Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділов про конфлікт з Міністерством охорони здоров'я: "Не так легко мене звільнити, для цього мають бути підстави"

Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов прокоментував чутки про те, що Міністерство охорони здоров'я намагається його усунути з посади.

Про це Жумаділов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас суто в юридичній площині ситуація відрізняється від НСЗУ, де формально не завершений конкурс. У нас ситуація інша, мене призначено генеральним директором ще минулого року, задовго до каденції нинішнього міністра. Є контракт. Ми – державне підприємство, відповідно, все, що стосується управлінських питань, в тому числі призначення чи звільнення керівника ДП, підпадає під дію відповідного законодавства щодо управління об’єктами державної власності.

Якщо коротко – не так легко мене посунути. Для цього мають бути підстави. За відсутності цих підстав будь-яке усунення чи звільнення можуть бути легко оскаржені в судовому порядку", - розповів директор держпідприємства.

Жумаділов вважає, що в "міністерстві це чітко розуміють".

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"Тому просто вийти на брифінг і сказати:"Жумаділов відсторонений від посади", не так вже й просто", - додав він.

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