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Новини
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Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР

Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР

Керівник музею імені Гончара Петро Гончар звернувся в поліцію із заявою про псування майна після того, як у будівлю прорвалися співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це сказано в заяві на сторінці музею в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У музеї нагадали, що у вівторок о 11:00 відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, яка буде відкрита для огляду громадськості після завершення карантину в Києві.

" Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду. Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися в будівлю, зламавши вхідні двері. Директор музею подав заяву в поліцію про пошкодження майна", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Порошенко відкрив у Музеї Гончара виставку 43 картин із сімейної колекції, через які його викликали в ДБР: "Намагалися оббрехати мене у своїх відосиках - у вас не вийшло". ФОТОрепортаж

Зараз, зазначають у музеї, директор установи перебуває в залі, "ДБР описує колекцію і все фіксує".

У музеї вимагають від влади пояснення цих дій.

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР 01
Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР 02

Автор: 

картина (111) музей (441) Порошенко Петро (15166) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+49
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 3256
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26.05.2020 18:55
+29
Ответка зели на акцию Стоп реванш. Штурм музея ёп!)) Вот длб..) Что там с плёнками ермака?? лесом, янтарем? коррупции уже нет?
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26.05.2020 19:03
+24
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 5930
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26.05.2020 18:56
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Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 7518
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26.05.2020 18:52 Відповісти
Не думал, что прийдется писать такое, но в связи с последними событиями, а именно: "изнасилования свидетельницы по делу в Кагарлыке" и "сегодняшними событиями в музее и картинами Порошенка", то арендатор ставка Анатолий Захаренко походу защищал свою жизнь от 7х головорезов с полным арсеналом оружия. Хуже ж не будет, да? Тут уже веры сраным коршунам Авакова нету вообще...
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26.05.2020 18:59 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 8347
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26.05.2020 19:02 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 5625
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26.05.2020 18:53 Відповісти
Дозелебобились!
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26.05.2020 18:53 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 3256
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26.05.2020 18:55 Відповісти
і саджають атошників.
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26.05.2020 19:03 Відповісти
Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР - Цензор.НЕТ 6861
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26.05.2020 19:36 Відповісти
Шел бы ты нах, за зеленое гавно купленный дебил
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26.05.2020 19:48 Відповісти
Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР - Цензор.НЕТ 4206
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26.05.2020 21:36 Відповісти
Порошенко выкупил и привез эти картины из-за рубежа в Украину, в отличии от табачника, который вывозил картины из Украины. А теперь ему это ставят в вину
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26.05.2020 19:50 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 5930
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26.05.2020 18:56 Відповісти
Вова, Вова, правду говорят - лучше с умным потерять чем с дураком найти.
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26.05.2020 18:56 Відповісти
А культурні, що були,
То сохрани, боже!
Як в музей то серед дня
І не пустять, може,

