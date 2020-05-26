ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов. ВIДЕО

Співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу зламали двері музею Івана Гончара в Києві, де було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп, співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Те, що зараз сталося, - це і є реальне обличчя Зеленського. Ви бачите, як порушуючи закон, вони це робили. Приїхали невідомі, відмовилися представлятися, відмовилися показувати посвідчення і після цього приїхали люди з наклейками ДБР. Озброєні мало не автоматами. Почали мало не бити людей, застосовувати фізичну силу, зламали двері і зайшли всередину з грубим порушенням закону. Як ми розуміємо, жодних документів вони не показали і жодних рішень суду вони не показали", - розповів нардеп.

Також дивіться: Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло". ФОТОрепортаж

Також нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз розповів: "Ось так починається Росія. Запам'ятайте ось це все. Ми це бачили, як в Криму починалося набагато раніше в 2014 році. Як збирали для того, щоб свободу і демократію пригнічувати, збирали собак, для яких немає ні честі, ні гідності. Я пройшов через них. Ось так починалася Росія в Криму. Те, що я бачу зараз, що роблять в ДБР, називаючи це правоохоронними органами - це початок Росії в Криму, ось це свавілля. Не виконуйте злочинних наказів . Киньте посвідчення в обличчя. Кілька посвідчень киньте - і вони зрозуміють, що вони не зібрали тут для себе зграю, яка буде виконувати всі незаконні дії".

Нагадаємо, сьогодні спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому проходить виставка картин з особистої колекції Порошенків.

За словами громадського активіста, ветерана АТО Олександра Погребіського, співробітники ДБР заблокували вхід у кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в сам кабінет і дізнатися, що відбувається.