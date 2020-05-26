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ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов. ВIДЕО

ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов. ВIДЕО

Співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу зламали двері музею Івана Гончара в Києві, де було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп, співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Те, що зараз сталося, - це і є реальне обличчя Зеленського. Ви бачите, як порушуючи закон, вони це робили. Приїхали невідомі, відмовилися представлятися, відмовилися показувати посвідчення і після цього приїхали люди з наклейками ДБР. Озброєні мало не автоматами. Почали мало не бити людей, застосовувати фізичну силу, зламали двері і зайшли всередину з грубим порушенням закону. Як ми розуміємо, жодних документів вони не показали і жодних рішень суду вони не показали", - розповів нардеп.

Також дивіться: Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло". ФОТОрепортаж

Також нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз розповів: "Ось так починається Росія. Запам'ятайте ось це все. Ми це бачили, як в Криму починалося набагато раніше в 2014 році. Як збирали для того, щоб свободу і демократію пригнічувати, збирали собак, для яких немає ні честі, ні гідності. Я пройшов через них. Ось так починалася Росія в Криму. Те, що я бачу зараз, що роблять в ДБР, називаючи це правоохоронними органами - це початок Росії в Криму, ось це свавілля. Не виконуйте злочинних наказів . Киньте посвідчення в обличчя. Кілька посвідчень киньте - і вони зрозуміють, що вони не зібрали тут для себе зграю, яка буде виконувати всі незаконні дії".

Нагадаємо, сьогодні спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому проходить виставка картин з особистої колекції Порошенків.

За словами громадського активіста, ветерана АТО Олександра Погребіського, співробітники ДБР заблокували вхід у кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в сам кабінет і дізнатися, що відбувається.

Автор: 

музей (441) Порошенко Петро (15166) Герасимов Артур (297) Чийгоз Ахтем (261) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+68
ГБР, применяя силу, взломало дверь музея Гончара и проникло внутрь, никаких документов они не показали, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8923
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26.05.2020 17:01
+66
ГБР, применяя силу, взломало дверь музея Гончара и проникло внутрь, никаких документов они не показали, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2707
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26.05.2020 17:04
+55
ГБР, применяя силу, взломало дверь музея Гончара и проникло внутрь, никаких документов они не показали, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7319
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26.05.2020 17:07
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Зебіл ,він і в паспорті зебіл.
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26.05.2020 18:05 Відповісти
Геращенко просто мразь и патологическое брехло, во чешет, приехаль понимаешь чуть ли не с автоматами, людей чуть ли не били, дверь чуть ли не взломали. Пусть лучше расскажет почему Петя уклоняется от вызовов на допрос и устраивает цирк с картинами за миллионы долларов, нет бы принести все документы и доказать что они куплены и завезены в страну законно.
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26.05.2020 17:21 Відповісти
Тут неясно, чий цирк більший - Пєтін чи ДБР...
Це мабуть вперше в світовій історії до свідка (не підозрюваного) спецназ приїжджає . Був би підозрюваним - я б зрозумів.
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26.05.2020 17:24 Відповісти
Какой спецназ, обычные сотрудники ГБР приезжали вручить повестку если уж в другом месте Пидорошенко не поймать.
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26.05.2020 17:26 Відповісти
Цензор вважає інакше:

Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко. Источник: https://censor.net/v3198063

