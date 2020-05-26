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Новини
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Суд заарештував без права застави другого поліцейського з Кагарлика Кузіва, підозрюваного в зґвалтуванні

Суд заарештував без права застави другого поліцейського з Кагарлика Кузіва, підозрюваного в зґвалтуванні

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому поліцейському з Кагарлика Миколі Кузіву, якого підозрюють у співучасті в зґвалтуванні жінки. Його взяли під варту без права внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske з будівлі суду.

За словами адвоката Кузіва, підозрюваний не визнає своєї провини. Про невизнання своєї провини, при обранні йому запобіжного заходу у суді, заявляв і інший підозрюваний у зґвалтуванні жінки поліцейський Сергій Сулима.

Читайте також: Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

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Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4010) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+11
ГНИДЫ НИЧТОЖНЫЕ!!!!!! ИМ ПОЖИЗНЕННОЕ НАДО ДАТЬ!!!!!!!!
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26.05.2020 17:58
+7
и это только один Кагарлык. А если проверить другие райотделы?
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26.05.2020 18:13
+6
Им хватит и одного дня общей с уголовниками зоны, они его не проживут. Вот только сидят такие мрази на особой, красной зоне, созданной специально для мусоров. А в обычной зоне эти перцы "закукарекали" бы сразу при поселении.
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26.05.2020 18:21
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ГНИДЫ НИЧТОЖНЫЕ!!!!!! ИМ ПОЖИЗНЕННОЕ НАДО ДАТЬ!!!!!!!!
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26.05.2020 17:58 Відповісти
Хватит лет 10 общей зоны
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26.05.2020 18:13 Відповісти
Им хватит и одного дня общей с уголовниками зоны, они его не проживут. Вот только сидят такие мрази на особой, красной зоне, созданной специально для мусоров. А в обычной зоне эти перцы "закукарекали" бы сразу при поселении.
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26.05.2020 18:21 Відповісти
Затихнет и отпустят, никто их не посадит ...
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26.05.2020 18:28 Відповісти
Зебараны выбрали в депутаты насильника, а тут какой-то мент! да это - герои зебаранов
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26.05.2020 19:25 Відповісти
Они будут сидеть в спецзоне санаторного режима - Менской (№91) для ментов и чиновников. У нас все еще совок.
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26.05.2020 18:32 Відповісти
Да их таких десятки тысяч, если не больше.
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26.05.2020 18:41 Відповісти
Вот и хорошо))
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26.05.2020 18:03 Відповісти
Всех мусоров не арестуете! Камер не хватит!
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26.05.2020 18:10 Відповісти
Достаточно расстрелять несколько тысяч и остальные найдут берега.Этих двух подонков взяли , а сотня тысяч других на воле.
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26.05.2020 18:36 Відповісти
и это только один Кагарлык. А если проверить другие райотделы?
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26.05.2020 18:13 Відповісти
У меня многое укладывается. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что прошли рядом с маньяком. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что их квартира приглянулась подонку.

Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.

Два бойца и детский кардиолог.

Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.

Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.

Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.

Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.

