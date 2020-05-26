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Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом

Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за

Проти колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана ініціювали кримінальне провадження за знущання над козлом у Київському зоопарку.

Про це написав партнер адвокатського об'єднання "Barristers" Олексій Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ініціювали кримінальне провадження проти Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами. Чекаємо реакції поліції", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО

Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за жорстоке поводження з козлом 01

Автор: 

тварини (459) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+44
А зебила за жестокое обращение с зе баранами 73% ? Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 9036
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26.05.2020 17:16
+37
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 1709
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26.05.2020 17:20
+36
А за що ж ви голосували? За поржать? Ну так ржіть тепер, що ж ви не ржете? Не смішно?
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26.05.2020 17:35
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Он не козёл.Он нелох.
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26.05.2020 17:15 Відповісти
Бодя в козле увидел ЗЕлю и вспомнил свою работу ОПе 😂
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26.05.2020 17:38 Відповісти
достойный пример для подражания:
посмотреть в глаза козлу недостаточно, нужны активные действия ...
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26.05.2020 19:34 Відповісти
А зебила за жестокое обращение с зе баранами 73% ? Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 9036
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26.05.2020 17:16 Відповісти
А за що ж ви голосували? За поржать? Ну так ржіть тепер, що ж ви не ржете? Не смішно?
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26.05.2020 17:35 Відповісти
НІЧОГО СМІШНОГО ЗАКОН ПРИРОДИ, ЗУСТРІЛИСЬ ДВА КОЗЛИ БЕЗРОГІ,І ДИН ІЗ НИХ НАДАВАВ ПО МОРДІ ДРУГОМУ,ЗВИЧНЕ КОЗЛИНЕ ДІЛО,ПРОСТО ДИВНО ЩО ОДИН З НИХ,ПО СЛУХАХ МІТИТЬ НА КРІСЛО КИЇВСЬКОГО МЕРА,З НАДІЄЮ ЩО ВСІ КОЗЛИ І КОЗЛИЦІ КИЇВА ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗА НЬОГО.
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26.05.2020 18:20 Відповісти
Не, мне это нравится: "Захистить украинське суднобудування". Та срать ему и на суднобудування, и на Украину! Главное, чтоб "Сватов" крутили, Киркорова и Лолиту можно было приглашать с концертами, водочки под шансон с братьями северными выпить как в прежние времена... А вы с какой-то Украиной тут!
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26.05.2020 17:36 Відповісти
Так, це не Пеця, який навіть пару катерочків - і ті побудував на власній фірмі в Києві. Бо ж ділитися бюджетним баблом з якимись суднобудівними - западло.
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26.05.2020 17:43 Відповісти
ранені вийшли на перекличку?
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26.05.2020 17:51 Відповісти
він не ранєний - він ********.
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26.05.2020 18:10 Відповісти
Та то він для українців, типа ********.
А для лугандонців, нормальний.
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26.05.2020 18:33 Відповісти
«Алло !!!! Це товариство захисту тварин ?!!!
Так. А хто вас ображає ?»
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26.05.2020 18:30 Відповісти
В дурдомі перерва між процедурами?
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26.05.2020 19:34 Відповісти
а за што голосовали, за петькину посадку, небось??))
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26.05.2020 20:39 Відповісти
Треба буде Богдану довести, що він козел.
Тоді, правда буде позов до Зеленського, чому той козла керувати своїм офісом поставив
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26.05.2020 17:19 Відповісти
Может у них брачный период
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26.05.2020 17:17 Відповісти
Что значит может?)
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26.05.2020 17:19 Відповісти
козёл (в плохом смысле) обидел козла (в хорошем смысле)
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26.05.2020 17:18 Відповісти
А де заява постраждалого?
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26.05.2020 19:25 Відповісти
Такий адвокат як Андрій на раз домовиться з цапом на мирову угоду.
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26.05.2020 17:18 Відповісти
Якийсь дуже не однозначний заголовок в новині.
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26.05.2020 17:18 Відповісти
Треба було так: "Богдан має відповісти за козла".
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26.05.2020 17:21 Відповісти