І да, нащо двері музею ламать? Ну це ж навіть не Пєтін будинок, це державний музей!
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26.05.2020 17:30 Відповісти
а дверь в музей зачем сломали и кто они может это грузге кизяки рваные сраки были - где их корочки
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26.05.2020 17:31 Відповісти
Это обычная практика для таких ушлых пацанов как ПеПо, вручить повестку лично и при свидетелях
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26.05.2020 17:48 Відповісти
Геращенко? Да, Вы правы - гандон еще тот. Но какое отношение он имеет к данной новости? Хотя о чем это я? У всех зебилов есть проблема с восприятием информации. По лайкам под твоим постом можно проводить перепись дебилов на этом сайте.
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26.05.2020 17:41 Відповісти
зелень на взлёт тво грунько завтра к мамеду вашему руководителю для занесения в душу с ноги за тупость на наших форумах
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26.05.2020 17:23 Відповісти
Сам то понял что тут навонял?
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26.05.2020 17:24 Відповісти
дебилушка только ярузге по привычке вбитой им на форумах я рузге тут пишут под именем и фамилией
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26.05.2020 17:25 Відповісти
В школу бегом 1 сентября, может хоть внятно писать научат.))
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26.05.2020 17:27 Відповісти
игрорёша или как тебя попочленец горловский- мак адрес сетевой поменяй а потом кукарекай заместо авроры из угла для попочления бимбасяо
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26.05.2020 17:30 Відповісти
Нє пойду я на Майдан. Ещьо рано.
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26.05.2020 17:23 Відповісти
Інколи мені здається,що Зеленському заплатив янукович,щоб той помстився Пороху за приниження.Інакше як можна пояснити цю довбонуту поведінку Зе будь-яким чином наїхати на Петю.Вова ще й маньяк до того ж.. Створив розборки ,як бабця на базарі....Шо вони там вживають? Ну не вірю я.що в здоровому глузді можна вчиняти такі дії
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26.05.2020 17:24 Відповісти
Зеленскій наркоман, це всі знають, навіть зебіли.
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26.05.2020 19:15 Відповісти
Картины маслом или не хотят узнать??
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26.05.2020 17:25 Відповісти
Они просто прекрасны.
Своими трепыханиями ЗЕбанарии сделают Пороха неприкасаемым на международном уровне.
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26.05.2020 17:28 Відповісти
В смысле Патрашенко станет парией на международном уровне?
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26.05.2020 17:35 Відповісти
В смысле хрен вы ему шо сделаете без того, шоб вас мордой в говно не ткнули и на просушку не вывесили.

Что мы уже год, кстати, и наблюдаем.
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26.05.2020 17:42 Відповісти
В сенсі, що міжнародна спільнота трохи прифігєє з нашого ДБР, яке вислало спецназ для вручення повістки свідку... Не підозрюваному, а саме свідку!
І це факап саме ДБР, бо якби була підозра і спецназ приїхав би, то це б на міжнародному рівні сприйняли б спокійніше...
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26.05.2020 17:56 Відповісти
Знакомые сказали , что в вузах опять стали брать мзду со студентов за зачеты и экзамены....Студенты сбрасывают на карточку старосты, а тот уже несет нужным преподам...
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26.05.2020 17:30 Відповісти
Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне. Тут ещё женщина заметила, начала отчитывать! А я говорю:"-Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Зеленскага!..." Она замолчала, обняла меня:"Срите тогда, где хотите!"- и заплакала. И я заплакал. И собака... (с)
Быдлу сказали: теперь, выбрав Зеленского, можно быть быдлом. И все заверте...
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26.05.2020 18:01 Відповісти
ГБР, применяя силу, взломало дверь музея Гончара и проникло внутрь, никаких документов они не показали, - Герасим

Тогда откуда известно, что это ГБР?
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26.05.2020 17:34 Відповісти
форма выдала ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9890
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26.05.2020 17:35 Відповісти
Это кто на что способен.
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26.05.2020 19:16 Відповісти
А це як бєркута на Майдані - ні в кого не було ні документів, ні розпізнавальних знаків. Деяких взагалі привезли з Даунбасу і Криму, хоча повноваження мента обмежені його областю! Відповідно, бєркутов цілком можна було лупити, бо де юре це були не правоохоронці, а якісь мутні дядьки зі зброєю в камуфляжі!
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26.05.2020 17:36 Відповісти
ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5247
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26.05.2020 17:38 Відповісти
Насправді це ідіотизм - присилати спецназ до свідка, причому, яким би його прізвище не було! У нас ніби допити свідків не є примусовими. Підозрюваних - так, але не свідків!
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26.05.2020 17:40 Відповісти
ну так маемо те що маемо - зе реванш малоросів та грекчкосіїв
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26.05.2020 17:41 Відповісти
По дебильным рожам
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26.05.2020 19:18 Відповісти
Прокляті окупанти...
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26.05.2020 17:38 Відповісти
Скоро Майдан-3....але вже без коктелів Молотова та жердин..щось буде в людей краще...хазар треба зачистити як кліщів....
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26.05.2020 17:44 Відповісти
Зеленский неосторожно пообещал черни расправиться с человеком умнее и удачливее этой самой черни,весь год он старается угодить этим холопам,даже рыгов подключил,НО,Вова зря надеется на благосклонность плебеев - эта же толпа и разорвет его самого,когда наступит его час.
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26.05.2020 17:49 Відповісти
Не місце маланському блазнью на кріслі правителя України...Лукаве воно та брехливе...
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26.05.2020 17:52 Відповісти
Гонта вже на тому світі прокинувся та повернеться та і Сашко Білий просится хочаб трохи на рідну землю...Бо чорти які рвуть Україну на шматки повинні в пекло повернутись...он те бісення яке з блазня лукаво на брехні влізло на крісло лідерське буде отримувати козацького підсрачника та знати де його місце бісівське....
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26.05.2020 17:50 Відповісти
Завтра ГБР едет на Кабаевский канал в Рашистской недоимперии срывать замки с документов по офшоруходящих роялти ЗЕленского от сериала РОДСТВЕННИЧКИ
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26.05.2020 17:53 Відповісти
А у нас ж ніби допит свідка не є примусовим? Саме свідка, а не підозрюваного... В сенсі, що людина не зобов'язана свідчити проти себе.

