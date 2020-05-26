Антикорупційний суд залишив колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання за обвинуваченням ексзаступника міністра з питань окупованих територій у вимаганні хабаря.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду провела підготовче засідання у справі за обвинуваченням колишнього міністра з питань окупованих територій та його ймовірного спільника", - говориться в повідомленні ВАКС.

У повідомленні наголошується, що під час судового засідання колегія суддів задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила підозрюваному ексзаступнику міністра запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в нічний час до 25 липня включно.

Також продовжили строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного: прибувати до суду за кожним його викликом; утримуватися від спілкування із обвинуваченим та свідками; здати на зберігання документи для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

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ВАКС інформує, що ймовірному спільникові ексзаступника міністра суд також продовжив строк тримання під домашнім арештом і покладені зобов'язання.

"Розгляд даного кримінального провадження по суті заплановано на 1 червня 2020 року на 09:00.

"Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 на 09:00", - говориться в повідомленні.

Зазначимо, йдеться про Юрія Гримчака.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня 2019 року ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2020 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження Гримчаку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 13 квітня.