Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділов про конфлікт з Міністерством охорони здоров'я: "Не так легко мене звільнити, для цього мають бути підстави"
Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов прокоментував чутки про те, що Міністерство охорони здоров'я намагається його усунути з посади.
Про це Жумаділов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У нас суто в юридичній площині ситуація відрізняється від НСЗУ, де формально не завершений конкурс. У нас ситуація інша, мене призначено генеральним директором ще минулого року, задовго до каденції нинішнього міністра. Є контракт. Ми – державне підприємство, відповідно, все, що стосується управлінських питань, в тому числі призначення чи звільнення керівника ДП, підпадає під дію відповідного законодавства щодо управління об’єктами державної власності.
Якщо коротко – не так легко мене посунути. Для цього мають бути підстави. За відсутності цих підстав будь-яке усунення чи звільнення можуть бути легко оскаржені в судовому порядку", - розповів директор держпідприємства.
Жумаділов вважає, що в "міністерстві це чітко розуміють".
"Тому просто вийти на брифінг і сказати:"Жумаділов відсторонений від посади", не так вже й просто", - додав він.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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Згідно з опублікованими документами, на вимогу РНБО під приводом боротьби з COVID-19 Держлікслужба збирає з органів оцінки відповідності інформацію про сертифікати відповідності на медичні вироби.
Як стверджує видання, інформацію збирають вибірково - тільки про тих, які видані європейським виробникам без дублювання українською стороною аудиту їх заводів (шляхом визнання європейських оцінок). Зазначається, що така продукція на українському ринку продається дешевше.
Зокрема, мова йде про сертифікати на медвироби "без виїзду на виробництво".
Такі сертифікати оформляються в рамках визнання результатів оцінки відповідності.
Курирує в РНБО медичний напрям чиновник часів Віктора Януковича - заступник секретаря Олексій Соловйов, якого призначили на цю посаду в лютому 2020 року.
За даними журналістів, Соловйов може бути пов'язаний з приватними фірмами, які працюють на ринку по видачі сертифікатів відповідності медвиробів: ТОВ "Укрмедсерт" та ТОВ "Український центр медичної сертифікації та прогнозування" ("УЦМСП").
Ці фірми також пов'язані з екс-чиновниками Держлікслужби - Інною Демченко та Іваном Бавикіним. Демченко до 2014 року була заступником Соловйова.
Згідно з розслідуванням, "Укрмедсерт" і "УЦМСП" заснували Асоціацію органів з оцінки відповідності медичних виробів, яку очолює Іван Бавикін.
Згідно з опублікованими документами, Асоціація лобіює в держорганах заборону на проведення оцінки відповідності медвиробів Техрегламентів шляхом визнання (без виїзду на виробництво).
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БУДНИЧНОЕ...
В это восресенье, 31 мая 2020 года, огромное количество индийской АКДС, закупленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года в конце 2018 года, потеряет свою годность.
Примерно миллион доз. Почему примерно? МОЗУ в феврале 2020 года закрыл свободный доступ к странице "наличие вакцин в регионах".
Кроме того около 3 миллионов доз индийской АДС-м для подростков и взрослых, закупленных ЮНИСЕФ тогда же, в конце 2018 года, лежат мертвым грузом...
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... Всемирная организация здравоохранения остановила испытания препаратов от малярии - гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавирусной инфекции Covid-19. Смертность +45%.
Между тем Украина активно закупает этот препарат у Штатов и использует для лечения больных...
Привет вам, смертнички! Голосуй за Зеленского! Побыстрее! Пока еще живы... ))))