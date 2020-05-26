День Києва відзначатимуть у телеформаті у зв'язку з коронавірусом, - КМДА

Цьогоріч День Києві 31 травня відзначатимуть в теле- і онлайн-форматі, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети" та "Історії".

Крім того, відбудеться трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, а також радіоконцерти музичних груп.

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Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube каналах, на своїх сайтах.

Жителі міста, які 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити повз будівлю Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, на вул. Межигірська, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкона фасаду театру.

Нагадаємо, що в День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.