Ст. 63 Конституції: особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Так нафіга тоді цей маскарад весь? Хочете допитати - оголошуйте підозру! Самі ж назвали свідком, а не підозрюваним.
І да, от давайте абстрагуємося від прізвища (бо я, приміром, не за Петю голосував, але мене це маскі-шоу бісить, тим паче, що я люблю цей музей). Так от, хоч хтось із зеботів, які підтримують дії ДБР, може назвати хоч один подібний приклад, коли спецназ ломиться до свідка? Саме до свідка, а не до підозрюваного.
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26.05.2020 17:53 Відповісти
Вдень агенція "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу ДБР вказала, що правоохоронці передали Порошенку новий виклик на допит через дружину Марину.
Натомість адвокат Порошенка Ігор Головань заперечив, що Марині Порошенко вручили повістку.
Ближче до вечора працівники ДБР за допомогою бійців зі спеціальною амуніцією відтіснили журналістів та депутатів, виламали двері до музею і двері до приміщення експозиції картин.
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26.05.2020 18:01 Відповісти
Тю, у нас навіть повістка у військомат вважається врученою тільки коли особисто - дружині, мамі і тд канає...
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26.05.2020 18:03 Відповісти
НЕ канає...
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26.05.2020 18:04 Відповісти
Все розвалюється а саме страшніше що в першу чергу військо бо цей блазень маланський є Ворог України...73% хотіли Голобородька а отримали чортеня з 95 кварталу...
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26.05.2020 17:56 Відповісти
Обыкновенный бандитизм.
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26.05.2020 17:57 Відповісти
ну что можно сказать, " Анушка уже разлила масло".
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26.05.2020 17:57 Відповісти
От у нас кожен день зашквар правоохоронців.
От зараз спецзагін ДБР штурмом взяв музей Гончара. Виявляється, що там виставлена колекція (картини) сім'ї Петра Порошенка. Ну, виставка в музеї - звична справа. Заходь, фоткай, звіряй - може яка картина не задекларована.
Потім з цього приводу відкривай карну справу.
Але це не наш метод. Тут важливо показати - хто головний.
Взяти штурмом музей - це круто. Хлопці вже в кітєлях крутять дірки для орденів.
Що цікаво, працівники ДБР вдерлися до музею БЕЗ постанови суду!!!
А без цієї постанови вони могли б зайти лише у двох випадках:
1) коли вони переслідують злочинця;
2) коли потрібно рятувати людей, або матеріальні цінності.
І я собі уявив: Порошенко відстрілюється і намагається винести картини - щоб їх не побачили люди.
А ДБРівці героїчно переслідують його. Згадалося у 12 стільцях: "Ми будєм атстрєлівацца. Я дам вам парабелум".
Десь у якійся країні - штурм музею став би кінцем карєри для високопоставлених чинів.
А у нас - дійсно нагородять.
І хтось мені скаже що це не чергова серія серіалу "Покошмарити Пороха"?
А, ще ж мені скажуть: о, порохобот, кого ти виліз захищати?
Я, гадство, зараз виліз захищати здоровий глузд.https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARBr_Q25I5MsUhNoTOyF3MzdOSDJ9k8zZaKqcDu3jQGEgW2uITB5erdSrSio2ftuK6sINFnxILvKajnt&hc_ref=ARSt-WDQJwswQN39Bs57H6Uim_96G6dkHruSMBGd41y9-a99dopUzeAVAhn5NW6rqT4&fref=nf Віктор Бобиренко﻿
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26.05.2020 18:12 Відповісти
Знаєте, незалежно від прізвища того, кому мали вручати повістку, штурм музею може проводити хіба неотесаний люмпен!

