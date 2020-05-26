У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з "главою МЗС ДНР" Ніконоровою. ДОКУМЕНТ

22 травня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін в ефірі російського ТБ підтвердив наявність у нього російського громадянства і заявив, що ніколи не приховував цього факту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський ресурс News2.

Так він відповів на заяву української сторони, яка надала в ОБСЄ копію його російського паспорта, а також аналогічні документи інших представників Донбасу: глав МЗС ДНР/ЛНР Наталії Ніконорової і Владислава Дейнего відповідно.

"Ми не приховуємо, а пишаємося тим, що зараз у жителів "ДНР і ЛНР", завдяки гуманітарним крокам з боку Росії, є можливість заповнити відібрані Україною права. Так, у нас є російські паспорти. Ми їх отримуємо за програмою, запущеною в 2019 році", - прокоментував Пушилін.

Але ще крім гордості, наявність у Дениса Пушиліна громадянства РФ, а також вже і бізнесу на території Росії, дає нинішньому главі "ДНР" шанс спокійно зустріти безбідну старість на відміну від його попередника.

Тільки цікаво, де на території Росії Денис Пушилін цю старість хоче зустріти? Як колишній глава "ЛНР" Плотницький де-небудь в одному з елітних селищ Підмосков'я чи сховатися куди-небудь подалі?

Швидше за все другий варіант, тому що, як стало відомо, Денис Пушилін на території Росії зареєструвався за адресою: Ленінградська обл., Виборзький р-н, селище Первомайське, вул. Радянська 13А кв. 63, де напевно будує чи будуватиме своє родове гніздечко.

Так що, якщо Пушилін раптом зникне, але комусь буде щось винен, можете спробувати пошукати його тут.

Але найцікавіше, що згідно з паспортом реєстрації на території РФ транспортного засобу (елітного Мерседеса), який належить "главі МЗС ДНР" Наталі Ніконоровій, її місце й адреса прописки в Росії один в один збігається з адресою "глави ДНР" Дениса Пушиліна.



