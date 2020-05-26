Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом
Проти колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана ініціювали кримінальне провадження за знущання над козлом у Київському зоопарку.
Про це написав партнер адвокатського об'єднання "Barristers" Олексій Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ініціювали кримінальне провадження проти Андрія Богдана за жорстоке поводження з тваринами. Чекаємо реакції поліції", - повідомив він.
Топ коментарі
+44 Who’s Here
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+37 Petro Tchaika
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+36 Ігор Київський
показати весь коментар26.05.2020 17:35
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посмотреть в глаза козлу недостаточно, нужны активные действия ...
А для лугандонців, нормальний.
Так. А хто вас ображає ?»
Тоді, правда буде позов до Зеленського, чому той козла керувати своїм офісом поставив
Тож тепер його покарає Акербельц Каосбафомет. До лихих парфумів на пекельні борошна!
Нехай Богдан публічно вибачається перед твариною, та опублікує вибачення в "Урядовому кур'єрі"...
Так він йому нічого й не робив, тільки щось шепотів на вухо.
а до увольнения Боди из ОПы они не видели жестокого обращения с Казлом 😂