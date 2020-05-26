ДБР, застосовуючи силу, зламало двері музею Гончара і проникло всередину, жодних документів вони не показали, - Герасимов. ВIДЕО
Співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу зламали двері музею Івана Гончара в Києві, де було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп, співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Те, що зараз сталося, - це і є реальне обличчя Зеленського. Ви бачите, як порушуючи закон, вони це робили. Приїхали невідомі, відмовилися представлятися, відмовилися показувати посвідчення і після цього приїхали люди з наклейками ДБР. Озброєні мало не автоматами. Почали мало не бити людей, застосовувати фізичну силу, зламали двері і зайшли всередину з грубим порушенням закону. Як ми розуміємо, жодних документів вони не показали і жодних рішень суду вони не показали", - розповів нардеп.
Також нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз розповів: "Ось так починається Росія. Запам'ятайте ось це все. Ми це бачили, як в Криму починалося набагато раніше в 2014 році. Як збирали для того, щоб свободу і демократію пригнічувати, збирали собак, для яких немає ні честі, ні гідності. Я пройшов через них. Ось так починалася Росія в Криму. Те, що я бачу зараз, що роблять в ДБР, називаючи це правоохоронними органами - це початок Росії в Криму, ось це свавілля. Не виконуйте злочинних наказів . Киньте посвідчення в обличчя. Кілька посвідчень киньте - і вони зрозуміють, що вони не зібрали тут для себе зграю, яка буде виконувати всі незаконні дії".
Нагадаємо, сьогодні спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому проходить виставка картин з особистої колекції Порошенків.
За словами громадського активіста, ветерана АТО Олександра Погребіського, співробітники ДБР заблокували вхід у кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в сам кабінет і дізнатися, що відбувається.
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Це мабуть вперше в світовій історії до свідка (не підозрюваного) спецназ приїжджає . Був би підозрюваним - я б зрозумів.
Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко. Источник: https://censor.net/v3198063
І да, нащо двері музею ламать? Ну це ж навіть не Пєтін будинок, це державний музей!
Своими трепыханиями ЗЕбанарии сделают Пороха неприкасаемым на международном уровне.
Что мы уже год, кстати, и наблюдаем.
І це факап саме ДБР, бо якби була підозра і спецназ приїхав би, то це б на міжнародному рівні сприйняли б спокійніше...
Быдлу сказали: теперь, выбрав Зеленского, можно быть быдлом. И все заверте...
Тогда откуда известно, что это ГБР?
Ст. 63 Конституції: особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Так нафіга тоді цей маскарад весь? Хочете допитати - оголошуйте підозру! Самі ж назвали свідком, а не підозрюваним.
І да, от давайте абстрагуємося від прізвища (бо я, приміром, не за Петю голосував, але мене це маскі-шоу бісить, тим паче, що я люблю цей музей). Так от, хоч хтось із зеботів, які підтримують дії ДБР, може назвати хоч один подібний приклад, коли спецназ ломиться до свідка? Саме до свідка, а не до підозрюваного.
Натомість адвокат Порошенка Ігор Головань заперечив, що Марині Порошенко вручили повістку.
Ближче до вечора працівники ДБР за допомогою бійців зі спеціальною амуніцією відтіснили журналістів та депутатів, виламали двері до музею і двері до приміщення експозиції картин.
От зараз спецзагін ДБР штурмом взяв музей Гончара. Виявляється, що там виставлена колекція (картини) сім'ї Петра Порошенка. Ну, виставка в музеї - звична справа. Заходь, фоткай, звіряй - може яка картина не задекларована.
Потім з цього приводу відкривай карну справу.
Але це не наш метод. Тут важливо показати - хто головний.
Взяти штурмом музей - це круто. Хлопці вже в кітєлях крутять дірки для орденів.
Що цікаво, працівники ДБР вдерлися до музею БЕЗ постанови суду!!!
А без цієї постанови вони могли б зайти лише у двох випадках:
1) коли вони переслідують злочинця;
2) коли потрібно рятувати людей, або матеріальні цінності.
І я собі уявив: Порошенко відстрілюється і намагається винести картини - щоб їх не побачили люди.
А ДБРівці героїчно переслідують його. Згадалося у 12 стільцях: "Ми будєм атстрєлівацца. Я дам вам парабелум".
Десь у якійся країні - штурм музею став би кінцем карєри для високопоставлених чинів.
А у нас - дійсно нагородять.
І хтось мені скаже що це не чергова серія серіалу "Покошмарити Пороха"?
А, ще ж мені скажуть: о, порохобот, кого ти виліз захищати?
Я, гадство, зараз виліз захищати здоровий глузд.https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARBr_Q25I5MsUhNoTOyF3MzdOSDJ9k8zZaKqcDu3jQGEgW2uITB5erdSrSio2ftuK6sINFnxILvKajnt&hc_ref=ARSt-WDQJwswQN39Bs57H6Uim_96G6dkHruSMBGd41y9-a99dopUzeAVAhn5NW6rqT4&fref=nf Віктор Бобиренко
Я не збираюся тут дифірамби Петі співати, АЛЕ для кожного інтелігента музей (як і театр) - це як храм! А храми може нищити лише бидло!
Якщо серйозно,дуже розчаруюсь,якщо Порох не подасть позов до суду на бєспрєдєл Вєнєдіктової.Досить гратись в доброго самарянина,чи Гендельфа,чи ким він там себе уявляє.
Є виграшна ситуація-дави гнид !
А головне - чому соєвий знову злякався прийти на допит ?
Каков дурачок!
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня май. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме