.2020 19:39 Відповісти
Отправил и получил за полгода почти 200 посылок УкрПочтой, ни одного нарекания не было.
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26.05.2020 21:11 Відповісти
Вам,в отличие от меня и моих знакомых,крупно повезло.
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27.05.2020 05:33 Відповісти
Вся реформа за рахунок листоношів.
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26.05.2020 16:47 Відповісти
а за чий же ще?
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26.05.2020 17:29 Відповісти
Что -то эта духовка-Криклий раздухарился!! Сбрось обороты!! Один самокатчик Гончарук, вместе с Нефьодовым уже обещали нам от таможи, дополнительно 40 млрд гривен дохода!! И где сегодня эти доходы от таможни? А гдеэти безграмотные оба чиновника!! Жаль только, что их не посадили, если не за воровство, то хотя бы за плохое или полное не исполнение своих прямых обязанностей!!
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26.05.2020 16:57 Відповісти
Ну Криклий ,ты пиз.....ун!! Даже гончарука и милованова переплюнул!!
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26.05.2020 16:59 Відповісти
я даже подскажу как...
почтальйонов перевести с 0,9 ставки на 0,5, а то меньше... нафиг им те деньги? деньги - зло.
остачу зарплати выдать печеньками, по спекулятивным ценам...
самих почтальйонов сократить. пусть бегают на два участка, или на три...
заставить каждого почтальйона оформить подписку на 100500 экземпляров "пионерской зорьки", дабы статистика подписной компании выглядела зашибись...
и ваще, пусть пиццу и пиво разносят!
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26.05.2020 17:41 Відповісти
По селам и 0,25 бывает.
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26.05.2020 19:48 Відповісти
Чуть по-медленнее, кони, чуть по-медленнее...
Нам бы экономику от обещанного 40% скачка уберечь.
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26.05.2020 18:17 Відповісти
По-перше, нічого безкоштовного не буває. По друге, тільки зе-кретини вірять, що зможуть навчити більшість людей похилого віку користуватися онлайн-сервісами. Ці кретини - маладіє ще, недаром же клінічні недоучки, з дитсадка - й одразу в міністри. Тому про дорослих людей у них дуже туманні уявлення, навіть менші, ніж про життя у Північному Габоні. А от про те, як разом із друзями влаштувати є-откат - тут вони майстри.
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26.05.2020 18:25 Відповісти
Продать все с молотка, не нужна никакая государственная почта!
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26.05.2020 18:45 Відповісти
забыл добавить - и всё поделить!
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26.05.2020 21:08 Відповісти
уже давно все поделено!
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27.05.2020 05:24 Відповісти
и тебя продать с молотка
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26.05.2020 21:08 Відповісти
не знаю, как там у них "диджита" и прочая лизация, а то, что залы Укрпочты уже во всю примеряет на себя АТБ - факт
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26.05.2020 23:06 Відповісти
В последний год многие покупатели на Виолити УкрПочтой заказывали доставку у меня. Дешевле походу
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21.06.2020 16:53 Відповісти
 
 