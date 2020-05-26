Около 100 россиян и белорусов, строящих АЭС на границе Беларуси и Литвы, заболели COVID-19

Сотрудники "Росатома" и белорусские представители заказчика, задействованные в строительстве атомной станции на границе Беларуси и Литвы, получили позитивные результаты тестов на коронавирус.

Об этом заявил в обращении гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, информирует Цензор.НЕТ.

"На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются", — сказал он.

В Министерстве энергетики Беларуси изданию TUT.BY сообщили, что заразились 18 их сотрудников.

"По состоянию на 26 мая текущего года у 18 работников государственного предприятии "Белорусская АЭС" тесты на COVID-19 дали положительный результат. Сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме", — рассказала официальный представитель Минэнерго Жанна Зенькевич.

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На самоизоляции при этом находятся 81 человек, контактировавшие с заразившимися.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту. Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Сейчас физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года, а энергетический — на сентябрь — октябрь.