Я не збираюся тут дифірамби Петі співати, АЛЕ для кожного інтелігента музей (як і театр) - це як храм! А храми може нищити лише бидло!
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26.05.2020 18:18 Відповісти
Воно бидло і є. Правильно сказав на днях Віталій Портніков - попередні президенти були або президентами проукраїнського (Кравчук, Ющенко, Порошенко) або проросійського (Кучма, Янукович) електората. Зеленський перший в історії президент обраний бидлом. Портніков звичайно виразився дипломатично, він сказав «президент тих кому «какая разніца», але смисл саме такий. Президент бидла.
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26.05.2020 19:24 Відповісти
А нашо документи ? В них же автомати є.
Якщо серйозно,дуже розчаруюсь,якщо Порох не подасть позов до суду на бєспрєдєл Вєнєдіктової.Досить гратись в доброго самарянина,чи Гендельфа,чи ким він там себе уявляє.
Є виграшна ситуація-дави гнид !
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26.05.2020 18:18 Відповісти
уже некоторые пишут что это была провокация и ловушка для ГБР )) И что Порошенко специально это все затеял
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26.05.2020 18:26 Відповісти
Ті, хто це пише, не розуміють, що таким чином виставляють ДБР ще більшими ідіотами...
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26.05.2020 18:35 Відповісти
О да. Порошенко він такий. Підступний. Прораховує на п'ять ходів наперед, як у шахи. На відміну від простачка, сільського дурника Голобородька.
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26.05.2020 19:27 Відповісти
Ну, що, тепер картини Пороха у італійську вілу Зеленського прямують?
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26.05.2020 18:32 Відповісти
Зеленский очень завистливый и мстительный. Так о нем говорят его одноклассники и те, кто с ним близко общался. Но, самое главное, он это подтверждает своими поступками по отношению к Порошенко, которому он проигрывает по всем параметрам - и по габаритам и по умственному развитию. Вова, прости, но это же правда!
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26.05.2020 18:45 Відповісти
Он ещё и мелочный. В общем мелкая гадость.
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26.05.2020 20:24 Відповісти
Відсьогодні прізвище нашого президента - Зенукович.
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26.05.2020 18:45 Відповісти
Це безпредел! З цього починаються Кагарлики і здача територій. А що в ОЗГ імені портяни УПК не діє?
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26.05.2020 18:48 Відповісти
ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5574
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26.05.2020 19:27 Відповісти
так иди к зеленскому, чего к директору пошла , ****. А если директор от рабиновича медведчука бойка от их жопоблока, причем здесь порохоботы ,
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26.05.2020 20:01 Відповісти
xD
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26.05.2020 23:35 Відповісти
в намордниках это ты ,медведчуковско-мураевска псина,ублюдки ,недоноски,были никем никем и передохните
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26.05.2020 19:54 Відповісти
Неудержимая тяга к прекрасному...
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26.05.2020 18:55 Відповісти
Врадієвка, Кагарлик тепер музей О.Гончара. Якесь тоталытарне лайно. Невже важко показати санкцію на обшук, а якщо її немає то тоді де різниця між гопниками і правохоронцями? Якщо влізли без санкції то Порошенко, чи музейні працівники напишуть, що пропало полотно Босха "Корабель дураків" і їм буде потрібно виплатити компенсацію за крадіжку. Тобто, правовий безлад породжує проїдання бюджету.
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26.05.2020 18:56 Відповісти
Прибігли ДБР, де всі служать з "ДНР".
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26.05.2020 19:12 Відповісти
Оказывается спецназ за деньги налогоплательщиков "упакован" для того, чтобы штурмовать музеи. А Армию пускай волонтеры поддерживают, за что некоторых и "саджают". Интересный пердимонокль получается.
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26.05.2020 19:27 Відповісти
Як на Порошенка якісь кримінальні справи завели то це Російська помста як що на команду Зеленського і Ко то це зрада. Петре Олексійовичу за помилки треба платити недоторканих немає. Як що крав треба як ви казали руки рубати.
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26.05.2020 19:58 Відповісти
и что же Порошенко украл. лично в тебя или твоих близких ? Я лично имел претензии до Порошенка но голосовал за его кандидатуру, потому-как других, полезных для УКРАИНЫ кандидатур не видел ,да и Порошенко у меня и моей семьи ничего не своровал. Вы дебилы или Зебилы, совковое болото, ни своего ума ни разума не имеете .С вами даже неприятно общаться.
