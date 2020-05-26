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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог один раз обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Від початку доби ворог один раз обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації від початку доби один раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів потрапили українські захисники поблизу Водяного.

"У відповідь із наявних вогневих засобів, наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників. Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ділянках розведення режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення ООС "залишається повністю контрольованою українським захисниками".

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Водночас, "серед особового складу залученого до проведення операції Об'єднаних сил виявлено один випадок захворювання COVID-19".

"Вживаються всі необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах", - підкреслюють у пресцентрі.

Нагадаємо, 25 травня озброєні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Втрат немає.

Напомним, 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.

Автор: 

обстріл (28339) Донбас (22354) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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А де новина як ДБР музей розграбовують.? Може їх в Донецьк послати
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26.05.2020 18:40 Відповісти
Може оперативники звідти?
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26.05.2020 19:04 Відповісти
***
С начала суток враг единожды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2174

..
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26.05.2020 18:58 Відповісти
З нашим шапіто, навіть обстріли щоденні займають не перші позиції в новинах. Може на то і розрахунок
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26.05.2020 19:03 Відповісти
Ситуація на сході України починає набирати нових обертів, таке враження, шо з дня на день ситуація стане вибуховою і далі фінішна пряма, перемога або капітуляція...Сумно ***...
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26.05.2020 19:33 Відповісти
Альлло рьідакція:
не «единождьі», а ОДИН РАЗ.
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26.05.2020 19:41 Відповісти
 
 