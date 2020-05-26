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"Укрзалізниця" звільнила директора з розвитку бізнесу Рязанцева: в мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на Рязанцева, б'є жінку

АТ "Укрзалізниця" звільнило директора з розвитку бізнесу Андрія Рязанцева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Правління "Укрзалізниці" вважає, що всі співробітники компанії мають дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей. Повідомляємо, що на даний момент Андрій Рязанцев не є працівником АТ "Укрзалізниця", - сказано в повідомленні.

При цьому в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор з інфраструктури Роман Веприцький у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що не обізнаний щодо рішення звільнити Рязанцева, а сам Рязанцев у вівторок був присутній на виробничій нараді.

Раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому людина, схожа на Рязанцева, б'є жінку.

У червні 2019 року "Укрзалізниця" перевела директора з фінансів та економіки Андрія Рязанцева на посаду директора з розвитку бізнесу.

Читайте також: "Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень, але дату їхнього запуску з 1 червня поки не переносили, - пресслужба

Автор: 

насилля (294) звільнення (2670) Укрзалізниця (6836)


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Топ коментарі
+8
Чет уже эта власть ничем не может удивить.Вот если б убил,тогда да.У пропасти,куда провалилась зеленая шобла дна нет.
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26.05.2020 17:58
+5
Скрепи курва кацапські нікуди не зникають ....
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26.05.2020 17:58
+5
на відео з вуличної камери 0,3М вони розгледіли ріфмастєра, а на відєо 4К не можуть впізнати разанцева
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26.05.2020 18:15
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Чет уже эта власть ничем не может удивить.Вот если б убил,тогда да.У пропасти,куда провалилась зеленая шобла дна нет.
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26.05.2020 17:58 Відповісти
Что делать ЗЕ сказал-кадровый голод.
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26.05.2020 17:58 Відповісти
Скрепи курва кацапські нікуди не зникають ....
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26.05.2020 17:58 Відповісти
Я в шоке((( и все это пришло в новую власть
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26.05.2020 19:56 Відповісти
А то не має значення яка влада , якщо це жлобство сидить в моСку то воно проявиться при будь-якій владі , а взагалі пані права , в цю владу такє вже прийшло.
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26.05.2020 21:04 Відповісти
большой специалист по девушкам лёгкого поведения!!
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26.05.2020 18:04 Відповісти
А что у "Укрзализниці" дресскод поменялся?Там все должны ходить топлес или уже полностью голые ходят?Максимальная открытость так сказать.
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26.05.2020 18:06 Відповісти
Упс..Видео пропустил,думал что эта фотка из рабочего кабинета.Хотя...Какая разница.
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26.05.2020 18:13 Відповісти
від самого прізвища директора вже в українця зачухались кулаки...
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26.05.2020 18:07 Відповісти
Настоящая украинка не посмотрела бы что он директор. Мало бы не показалось...
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26.05.2020 18:09 Відповісти
Есть подозрение,что эта сосалка не имеет никакого отношения к НАСТОЯЩИМ украинкам.
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26.05.2020 18:15 Відповісти
на відео з вуличної камери 0,3М вони розгледіли ріфмастєра, а на відєо 4К не можуть впізнати разанцева
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26.05.2020 18:15 Відповісти
так вона волайє шо той не розплатився? Бо особих ізбійєній не наблюдалось
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26.05.2020 18:17 Відповісти
Если отбросить моральный проступок,да простят меня женщины...то какое это собственно дело ????? По закону на это должна отреагировать компитентные органы но не руководство чавунки.нехай полиция разбирается.а может это у них там ролевые игры , женщина после этого может ему золотой дождь сделала или страпоном засадила.
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26.05.2020 18:20 Відповісти
Кастинг не прошла...
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26.05.2020 18:38 Відповісти
Как бы случайно снято видео...
Мы не знаем, что там было, но видно, что дама играет истерику, такая запросто может вывести из себя даже удава.
Короче, нельзя на такое вестись.
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26.05.2020 20:07 Відповісти
Яка самовпевнена мармиза в цього бика... Воно явно переконане, що воно належить до "вищої касти" і може бити слабкого безкарно. Хто б не була ця тендітна дівчина, це не дає права її бити!
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26.05.2020 20:19 Відповісти
Недоплатил?
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26.05.2020 20:56 Відповісти
 
 