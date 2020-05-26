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Новини
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Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Жумаділов про конфлікт з Міністерством охорони здоров'я: "Не так легко мене звільнити, для цього мають бути підстави"

Гендиректор ДП

Генеральний директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов прокоментував чутки про те, що Міністерство охорони здоров'я намагається його усунути з посади.

Про це Жумаділов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас суто в юридичній площині ситуація відрізняється від НСЗУ, де формально не завершений конкурс. У нас ситуація інша, мене призначено генеральним директором ще минулого року, задовго до каденції нинішнього міністра. Є контракт. Ми – державне підприємство, відповідно, все, що стосується управлінських питань, в тому числі призначення чи звільнення керівника ДП, підпадає під дію відповідного законодавства щодо управління об’єктами державної власності.

Якщо коротко – не так легко мене посунути. Для цього мають бути підстави. За відсутності цих підстав будь-яке усунення чи звільнення можуть бути легко оскаржені в судовому порядку", - розповів директор держпідприємства.

Жумаділов вважає, що в "міністерстві це чітко розуміють".

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"Тому просто вийти на брифінг і сказати:"Жумаділов відсторонений від посади", не так вже й просто", - додав він.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: 

МОЗ (5391) закупівлі (3361) Жумаділов Арсен (48)


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Топ коментарі
+1
не уйдет от корыта- значит утопить в корыте
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26.05.2020 15:53
+1
Ссаными тряпками всех к **@ням собачьим ! Извините , вырвалось .
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26.05.2020 15:56
+1
Жумадиловы от кооператива "Озеро"
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26.05.2020 15:59
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не уйдет от корыта- значит утопить в корыте
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26.05.2020 15:53 Відповісти
Будь який державний менеджер має розуміти що якщо його хочуть звільнити то спротив лише погіршить ситуацію в галузі і в Україні і тому має писати заяву за власним бажанням за першою вимогою профільного міністерства, уряду або Президента! Державний чиновник працює для держави і має виконувати вказівки держави! Але державні чиновники бачать низький професійний рівень команди Зеленського і бачать що можуть побикувати і послати нах державу в обличчі міністра, уряду або Президента! Така ситуація абсолютно неприйнятна, або міністр Степанов звільняє неефективних менеджерів, або має сам йти з посади як людина абсолютно нікчемна та неефективна!
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26.05.2020 16:01 Відповісти
А енто предприятие точно государственное??
🤔
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26.05.2020 15:55 Відповісти
Жумадиловы от кооператива "Озеро"
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26.05.2020 15:59 Відповісти
Ссаными тряпками всех к **@ням собачьим ! Извините , вырвалось .
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26.05.2020 15:56 Відповісти
ЗАСТУПНИКА СЕКРЕТАРЯ РНБО ЗВИНУВАТИЛИ У БЛОКУВАННІ ІМПОРТУ МЕДВИРОБІВ З ЄВРОПИ.

 Згідно з опублікованими документами, на вимогу РНБО під приводом боротьби з COVID-19 Держлікслужба збирає з органів оцінки відповідності інформацію про сертифікати відповідності на медичні вироби.

Як стверджує видання, інформацію збирають вибірково - тільки про тих, які видані європейським виробникам без дублювання українською стороною аудиту їх заводів (шляхом визнання європейських оцінок). Зазначається, що така продукція на українському ринку продається дешевше.

Зокрема, мова йде про сертифікати на медвироби "без виїзду на виробництво".
Такі сертифікати оформляються в рамках визнання результатів оцінки відповідності.

Курирує в РНБО медичний напрям чиновник часів Віктора Януковича - заступник секретаря Олексій Соловйов, якого призначили на цю посаду в лютому 2020 року.
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26.05.2020 15:59 Відповісти
До 2014 року Соловйов був головою Держлікслужби. Його також пов'язують з екс-міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою та Олексієм Азаровим (сином екс-прем'єра Миколи Азарова). У парламенті минулого скликання був помічником народного депутата від "Оппоблока" Тетяни Бахтеєвої.

За даними журналістів, Соловйов може бути пов'язаний з приватними фірмами, які працюють на ринку по видачі сертифікатів відповідності медвиробів: ТОВ "Укрмедсерт" та ТОВ "Український центр медичної сертифікації та прогнозування" ("УЦМСП").
Ці фірми також пов'язані з екс-чиновниками Держлікслужби - Інною Демченко та Іваном Бавикіним. Демченко до 2014 року була заступником Соловйова.

Згідно з розслідуванням, "Укрмедсерт" і "УЦМСП" заснували Асоціацію органів з оцінки відповідності медичних виробів, яку очолює Іван Бавикін.
Згідно з опублікованими документами, Асоціація лобіює в держорганах заборону на проведення оцінки відповідності медвиробів Техрегламентів шляхом визнання (без виїзду на виробництво).
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26.05.2020 16:00 Відповісти
так вроді по новому трудовому кодексу мона увольнять і без основаній
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26.05.2020 16:11 Відповісти
Если Арсенчик дорвался до корыта-оторвать трудно.Аваков - яркий пример.
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26.05.2020 16:25 Відповісти
"Не так легко меня уволить, для этого должны быть основания"- я ведь заплатил за эту должность и еще не отбил, а это беспредел, какой то...
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26.05.2020 16:31 Відповісти
Был бы человек, а статья найдётся.
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26.05.2020 16:47 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/569934533926255?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

БУДНИЧНОЕ...

В это восресенье, 31 мая 2020 года, огромное количество индийской АКДС, закупленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года в конце 2018 года, потеряет свою годность.

Примерно миллион доз. Почему примерно? МОЗУ в феврале 2020 года закрыл свободный доступ к странице "наличие вакцин в регионах".

Кроме того около 3 миллионов доз индийской АДС-м для подростков и взрослых, закупленных ЮНИСЕФ тогда же, в конце 2018 года, лежат мертвым грузом...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... Всемирная организация здравоохранения остановила испытания препаратов от малярии - гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавирусной инфекции Covid-19. Смертность +45%.

Между тем Украина активно закупает этот препарат у Штатов и использует для лечения больных...

Привет вам, смертнички! Голосуй за Зеленского! Побыстрее! Пока еще живы... ))))
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26.05.2020 16:48 Відповісти
Было бы желание тебя уволить??А причина всегда найдётся!! Два мелких взыскания и ты уже дворник!!
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26.05.2020 16:51 Відповісти
Воры уверены в своей безнаказанности....
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26.05.2020 19:00 Відповісти
это наша корова...
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26.05.2020 19:29 Відповісти
Как раз его контора хотела закупить защитные халаты у выигравшего тендер украинского производителя, а степанов не дал это сделать и купил несертифицированные халаты у китайцев в ДВА РАЗА дороже, которые ДО СИХ ПОР НЕ ДОСТАВЛЕНЫ В УКРАИНУ!
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27.05.2020 00:35 Відповісти
СБУ бросившееся проверять Минздрав по закупкам обнаружило что ВСЕ ЗАКУПКИ проведенные Минздравом проведены с нарушением законодательных требований к тендерной процедуре.
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27.05.2020 00:36 Відповісти
 
 