То, бувало, зранку
Двері підкопаєм,
І поглянуть на картини
Хоч на час
Таки повлізаєм.
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26.05.2020 18:57 Відповісти
ЗЕбилам уже заочно кирдыкДиректор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 4814
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26.05.2020 18:57 Відповісти
кирдык № 547.
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26.05.2020 18:58 Відповісти
Треба було викликати поліцію, спецназ.
А то прийшли якісь свавільці без документів, винесли двері...
Ну як так ?
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26.05.2020 19:01 Відповісти
Ответка зели на акцию Стоп реванш. Штурм музея ёп!)) Вот длб..) Что там с плёнками ермака?? лесом, янтарем? коррупции уже нет?
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26.05.2020 19:03 Відповісти
не маю вже сил терпіти те зеленкуватне чмо.
сидить кловун і просірає державу.
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26.05.2020 19:07 Відповісти
Тепер так.
Люди хотіли сильної руки. Та справеливості.
Але окремо.
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27.05.2020 00:21 Відповісти
Вони хотіли разом- в одному зеленому флаконі, такого собі доброго та справедливого царька, на якого можна було б перекласти всі проблеми.
Але такого не буває. Справедливість гарантують лише чесні та незалежні структури, а не божок в кріслі президента. Натомість отримали свавілля від самодура.
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27.05.2020 06:41 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 4061Лучшая картина из коллекции Сывачелага
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26.05.2020 19:02 Відповісти
А тебе на сегодня только одну картинку выдали,посвежее ничего? Что ты ее тулишь в каждой новости?))) Ну включи мозг прокомментируй действия ДБР или думать не твое?)))
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26.05.2020 19:04 Відповісти
2030 г. "Петро откинулся". холст маслоДиректор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 7417
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26.05.2020 19:10 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 9456
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26.05.2020 19:12 Відповісти
Осьо ще!Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 8421
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26.05.2020 19:12 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 9669
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26.05.2020 19:15 Відповісти
я зможу прочитати цю статтю безкоштовно?
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26.05.2020 22:44 Відповісти
Смотри мозоли натрешь)))
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26.05.2020 21:27 Відповісти
так вот ты на что задрачиваешься, кацап))
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26.05.2020 21:53 Відповісти
У Путина Берлинский рейхстаг, у зеленского музей. Осталась провести парад победы взятия музея
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26.05.2020 19:04 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC8sH9-_NICDDcex334r54BOomOorD8AnwaB3T88GIxJmyZpYDIwxqcKwGYybk84LhSxAxOchshdrqv&hc_ref=ARRz-kVNx87U0sLhpM0hQVzG_hKs7tVB8-NF2ciRY_D4sLBuKFhFCcsoBV8bBg2oQcM&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2995715000494012 1 год ·

Cвого чсу більшовики спочатку вбили борців за волю України, потім середній і малий бізнес (куркулів), розстріляли інтнлігенцію, знищили українські культурні надбання (архіви, мистецтво, розграбували музеї, церкви), а тоді вимороли голодом народ (навіть тих, хто їх підтримував).
Нині нащадки (в і дейному в кровному сенсі) більшовиків ув'язнюють комбатантів і патріотів, вбивають середній і малий бізнес (податками й карантином), атакують музеї (почали з музею Івана Гончара), художні виставки, завтра виморять голодом своїх виборців.
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26.05.2020 19:03 Відповісти
Аміго Корчинський, проти кого голосував 21.04.2019?
Ото хай кушає.
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26.05.2020 19:05 Відповісти
я вибрав, а ви - мітингуйте.Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 7346
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26.05.2020 19:06 Відповісти
очень удобный масочный режим придумали, за масками не видно преступников ДБР.
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26.05.2020 19:04 Відповісти
Зеленые МАРАДЕРЫ !!!
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26.05.2020 19:05 Відповісти
Жандармерія Франції виломала двері до Лувра, вигнала на вулицю директора і персонал і проводять незаконий обшук приміщеннь." Уявили? Можна далі сміятись над слабенькими, м'якотілими європейцями.
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26.05.2020 19:06 Відповісти
Сегодня в музее Гончара среди представителей ДБР состоялся конкурс на вакантную должность министра культуры. Победителем станет один из 5 претендентов (фото).Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 20
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26.05.2020 19:09 Відповісти
то ли двери в дурдоме забыли закрыть, то ли шапито открылось...то ли ломка у жаб...
как-то топорно и премерзко это все ...беспредел...
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26.05.2020 19:09 Відповісти
Порошенку потрібно було колекцію виставляти в посольстві США
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26.05.2020 19:10 Відповісти
"Досудовим розслідуванням встановлено, що Порошенко Петро, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, вкрав у себе самого колекцію картин відомого художника Олеся Гончара..."
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26.05.2020 19:11 Відповісти
Зебіли, кого ви посадовили в крісло президента?
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26.05.2020 19:12 Відповісти
Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР - Цензор.НЕТ 1121
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26.05.2020 19:17 Відповісти
Правильнівше, не «вибрали Зеленськог», а проголосували проти Порошенка.
Проти того, хто будував Державу.
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26.05.2020 19:33 Відповісти
Документы на картины слямзили.
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26.05.2020 19:13 Відповісти
гроші платників податків йдуть на утриманя всього цього зеленого цирку.
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26.05.2020 19:14 Відповісти
А ведь он прав

Сенцов о штурме ГБР музея: Почему власть также не забирает у Коломойского «Центрэнерго»?