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26.05.2020 20:20 Відповісти
5 лет в стране не может твориться полный бардак от ментов на дорогах до лесников в лесах, янтарные старатели уничтожают леса. Нет такого что у кого-то одного украл, крал у всей страны од не про индексированных пенсий до финансирования ВСУ та стройки инфраструктуры. Можно продолжать и продолжать. СВИНО-БОТ
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26.05.2020 20:41 Відповісти
шо там, много вам пенсий проиндексировал Зеленский за год? Или теперь он все украл?
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26.05.2020 21:24 Відповісти
Читай внимательнее там написано что не получает страна при корупции , а не кто и что индексировал. СВИНО-БОТ
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26.05.2020 21:47 Відповісти
тоесть теперь коррупцию возглавил Зеленский? Раз пенсии не проиндексированы опять.
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26.05.2020 22:12 Відповісти
ну какая-то куйня на палочке - про янтарных старателей , вырезку леса ты узнал только за год до выборов а до того как сидел и кушал мороженное p.s. янтарь и лес не при По стартонуло, а ща за это при Зе затихло так типа прекратилось?) СВИНО-БОТ эт твой батька - "наботил" по-залету
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27.05.2020 08:16 Відповісти
Я тобі скажу українською мовою самий пік видобутку нелегально бурштину припав на 2015- 2017 роки й не розказуй мені дитятко коли про це я взнав, я "млять" тут живу. СВИНО-БОТ
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27.05.2020 14:25 Відповісти
то шо ты "млять" - даже спорить не буду
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28.05.2020 10:16 Відповісти
Так сказали, что всё нормально с документами на картины. Пусть ГБР смотрит. Или не всё нормально?
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26.05.2020 20:04 Відповісти
Какой то сюр. Это они так к высокому искусству потянулись, после Мухосрансков?
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26.05.2020 20:23 Відповісти
Срань порохоботская уже почистила все посты. Вот что значит не посадить собак ПЭсовских весной, теперь даже через намордник гавкают. Придётся эту псарню всё лето по ДБР и прокуратуре гонять.
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26.05.2020 20:25 Відповісти
а почему не слышно реакций на безпредел власти Зеленского от горе патриотов Дония, маразматика С.И Хмару, Гриценка а,Тимошенко Ю. "свободовцев, " нацкорпусников" . Или вас Зеленский со своей шоблой "квартальщиков" полностью устраивает?
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26.05.2020 20:27 Відповісти
...озброєні "майже автоматами" і "майже били" людей! Конгеніально! І практично майже зґвалтували самого Артура, і майже прибили на двері музею за майже яйця...
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26.05.2020 20:39 Відповісти
А чому ж не пишуть що саме цікавило ДБР ....?
А головне - чому соєвий знову злякався прийти на допит ?
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26.05.2020 21:51 Відповісти
Невже сенс існування українців полягає в тому, щоб задовольняти цікавість ДБР, керованого холуєм Бандюковича? Так будь-кого можна виключити із життя, продукуючи все нові і нові дебільні і безпідставні пред'яви. ЗЄ, спустивши з ланцюга на Пороха медведчуковських шавок, марно сподівається, що весь бруд і лайно, які вони продукують, ляжуть не на нього.
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27.05.2020 05:00 Відповісти
Похоже, что Шмаркля через безпредел заказывает себе безпредел.
Каков дурачок!
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26.05.2020 23:41 Відповісти
цирк для гоїв, видно у Зе рейтинг упав
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27.05.2020 19:58 Відповісти
Не исключено, что тот беспредел, в отношении Украины и её титульной нации, который творят разного рода проходимцы, живущие по законам дикой природы - кто сильнее тот и прав, вскоре, по воле Господа Бога, может запустить механизм телепортации. Который оных переместит во внешнюю тьму, то есть, в иной мир для перевоспитания, Подобно тому, как это произошло, в своё время, с Адамом и Евой. Ибо основой христианства является земледелие, к которому титульная нация Украины имеет самое непосредственное отношение. Ведь не случайно же по этому поводу сказано: «Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитывать силу и применять её пропорционально. Они уничтожают все на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущим на этой земле будут завидовать мёртвым». Джохар Дудаев, из книги «Атака Ичкерийского Волка». Очерки политической истории Украины».
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня май. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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27.05.2020 20:42 Відповісти
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