А они сидят уже полгода.
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26.05.2020 18:33 Відповісти
А вы спросите у зебилов , каким местом они думали когда избирали уклониста.Я могу допустить президентом проститутку , но дрыща прячущегося под юбкой.... В любой стране оно бы давно сидело и не на Банковой , а в петушарне.
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26.05.2020 18:40 Відповісти
красивые тезисы бесспорно! Но если взять последний.....вся страна знает, но ничего не может...а если страна ничего не может - она имеет право на существование? кто мне объяснит? я чего-то не понимаю? Какой смысл в огромной стране, если она - страна-импотент? (политический, финансовый, военный, нравственный, культурный и т.д) дальше перечислять не буду, потому как список бесконечный.
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26.05.2020 23:11 Відповісти
Чуваки потерялись во времени в 2000х, местные князьки в сэле
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26.05.2020 18:15 Відповісти
По словам адвоката подозреваемых мусоров, дурная девка самоизнасиловалась, а потом чуть не самоубилась в противогазе из отнятого табельного оружия у самых правильных ментов.
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26.05.2020 18:15 Відповісти
По словам адвоката Кузина, подозреваемый не признает своей вины. О непризнании своей вины, при избрании ему меры пресечения в суде, заявлял и другой подозреваемый в изнасиловании женщины полицейский Сергей Сулима. Источник: https://censor.net/n3198126
-----------
то їх оклєвєтали? Чи не тих схопили?
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26.05.2020 18:19 Відповісти
тепер затримані та свідки вихвативатимуть в кайданках табельне оружіє і самозастрілюватимуця - ото вже таке було і не раз
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26.05.2020 18:21 Відповісти
На петушатник.
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26.05.2020 18:30 Відповісти
А остальная мусарня ничего не слышала ничего не видела ?
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26.05.2020 18:33 Відповісти
Рядом в кабинете избивали мужчину, также угрожали ему изнасилованием, сломаны ребра и нос
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26.05.2020 19:53 Відповісти
Що характерно, коли харківська шалава Зайцева була під слідством, 100% там жодна волосина з неї не впала. Хоча за справедливістю її одразу після арешту треба було так віддухопелити берцями та дубіналами, щоб потім пару місяців у медчастині в гіпсі валялася та харкала червоною юхою. Але ж там папік дізнався би, що доцю поламали - то тих ментів та слідаків закопали б під Харковом в лісі.
А тут в дівки не було таких крутих родичів...
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26.05.2020 18:42 Відповісти
Арестуйте всех - не ошибётесь !
За одного аттестованного двух неаттестованных дают !
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26.05.2020 18:43 Відповісти
Експерт по зґвалтуванню Геращенко заявив, що у Врадіївці згвалтування було старої не реформованої міліції, а зараз реформованої і це згвалтування набагато патріотичніше.
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26.05.2020 18:56 Відповісти
Все чудово. Імена підозрюваних оголосили, підозри пред'явили, запобіжний захід обрали. Тепер слідству належить з'ясувати прізвище підозрюваного: Кузин він або Кузів?
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26.05.2020 18:56 Відповісти
дані експертизи треба а тоді шось можна розказувати
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26.05.2020 19:16 Відповісти
Петушары в аваковских погоНАХ.
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26.05.2020 19:23 Відповісти
Яка в ментів найголовніша погроза? В...м! Втрьох! Всім відділком! І це на адресу чоловіків! Вкрай необхідний закон кримінальної відповідальності за погрози насиллям. Сказав комусь: "Уб'ю" - загримів на 5 років." Тоді портновим в Україні було б робити нічого.
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26.05.2020 19:30 Відповісти
Чого ви не пишите: Обухівські поліцейскі в Кагарлику скоїли злочин! Чи не так буде правильніше?Бо ці маленькі неточності якось насторожують, тим більше по слухам з міста хочуть зробити селеще, а в лікарню місцеву звозять безнадійних наче з короновірусом, щоб була велика смертність, і по цій причині її потім закрить?!
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26.05.2020 19:56 Відповісти
Тварей этих посадить пожизненно, вместе с авакяном и геращенко, они это уже заслужили давным-давно.
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26.05.2020 20:15 Відповісти
добрыня, злость ослепила твой разум, разъедает мозги, так и в ящик можно сыграть...
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26.05.2020 21:47 Відповісти
Полицейские не творили бы зашквар, если бы понимали, что государство становится справедливым. При Зеленском все почувствовали безнаказанность, даже не потому, что Зеленский не захочет наказать преступников, а потому, что он лох, а кинуть лоха святое дело, Зе никто не уважает, Зе никто не подчиняется, Зе сам Бог велел послать нах
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26.05.2020 22:48 Відповісти
Пока что дело темное. Особа подозреваемая в воровстве выставила ответный иск, что расследовавшие воровство полицейские ее изнасиловали. Может ДА? а может и НЕТ. Пока что будоражится общественное мнение, а доказательства преступления не настолько убедительны как хотелось бы!
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27.05.2020 05:01 Відповісти
 
 