Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом

Проти колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана ініціювали кримінальне провадження за знущання над козлом у Київському зоопарку.

Про це написав партнер адвокатського об'єднання "Barristers" Олексій Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ініціювали кримінальне провадження проти Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами. Чекаємо реакції поліції", - повідомив він.

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