Від початку доби ворог один раз обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр
Збройні формування Російської Федерації від початку доби один раз порушили режим припинення вогню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів потрапили українські захисники поблизу Водяного.
"У відповідь із наявних вогневих засобів, наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників. Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на ділянках розведення режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення ООС "залишається повністю контрольованою українським захисниками".
Водночас, "серед особового складу залученого до проведення операції Об'єднаних сил виявлено один випадок захворювання COVID-19".
"Вживаються всі необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах", - підкреслюють у пресцентрі.
Нагадаємо, 25 травня озброєні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат немає.
Напомним, 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.
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