Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР

Керівник музею імені Гончара Петро Гончар звернувся в поліцію із заявою про псування майна після того, як у будівлю прорвалися співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це сказано в заяві на сторінці музею в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У музеї нагадали, що у вівторок о 11:00 відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, яка буде відкрита для огляду громадськості після завершення карантину в Києві.

" Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду. Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися в будівлю, зламавши вхідні двері. Директор музею подав заяву в поліцію про пошкодження майна", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло". ФОТОрепортаж

Зараз, зазначають у музеї, директор установи перебуває в залі, "ДБР описує колекцію і все фіксує".

У музеї вимагають від влади пояснення цих дій.

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО



