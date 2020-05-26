В Виннице перед открытием детсадов на СOVID-19 протестируют более 2300 работников, - горсовет

В Виннице перед открытием детсадов свыше 2300 работников дошкольных учебных заведений пройдут медосмотр и тестирование на СOVID-19.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Перед тем как открыть детские сады необходимо провести соответствующие подготовительные мероприятия, чтобы работа была организована в соответствии со всеми санитарно-гигиеническими требованиями во время эпидемии. Работники учреждений дошкольного образования должны пройти медицинский осмотр. Городской голова Сергей Моргунов дал поручение выделить средства на медосмотр более 2300 работников и проведение тестирования на наличие коронавируса", - цитирует ведомство директора департамента образования Винницкого городского совета Оксану Яценко.

По её словам, тестирование проведут чтобы убедиться, что ни у кого из персонала детсада нет бессимптомного течения СOVID-19, чтобы обезопасить детей и работников от инфицирования.

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Начало работы винницких детсадов запланировано на 1 июня. Впрочем, заработают только те, чью готовность засвидетельствует комиссия из сотрудников Госпродпотребслужбы и департамента образования, которая должна проверить выполнение всех противоэпидемических требований и подписать соответствующий акт.

Сейчас в городских ДУЗ расконсервированы фильтры воды и взяты пробы для лабораторной проверки качества очистки. Готовятся дезинфекционные средства и бактерицидные лампы. Отработан механизм температурного скрининга детей и персонала и новые правила пребывания в детсаду. Продолжается работа по обеспечению учреждений необходимыми дезинфицирующими моющими и антисептическими средствами.

Также проводится подготовка территории и помещений учреждений к открытию, их гигиеническая и санитарная обработка. Из помещения групп убирают мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом, комнатные растения и декоративную отделку из мягких тканей на стенах.

Также необходимо приобрести продукты питания, ведь учреждения дошкольного образования не работали два с половиной месяца, и решением исполкома имеющиеся на время карантина продукты были переданы в медицинские учреждения", - говорит Яценко.

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Образовательный процесс организуют так, чтобы дети больше времени находились на свежем воздухе, в помещении они только будут есть и спать. Утром на входе в учреждение медицинская сестра будет делать детям температурный скрининг и записывать показания в журнал. Если температура не превышает 37,2 и отсутствуют признаки респираторных заболеваний, ребенка передают воспитателям в группу. В течение для температуру будут мерить и детям, и персоналу.