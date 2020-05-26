Петицію за передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ створили на сайті Кабміну після формальної відповіді на неї Зеленського

На сайті Кабінету Міністрів України створено петицію "Припинити право користування Києво-Печерською Лаврою Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Православній Церкві України (ПЦУ)"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці активіст ГО "Разом сила" Олексій Кравчук.

За його словами команда організації "створила петицію на сайті Кабінету Міністрів, тому що президент Зеленський відмовився здійснювати дії щодо петиції, розміщеної на його сайті, попри те, що її підписали 27 500 українців, сховавшись за 19 ст. Конституції ("відсутність повноважень") і перевівши стрілки на Кабмін".

Кравчук так написав про Зеленського: "Це той, хто постійно виходить за межі своїх конституційних повноважень, формуючи Кабмін, роздаючи розпорядження органам влади і посадовим особам, які не підкоряються йому!

Що ж, президент Зеленський ще раз показав своє антиукраїнське обличчя, відмовившись повертати Києво-Печерську Лавру українцям. Ми це запишемо в щоденник антиукраїнських дій".

"Петицію на сайті Кабінету Міністрів будуть змушені розглянути! Тож, підписуйте, поширюйте! Повернемо Україні Києво-Печерську Лавру разом", - резюмував він, розмістивши ПОСИЛАННЯ на петицію на сайті Кабміну.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (Московського патріархату) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання Православної церкви України (ПЦУ). У відповіді йшлося, що це повноваження Кабінету Міністрів, а не президента.

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