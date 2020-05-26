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Антикорупційний суд залишив колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака під домашнім арештом

Антикорупційний суд залишив колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання за обвинуваченням ексзаступника міністра з питань окупованих територій у вимаганні хабаря.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду провела підготовче засідання у справі за обвинуваченням колишнього міністра з питань окупованих територій та його ймовірного спільника", - говориться в повідомленні ВАКС.

У повідомленні наголошується, що під час судового засідання колегія суддів задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила підозрюваному ексзаступнику міністра запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в нічний час до 25 липня включно.

Також продовжили строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного: прибувати до суду за кожним його викликом; утримуватися від спілкування із обвинуваченим та свідками; здати на зберігання документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

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ВАКС інформує, що ймовірному спільникові ексзаступника міністра суд також продовжив строк тримання під домашнім арештом і покладені зобов'язання.

"Розгляд даного кримінального провадження по суті заплановано на 1 червня 2020 року на 09:00.

"Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 на 09:00", - говориться в повідомленні.

Зазначимо, йдеться про Юрія Гримчака.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня.

Автор: 

Гримчак Юрій (119) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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Справа Петра Порошенка щодо контрабанди картин відомих митців, які нібито потрапили на територію України з порушенням митних процедур, набула нових обертів. Близько 30 хв. тому представники Державного бюро розслідувань виламали двері та увірвалися до музею Івана Гончара, де раніше сьогодні екс-президент представив виставку картин зі своєї приватної колекції. Гендиректора музею та юристів не впускають до музею. Журналісти скаржаться на те, що працівники ДБР їх розштовхували. Адвокати заявляють, що вони не розуміють, що відбувається всередині музею та що там роблять представники ДБР.
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26.05.2020 17:01 Відповісти
Давно пора...
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26.05.2020 17:06 Відповісти
политический))
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26.05.2020 17:12 Відповісти
Меньше риск заражения.
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26.05.2020 19:32 Відповісти
 
 