Вечер в хату, арестанты. Тут надо рассудить по понятиям воровским вразрез законам мусорским: если Богдан пошёл в контактный зоопарк, то есть стрёмное место, где можно законтачиться, и руками зафоршмачился об козла - то он теперь зашкваренный... то есть за такой косяк его теперь надо выломить на обиженку?
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 7770
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26.05.2020 17:37 Відповісти
Куди там Шекспиру з його "To be or not to be"!
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26.05.2020 19:05 Відповісти
И без права залога.
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26.05.2020 17:19 Відповісти
ВИБАЧТЕ МАЛЕНЬКЕ УТОЧНЕННЯ, КОЗЛИНОГО ЗАЛОГУ.
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26.05.2020 18:36 Відповісти
Це просто внутрівидовий конфлікт у межах спільного ареалу..
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26.05.2020 17:20 Відповісти
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 1709
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26.05.2020 17:20 Відповісти
Картина маслом, художник неизвестный: "Делимся опытом".
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26.05.2020 17:26 Відповісти
Копитом
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26.05.2020 19:26 Відповісти
Бодя вспомнил свою работу в ОПе😂
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26.05.2020 17:42 Відповісти
Да воткните его головой так же, и пусть кличко его за ухо потреплет, а потом джебом в лоб двинет. После этого бодя без фотошопа понесет зубы в кулечке.
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26.05.2020 17:20 Відповісти
А казёл разве обиделся?
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26.05.2020 17:20 Відповісти
Який з них?
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26.05.2020 17:24 Відповісти
МАБУДЬ АБИДЕЛСЯ,ЯКШО НАЧАВ МЕКАТЬ ЩО ПОПАЛО,А ПОТІМ ПОЧАВ ПО ОФІСНОМУ БОДАТЬСЯ, ІЗ БРАТОМ ПО РОЗУМУ,ЦІКАВО ЯКЩО ЙОГО ВКИНУТЬ В КЛІТКУ ДО ГОЛОДНОГО ВОВКА ЩО ВІН БУДЕ МЕКАТЬ.
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26.05.2020 18:45 Відповісти
Він уявляв, що це його бувший шеф...не судіть строго.
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26.05.2020 17:23 Відповісти
Не смійте порівнювати віслюка з козлом! У них різна копитність!
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26.05.2020 17:25 Відповісти
На фото настоящий козел и самозванец.
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26.05.2020 17:24 Відповісти
Надо поминять Богдана с несчастным козлом местами. Таким уродам как Богдан самое место в клетке
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26.05.2020 17:25 Відповісти
Думаю что козлы между собой договорятся и дело до суда не дойдет.
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26.05.2020 17:26 Відповісти
серьёзными делами заняты наши правозащитники. надеюсь на справедливый суд.
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26.05.2020 17:26 Відповісти
у вас там уже народная республика или еще зелостан?
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26.05.2020 18:12 Відповісти
???? туть UK, там де я.
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26.05.2020 18:13 Відповісти
Правозащитнички не могут отличить козла от козочки.Бедное животное ,едва выжило от рук этого садиста.А козочка этим местом козла запросто зашибёт и ничего им не будет.Лоб у них иногда удар кувалды выдерживает.Коза от его знущаннь така засмучена!Это контактный зоопарк ,господа!Контактный!Затравят Андрюху,закусают!
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26.05.2020 17:26 Відповісти
ну, там вим'я не видно,є ж безрога порода)
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26.05.2020 17:32 Відповісти
Правозахисники звинувачуютьбогдана в жорстокому поводженні з твариною. Читайте уважно.
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26.05.2020 18:04 Відповісти
НІ ЗЕ АНДРЮХА ЗРОБИВ ЙОГО САМ БЕЗ ,ОПУ І ЄРМАКА.
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26.05.2020 18:57 Відповісти
Козел більш порядна і розумна тварина, ніж цей хряк, на призвісько богдан.
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26.05.2020 17:29 Відповісти
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 7134
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26.05.2020 17:29 Відповісти
Зареєстрований торговий знак.
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26.05.2020 17:32 Відповісти
Coslinas Durnaias Lineus
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26.05.2020 17:37 Відповісти
Мо-ло-дець ! Торгова марка "слуга народу" та обличчя цієї "партії" .
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26.05.2020 17:55 Відповісти
Он так похож на хряка. Получается хряк обидел козла.
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26.05.2020 18:07 Відповісти
Правозащитники наверное тоже из ЗеКлоунКоманда ????
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26.05.2020 17:29 Відповісти
За жорстоке поводження з Зєлєнскім?
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26.05.2020 17:33 Відповісти
І взагалі - Богдан вчинив дияволохульство, виявивши таку неповагу до цапа.
Тож тепер його покарає Акербельц Каосбафомет. До лихих парфумів на пекельні борошна!

Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 4570
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26.05.2020 17:33 Відповісти
А що ви хтіли від чортів?!

Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 223
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26.05.2020 17:38 Відповісти
Чорт Баканов, а це казліна дурная
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26.05.2020 17:42 Відповісти
Все вірно! Схоже на фарс... Але клоуни самі запровадили подібний фарс...
Нехай Богдан публічно вибачається перед твариною, та опублікує вибачення в "Урядовому кур'єрі"...
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26.05.2020 17:42 Відповісти
Бодя тролит ЗЕлю 😂
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26.05.2020 17:43 Відповісти
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом



Так він йому нічого й не робив, тільки щось шепотів на вухо.
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 2084
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26.05.2020 17:44 Відповісти
жестокое обращение с "Казлом".

а до увольнения Боди из ОПы они не видели жестокого обращения с Казлом 😂
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26.05.2020 17:47 Відповісти
тю, як на мене, там треба за собаку прівлєкать, яку він тіліпає як барсєтку. собака вже навіть не пручається. а козлу пофіг, він навіть не відреагував. а собаку тіліпають усе життя.
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26.05.2020 17:49 Відповісти
Протестую ! Козел має право спілкуватися з козлом !
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26.05.2020 17:53 Відповісти
"партнер адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук, информирует Источник: https://censor.net/n3198116" - мне кажется, что Шевчук или очень любит деньги или решил обрести славу заступников коЗлов!!
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26.05.2020 17:54 Відповісти
Богдан же вроде оманского ослика настойчиво домогался.
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 2095
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26.05.2020 17:56 Відповісти
А коЗЕл хто?
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26.05.2020 17:56 Відповісти
Лицо с обложки...
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26.05.2020 18:06 Відповісти
😂
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26.05.2020 18:10 Відповісти
Неужели обидел Зеленского!!!??? Ай МОЛОДЕЦЬ!
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26.05.2020 18:05 Відповісти
Что же теперь родится? - Хряк и козел это....
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26.05.2020 18:09 Відповісти
..так а де там Казьол..???
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26.05.2020 18:20 Відповісти
Людям нічим більше зайнятись. Всі стали "політічєскімі циплятами" - сьогодні клюють Богдана в дупу а завтра почнуть вимірювати IQ козла і знімати з нього побої... Що одні дебіли, що інші..
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26.05.2020 18:27 Відповісти
Да, ладно! То внутривидовые разборки (между козлами)!
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26.05.2020 18:31 Відповісти
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 8838
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26.05.2020 18:31 Відповісти
Богдан встретил бывшую.. и понеслась - "казлина ты дурная"..
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26.05.2020 18:38 Відповісти
То сімейні розбірки, яке там жорстке поводження?
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26.05.2020 18:42 Відповісти
любому нормальному человеку (электорату зе не напрягаться) понятно с какой стороны клетки там козлина дурная
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26.05.2020 18:50 Відповісти
Козел для Зелупи . А козел це молоко, шерсть, пух, м'ясо , друг, брат і товарісч 😁
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26.05.2020 18:54 Відповісти
Да не бил он Петрушку.
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26.05.2020 18:58 Відповісти
Брат зустрів брата і привітався: КоЗЕліна дурна!
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26.05.2020 19:04 Відповісти
Шо тут удивляться? 95-й рулит...
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26.05.2020 19:06 Відповісти
то я уявляю що він з віслюком оманським витворяв.
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26.05.2020 19:42 Відповісти
Козлине- Богдану надо подарить: https://auction.violity.com/104461836-medal---poteha-kozyol-neudachnik-2-416-kg
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26.05.2020 20:24 Відповісти
За на 200%.
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26.05.2020 20:42 Відповісти
Это правда или это какая-то шутка? Ну это уже просто какой-то 95й Квартал какой-то. Не то, чтобы я фанптом Богдана был, но Боже, сколько тупиц-то земля украинская носит!
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26.05.2020 21:00 Відповісти
чем вы недовольны? если б ваша Меркель так трепала козлов и такое приговаривала?
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26.05.2020 23:21 Відповісти
Они с Меркель из одной команды. Сразу видно интеллигентного человека.
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26.05.2020 23:52 Відповісти
та он где то в рио де жанейре попку парит на пальме с обизянками в белых штанах..ищи свещи его
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26.05.2020 23:58 Відповісти
 
 