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Фото: УП

Борьба действующего президента Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимиром Зеленским с экс-главой государства https://inforesist.org/tag/petr-poroshenko/ Петром Порошенко включает в себя и угрозу отношений с США, и нападение на музей. Об этом на своей странице в https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3073015089448673 Facebook заявил бывший политзаключенный Олег Сенцов.
«Конечно, Порошенко не ангел, и перечень моих претензий к нему длиннее Зеленского. Но почему с такой настойчивостью вчера власть не штурмовала «Центрэнерго», чтобы воплотить многомесячное решение Кабинета Министров по смене там руководства лояльного Коломойскому?», - написал он.
Ранее сообщалось, что https://inforesist.org/gbr-vorvalos-v-muzej-gonchara-gde-poroshenko-vystavil-kartiny/ сотрудники Государственного бюро расследований взяли штурмом здание музея Ивана Гончара, где экс-президент Украины Петр Порошенко представил коллекцию картин.
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26.05.2020 19:19 Відповісти
Конечно, Порошенко не ангел, и перечень моих претензий к нему длиннее Зеленского.

Ще є час - тільки рік пройшов , якщо так піде дальше ...

"Циплят по осени считают"
У кінці терміну - можна буде порівняти довжину переліку претензій до одного та до другого
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27.05.2020 10:38 Відповісти
ДБР - голубые воришки
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26.05.2020 19:25 Відповісти
Вот и показала провластная быдлота свое лицо!
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26.05.2020 19:26 Відповісти
Рідкісні зебіли. Схоже, у цих ідіотів, ще не було жодного дня без зашквару!
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26.05.2020 19:30 Відповісти
ВЕДУЧІ
КОНТАКТИ

Силовики ДБР викрали митні декларації з музею Гончара - Герасимов

СИЛОВИКИ ДБР ВИКРАЛИ МИТНІ ДЕКЛАРАЦІЇ З МУЗЕЮ ГОНЧАРА - ГЕРАСИМОВ

Силовики Державного бюро розслідувань викрали митні декларації до картин з колекції родини п'ятого президента України Петра Порошенка, виставлені у музеї Івана Гончара.

Про це в ефірі сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, трансляцію вів "Прямий".

"Декларації, на яких чітко видно, що картини офіційно купувалися і передавалися - ці декларації вкрадені. І зрозуміло чому. Коли ДБР ткнули носом у їхню брехню і показали ці документи, вони їх вкрали. Ось як працює бюро розслідувань Зеленського", - сказав депутат.
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26.05.2020 19:39 Відповісти
А картины не "спионерили", типа на экспертизу?
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26.05.2020 19:53 Відповісти
Копии таможенных деклараций - в таможне, их несложно продублировать, и в электронном виде. Так что ничего особенного не произошло. Другой вопрос - форма изъятия... Это криминальная статья. Отвечать обязан руководитель всей ДБР.
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26.05.2020 19:59 Відповісти
У каждого беззакония есть ф.и.о.
И это Обязано отвечать перед законом.
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26.05.2020 19:56 Відповісти
СЛІДЧИЙ" ІЗ НЕДІЙСНИМ ПОСВІДЧЕННЯМ, НЕЗАКОННЕ ПРОНИКНЕННЯ І ВИКРАДЕНІ ДОКУМЕНТИ: АДВОКАТ ГОЛОВАНЬ РОЗКАЗАВ ПОДРОБИЦІ СИЛОВОГО ЗАХОПЛЕННЯ МУЗЕЮ ГОНЧАРА
26 Травня 2020 19:47

Представник Державного бюро розслідувань у Музеї ім. Івана Гончара не хотів показувати своє посвідчення, бо воно не дійсне.

Про це в коментарі "Прямому" заявив адвокат п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Ігор Головань.

