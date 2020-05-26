УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 199 5

День Києва відзначатимуть у телеформаті у зв'язку з коронавірусом, - КМДА

День Києва відзначатимуть у телеформаті у зв'язку з коронавірусом, - КМДА

Цьогоріч День Києві 31 травня відзначатимуть в теле- і онлайн-форматі, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети" та "Історії".

Крім того, відбудеться трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, а також радіоконцерти музичних груп.

Також читайте: Сезон роботи столичних фонтанів розпочнеться 31 травня, - КМДА

Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube каналах, на своїх сайтах.

Жителі міста, які 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, на вул. Межигірська, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкона фасаду театру.

Нагадаємо, що в День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

Автор: 

День Києва (26) карантин (18172) КМДА (2367) Київ (19436) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
абалдеть...
показати весь коментар
26.05.2020 17:38 Відповісти
В Велюре точняк гудеть будут...
показати весь коментар
26.05.2020 18:41 Відповісти
В телефонному режимі
показати весь коментар
26.05.2020 19:23 Відповісти
Шоб вы видели свои деньги только в видеоформате!
показати весь коментар
26.05.2020 21:19 Відповісти
 
 