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Новини Правосуддя
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Окружний адмінсуд Києва 1 липня розгляне позов Нефьодова про його поновлення на посаді глави Держмитслужби

Окружний адмінсуд Києва 1 липня розгляне позов Нефьодова про його поновлення на посаді глави Держмитслужби

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив підготовче засідання за позовом Максима Нефьодова, який оскаржує своє звільнення з посади голови Державної митної служби, на 1 липня.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 1 липня підготовче засідання у справі за позовом Максима Нефьодова до Кабінету міністрів України щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби", - ідеться у повідомленні.

Позивач просить суд визнати протравним та скасувати Розпорядження Кабінету міністрів України від 24 квітня "Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України" і просить поновити його на посаді.

Водночас, Нефьодов просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звільнення Нефьодова: Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі і їде контрабанда

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Автор: 

позов (492) Кабмін (14078) звільнення (2670) юстиція (732) Нефьодов Максим (383) Державна митна служба (637)


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Только если он бороду сбреет. А то на такую посаду нужен человек, который выглядит хотя бы не как бомжара
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26.05.2020 17:00 Відповісти
взыскать в его пользу сумму заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы, вот таможня попала он же работал по 25 часов в сутки.
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26.05.2020 17:05 Відповісти
Пральна, нефьодов, дави их. Хотя ты из этой же компашки. Но все равно, больше треша!
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26.05.2020 17:05 Відповісти
Зеленскому напиши-он поможет.
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26.05.2020 17:12 Відповісти
дрим-тим денег захотел нахаляву
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26.05.2020 20:49 Відповісти
 
 