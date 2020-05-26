Прокуратура расследует пожар в Александровской больнице как поджог

По факту пожара в Александровской больнице в Киеве столичная прокуратура расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

"По факту пожара, возникшего в помещении одного из корпусов Александровской клинической больницы. Киева, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества)", — сказано в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению, отметили в прокуратуре.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 мая в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек.

По словам главврача Людмилы Антоненко, первоначальная версия о коротком замыкании проводки не подтвердилась и пожар, по предварительным данным, вызван поджогом.