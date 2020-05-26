Суд заарештував без права застави другого поліцейського з Кагарлика Кузіва, підозрюваного в зґвалтуванні
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому поліцейському з Кагарлика Миколі Кузіву, якого підозрюють у співучасті в зґвалтуванні жінки. Його взяли під варту без права внесення застави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske з будівлі суду.
За словами адвоката Кузіва, підозрюваний не визнає своєї провини. Про невизнання своєї провини, при обранні йому запобіжного заходу у суді, заявляв і інший підозрюваний у зґвалтуванні жінки поліцейський Сергій Сулима.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.
Два бойца и детский кардиолог.
Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.
Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.
Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.
Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.
А они сидят уже полгода.
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то їх оклєвєтали? Чи не тих схопили?
А тут в дівки не було таких крутих родичів...
За одного аттестованного двух неаттестованных дают !