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Петицію за передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ створили на сайті Кабміну після формальної відповіді на неї Зеленського

Петицію за передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ створили на сайті Кабміну після формальної відповіді на неї Зеленського

На сайті Кабінету Міністрів України створено петицію "Припинити право користування Києво-Печерською Лаврою Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Православній Церкві України (ПЦУ)"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці активіст ГО "Разом сила" Олексій Кравчук.

За його словами команда організації "створила петицію на сайті Кабінету Міністрів, тому що президент Зеленський відмовився здійснювати дії щодо петиції, розміщеної на його сайті, попри те, що її підписали 27 500 українців, сховавшись за 19 ст. Конституції ("відсутність повноважень") і перевівши стрілки на Кабмін".

Кравчук так написав про Зеленського: "Це той, хто постійно виходить за межі своїх конституційних повноважень, формуючи Кабмін, роздаючи розпорядження органам влади і посадовим особам, які не підкоряються йому!

Що ж, президент Зеленський ще раз показав своє антиукраїнське обличчя, відмовившись повертати Києво-Печерську Лавру українцям. Ми це запишемо в щоденник антиукраїнських дій".

"Петицію на сайті Кабінету Міністрів будуть змушені розглянути! Тож, підписуйте, поширюйте! Повернемо Україні Києво-Печерську Лавру разом", - резюмував він, розмістивши ПОСИЛАННЯ на петицію на сайті Кабміну.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (Московського патріархату) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання Православної церкви України (ПЦУ). У відповіді йшлося, що це повноваження Кабінету Міністрів, а не президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін

Автор: 

Лавра (294) петиція (320)


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Топ коментарі
+19
Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина после формального ответа на нее Зеленского - Цензор.НЕТ 7331
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26.05.2020 18:32
+18
Шмыгаль сейчас ответит, что по этому вопросу надо обращаться к их с Зелей хозяину:
Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина, после формального ответа на нее Зеленского - Цензор.НЕТ 8261
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26.05.2020 18:27
+13
Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина, после формального ответа на нее Зеленского - Цензор.НЕТ 3711
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26.05.2020 18:24
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Підписав і розіслав .
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26.05.2020 22:58 Відповісти
Нах з Лаври, московські окупанти. Російсько-нацистські підпільники-диверсанти.
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27.05.2020 08:57 Відповісти
янелох Украину под РФ подкладывает... а шоб Лавру отобрать!!! - он собственном говне утонет от страха.
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26.05.2020 22:31 Відповісти
Отнимать грубо нельзя...будет вонь и жалость к кгбистам в маске терпил у верунов...
Им должны быть созданы условия "уйти самим"..
1.Комплексная проверка финансовой деятельности
2.Все что не имеет отношения к религии должно быть обложено налогом (православные кафе, трапезныя, гостиницы, торговые лавки в храмах) и полная юрответственность за нарушения налогового законодательства...
3. Комплексная проверка порядка содержания выданного в аренду культурного наследия...
4. Прослушка и показ по всем каналам тв явно нехристианского поведения богослужителей (факты мужеложества, несоответсвия монашескому обр жизни и т.д и тп.)
5. Нападения хулиганов, поджоги элитных автомобилей и жилых домов попов...
6. И самое главное осечь финансовые потоки на мнимую благотворительность как из вне, так и через наших олигархов...наши олигархи должны понять, что благотворительные действия на них окажутся крайне неблаготворно...согласно п.1
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26.05.2020 22:35 Відповісти
кто это будет делать? зеленский?
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26.05.2020 23:10 Відповісти
п. 5. Надесь, этот п. не оминет тебя и твоих близких.
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26.05.2020 22:41 Відповісти
Дивно. При спробі підписати петицію виникає надпис про помилку з електронною адресою або паролем.
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26.05.2020 22:55 Відповісти
если петушки думают, что Лавра долго будет в неканоническом подчинении, то они ошибаются. Наступило время, когда количество переходит в качество.
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26.05.2020 23:19 Відповісти
https://censor.net/user/443841, количество психбольных в психушке не переходит в качество психиатра.
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27.05.2020 00:22 Відповісти
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