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Новини Коронавирус и карантин
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Около 100 россиян и белорусов, строящих АЭС на границе Беларуси и Литвы, заболели COVID-19

Около 100 россиян и белорусов, строящих АЭС на границе Беларуси и Литвы, заболели COVID-19

Сотрудники "Росатома" и белорусские представители заказчика, задействованные в строительстве атомной станции на границе Беларуси и Литвы, получили позитивные результаты тестов на коронавирус.

Об этом заявил в обращении гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, информирует Цензор.НЕТ.

"На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются", — сказал он.

В Министерстве энергетики Беларуси изданию TUT.BY сообщили, что заразились 18 их сотрудников.

"По состоянию на 26 мая текущего года у 18 работников государственного предприятии "Белорусская АЭС" тесты на COVID-19 дали положительный результат. Сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме", — рассказала официальный представитель Минэнерго Жанна Зенькевич.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Беларуси за сутки 915 случаев COVID-19, всего более 38 тыс. инфицированных

На самоизоляции при этом находятся 81 человек, контактировавшие с заразившимися.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту. Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Сейчас физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года, а энергетический — на сентябрь — октябрь.

Автор: 

АЭС (1147) Беларусь (7929) карантин (18172) Росатом (216) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+5
https://www.youtube.com/watch?v=***********
под музеем сейчас
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26.05.2020 17:41
+2
зачем нам знать об этом?
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26.05.2020 17:40
+2
- " нездоровых - здоровые " - сменят .
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26.05.2020 17:50
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Как " заболели", так и "выздоровеют".....
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26.05.2020 17:39 Відповісти
- " нездоровых - здоровые " - сменят .
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26.05.2020 17:50 Відповісти
зачем нам знать об этом?
показати весь коментар
26.05.2020 17:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********
под музеем сейчас
показати весь коментар
26.05.2020 17:41 Відповісти
За 40 км від Білоруської АЕС. в Литві стоїть закрита ліберастами піндософілами новісінька Інгалінська АЕС, литовці імпортують електрику.
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26.05.2020 17:55 Відповісти
Zakryli poskolku byla nebezopasna Ignalinskaja AES eto kopija Cernobylia.Novuju nevygodno strojit vot Belorus tolko 9 mlrd kredit vziat po procentami.U nas zelionaja energija jest prioritet,a pokupajem bolse vsego so Sveciji v dani moment,.5 raz bolse cem s raski zakupajem so svedov
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26.05.2020 18:04 Відповісти
Тож РБМК, канальний реактор. Там збройовий плутоній отримували, тому ліберасти, грантожери і решта піндосівської гнилі з штанів випригували.
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26.05.2020 18:11 Відповісти
U nas byl referendum po novoj AES strojki "Hitachi" xoteli strojit,tak liudi progolosovali protiv. 65% liudej na referendume byli protiv novoj AES,referendum sostojalsia ,vlasti nado kak by slusat i golos naroda
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26.05.2020 18:19 Відповісти
В нас те саме буде, роздадуть журнашлюхам гранти дударити про небезпеку атома, куплять чинуш. Пообіцяють вступ в різні говноблоки коли закриємо реактори. Потім проведуть референдум.
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26.05.2020 18:26 Відповісти
U nas referendum byl 2012 godu,my davno uze byli NATO i ES s 2004 goda.Tut nicego obcego neimejet.Dorogo toze bylo tolko na procenti i obsluzovanija kredita cena podnimlas 2 raza.Otxodi stob derzat toze cenu podnimajet v dva raza.Tak tam raznicy i neuvydeli etoj desiovoj energiji
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26.05.2020 18:33 Відповісти
6 centov na kilovat nuzno dobavit tolko na procenti i obsluzovanija kredita,takyje byli uslovija.Vot takoje bylo predlozenyje
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26.05.2020 18:37 Відповісти
do 5 centov sama energija by stojila ,vot dobavte ecio 6 polucajem 11 centov za kilovat.Ecio otxodi stob xranit toze dobavim kakix 5 centov i sto polucajem
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26.05.2020 18:40 Відповісти
Ecio dobavit nado sto na zakrytije nuzni ogromnyje dengi teper uze 2 ili 3 miliarda vlozeno,eto otkuda ix brat eto toze vxodit v cenu.Srok AS po TATENA 30 let,potom nado zakryvat.
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26.05.2020 20:35 Відповісти
https://censor.net/user/127449

Не кормите тролля. Тот факт что он пишет по-украински, не дает ему права находиться в приличном общество.
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26.05.2020 18:47 Відповісти
Радиация, гаварят, лечит...
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26.05.2020 17:58 Відповісти
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.

«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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26.05.2020 18:52 Відповісти
АЭС строят. Сразу видно це не Европа.
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26.05.2020 19:14 Відповісти
проблема в том, что реактор на этой аэс бомба с радиоуправлением,
русские надеются «победить» Литву с помощьюгрязной бомбы
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26.05.2020 19:27 Відповісти
 
 