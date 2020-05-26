НАБУ не дало зняти арешт з $14 млн компаній родичів ексміністра Клименка в Ліхтенштейні

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) надали компетентним органам Ліхтенштейн інформацію для продовження заборони на розпорядження рахунками низки компаній близьких родичів ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланнямна пресслужбу НАБУ.

"За даними іноземних колег, у Ліхтенштейні на арештованих рахунках компаній, пов’язаних із ексміністром, знаходиться понад 14 млн дол. США. Заборона на розпорядження ними діє з 2017 року та продовжується щороку на підставі інформації від органу слідства", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, ці рахунки арештовані в межах розслідування кримінального провадження за підозрою ексміністра у заподіянні понад 3 млрд грн збитків державі. При цьому в повідомленні не називається ім'я чиновника, зазначено лише, що він обіймав цю посаду під час президентства Віктора Януковича. Міністерство доходів і зборів України існувало з 2012 по 2014 рік, його єдиним керівником був Олександр Клименко.

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"У межах розслідування НАБУ та САП вживають необхідних заходів задля збереження майна, яке, після вироку суду може бути використано для відшкодування збитків, завданих незаконними діями топпосадовців часів президентства Віктора Януковича", - говориться в повідомленні.

Кримінальне провадження за підозрою Клименка було передано в НАБУ в листопаді 2019 року.

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У відомстві повідомляють, що у роботі детективів також перебуває кримінальне провадження, в якому ексміністр підозрюється у завданні понад 100 млрд грн. У межах цього провадження детективи НАБУ забезпечили накладення арешту на 301 млн грн, які намагалася стягнути з АТ "Укрзалізниця" компанія, афільована з колишнім міністром доходів та зборів. Також за ініціативи НАБУ та САП накладено арешт на 1000 вагонів, придбаних цією ж компанією.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Клименко був заочно заарештований рішенням Печерського районного суду м.Києва від 19 серпня 2019 року. Розслідування встановило, що ексміністр у 2012-2013 рр., перебуваючи в складі злочинної організації, очолюваної колишнім президентом України Віктором Януковичем, шляхом злочинної схеми заволодів коштами держбюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн шляхом незаконного відшкодування з державного бюджету України ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

13 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про заочний арешт Клименка у зв'язку з тим, що він не перебуває в міжнародному розшуку.