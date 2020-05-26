Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька

Суму застави в 168 тис. грн для фігурантки у справі Шеремета Яни Дугарь вдалося зібрати за три години.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Сума застави для Яни Дугарь була зібрана за 3 години від моменту оголошення збору.

Це могло б стати для МВС і Зеленського дзвіночком про легітимність в очах суспільства цього розслідування, але ні, вони знову не зроблять висновків", - зазначила Худецька.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

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Печерський районний суд міста Києва 2 квітня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Яні Дугар запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 06:00 з забороною покидати місце свого проживання за певною адресою до 31 травня 2020 року включно.

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Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.