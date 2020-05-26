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Новини Убивство Шеремета
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Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька

Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька

Суму застави в 168 тис. грн для фігурантки у справі Шеремета Яни Дугарь вдалося зібрати за три години.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Сума застави для Яни Дугарь була зібрана за 3 години від моменту оголошення збору.

Це могло б стати для МВС і Зеленського дзвіночком про легітимність в очах суспільства цього розслідування, але ні, вони знову не зроблять висновків", - зазначила Худецька.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

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Печерський районний суд міста Києва 2 квітня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Яні Дугар запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з забороною покидати місце свого проживання за певною адресою до 31 травня 2020 року включно.

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Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька 01

Автор: 

застава (676) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+38
Пока жлобье из ДБР, которое в своей жизни ничего не видело кроме обрыганого сельского клуба и электрички привезшей их в Киев, впервые пришло на "экскурсию" в Киевский музей увидеть картины, украинцы за 3 часа собрали 170 000 грн. на залог для Яны Дугарь.
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26.05.2020 16:16
+31
Сумму залога для Дугарь собрали за 3 часа, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 7234
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26.05.2020 16:18
+30
Ну вот этим и оличается 25% от 73%.
73% ждет подачек.
25% мгновенно сами находят все, что нужно для своих.

Отсюда, кстати, очень простой вывод - в 2014-2015 представители 73% нихрена не делали для для поддержки ВСУ. Иначе наши бойцы до сих пор сидели бы в окопах в спортивках, кросовках и совковых касках.
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26.05.2020 16:23
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Был Клоун на язык остер:
- Свинарчукам в тюрьму дорога!
Я - всем барыгам приговор!
И ... посадил врача от Бога!

С собакой на базар беги -
Сажать он будет за долги!
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26.05.2020 17:06 Відповісти
Розподіл Парето 20/80. 20% кращих виконують 80% всієї позитивної функції. 20% найгірших виконують 80% всієї негативної функції. Виборці Зеленського чудово демонструють справедливість цього розподілу. 73% тих, чий корисний результат в загальній справі не може бути більше 20%.
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26.05.2020 18:01 Відповісти
Це українці вміють, а от думати, кого обирають, - ні.
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26.05.2020 18:14 Відповісти
Значит в 2014-м они тоже не думая выбирали?!
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26.05.2020 18:46 Відповісти
Так зачем же она фотографировала видеокамеры вокруг дома Шеремета?
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26.05.2020 19:31 Відповісти
А с чего ты взял, что она фотографировала??? Тебе СКАЗАЛИ по ТВ? Этого тебе достаточно???Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька - Цензор.НЕТ 5644
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27.05.2020 00:29 Відповісти
видел своими глазами.
А с чего ты взял, что она НЕ фотографировала??? Тебе СКАЗАЛИ по ТВ? Этого тебе достаточно???
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27.05.2020 02:30 Відповісти
Можешь их вынуть и выбросить---они испорчены зеленкой)))
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27.05.2020 02:53 Відповісти
Не я, а ты можешь их вынуть и выбросить---они испорчены ПЕленкой)))
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27.05.2020 03:04 Відповісти
Попугай? Своей головы нет? Пшел...
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27.05.2020 03:09 Відповісти
Хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
На вот, прочти само себе о себе: "Попугай? Своей головы нет? Пшел..."
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27.05.2020 05:52 Відповісти
Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька - Цензор.НЕТ 9503
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27.05.2020 16:36 Відповісти
хороший тебе доктор попался и правильны вещи горовит.
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27.05.2020 17:54 Відповісти
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