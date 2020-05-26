"Укрзалізниця" звільнила директора з розвитку бізнесу Рязанцева: в мережі з'явилося відео, на якому людина, схожа на Рязанцева, б'є жінку

АТ "Укрзалізниця" звільнило директора з розвитку бізнесу Андрія Рязанцева.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Правління "Укрзалізниці" вважає, що всі співробітники компанії мають дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей. Повідомляємо, що на даний момент Андрій Рязанцев не є працівником АТ "Укрзалізниця", - сказано в повідомленні.

При цьому в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор з інфраструктури Роман Веприцький у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що не обізнаний щодо рішення звільнити Рязанцева, а сам Рязанцев у вівторок був присутній на виробничій нараді.

Раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому людина, схожа на Рязанцева, б'є жінку.

У червні 2019 року "Укрзалізниця" перевела директора з фінансів та економіки Андрія Рязанцева на посаду директора з розвитку бізнесу.

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