"Під важливим приводом, що вони рятують якесь майно вдерлися, переписали картини, по-моєму забрали виставлені документи, які підтверджують законне придбання і ввезення картин. Після цього втекли. Спочатку думали допустити мене, але оскільки я з'ясував, чому цей пан, який називався слідчим, так не хотів показувати своє посвідчення, - воно у нього недійсне, у нього посвідчення ще старе, де написано інший підрозділ, не той, в якому він реально працює. Тобто фактично недійсне посвідчення. Саме тому він не хотів його пред'являти. Коли це з'ясувалося, він його сховав, в нього була невелика істерика, і тому вони зараз так швидко втекли, вони сказали, що картини залишають на зберігання музею. Це такий собі напад правопорушників", - сказав Головань.

Він зауважив, що не було ніякого рішення суду.

"Був брехливий привід слідчого на прізвище Дощенко, який сказав, що він вдерся, тому що рятував якесь майно. Яке майно - він так і не сказав. Він сказав, що йому вважалося, що майну щось загрожує. Він назвав це «обшук», незаконний обшук без ухвали суду. Це незаконне проникнення, це просто означає, що такий слідчий, якому буде вважатися, що у когось вдома щось там не так може зламати двері в будь-яку квартиру і сказати, що він намагався когось рятувати. Під час обшуку було мінімум 7 осіб, я не думаю, що всі були внесені до протоколу, в цьому ми будемо розбиратися з ними. Багато людей були із закритими обличчями, це були не такі маски медичні, не проти вірусу, а проти журналістів", - додав Головань.

Він наголосив, що адвокати будуть оскаржувати і подавати заяву про злочин, бо тепер ніхто не може бути спокійний.

"Як ми бачимо, вони ні на що не посилаються. Слідчому здалося, що в музеї може бути загроза і він вирішив рятувати майно. Він поцупив документи, що підтверджують законність придбання і ввезення картин. Картини вони залишили, але у них є свої види, судячи з усього, на картини. Чим далі, тим більш нахабні порушення закону. Можна сказати, що право на конституційну недоторканність житла, власності тепер у відносинах з ДБР не існує. Думаю, що заяву подаватиме директор музею, він був обурений, тому що його фактично звинуватили, що у нього в музеї існує якась небезпека для чогось і тому зламали двері в музей, фактично звинувативши адміністрацію музею, брехливо і наклепницьки", - завершив Головань.
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26.05.2020 20:07 Відповісти
В Українському національному комітеті Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) відреагували на штурм Музею Івана Гончара в Києві та засудили дії співробітників ДБР і вимагають від ДБР вибачень. Про це мовиться у повідомленні ІСОМ на сторінці у https://www.facebook.com/icom.ukraine/posts/3090803320940300 Facebook . У комітеті також наголосили, що дії представників ДБР вважають неприпустимими.
"ІКОМ України не вважає можливим давати оцінку змісту кримінального провадження і діям його фігурантів, це - компетенція правоохоронних органів. Водночас подібні дії працівників ДБР підважують принцип верховенства права та підривають суспільну довіру", - зазначили в ІСОМ.
Там нагадали, що співробітники ДБР застосували силу, аби увійти до виставкового приміщення музею: зламали двері, виштовхнули директора Петра Гончара і заблокували вхід. Що відбувалося всередині музею тоді - невідомо, адже всередину ані працівників музею, ані журналістів чи народних депутатів не пускали. Поліція ж обмежилася спостереженнями та прийняттям заяв від директора музею та інших осіб.
"Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму", - переконані представники комітету.
Як відомо, востаннє правоохоронці вдиралися до приміщення музею силою в січні 2014 р. Ця практика має бути назавжди викорінена, наголосили в ІСОМ та додали: вимагають від керівництва ДБР принести вибачення Петру Гончару і провести службове розслідування інциденту.
https://www.5.ua/suspilstvo/vymahaiemo-vid-dbr-vybachen-v-isom-prokomentuvaly-shturm-muzeiu-honchara-215880.html
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27.05.2020 00:10 Відповісти
 
 