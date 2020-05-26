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У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з "главою МЗС ДНР" Ніконоровою. ДОКУМЕНТ

22 травня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін в ефірі російського ТБ підтвердив наявність у нього російського громадянства і заявив, що ніколи не приховував цього факту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський ресурс News2.

Так він відповів на заяву української сторони, яка надала в ОБСЄ копію його російського паспорта, а також аналогічні документи інших представників Донбасу: глав МЗС ДНР/ЛНР Наталії Ніконорової і Владислава Дейнего відповідно.

"Ми не приховуємо, а пишаємося тим, що зараз у жителів "ДНР і ЛНР", завдяки гуманітарним крокам з боку Росії, є можливість заповнити відібрані Україною права. Так, у нас є російські паспорти. Ми їх отримуємо за програмою, запущеною в 2019 році", - прокоментував Пушилін.

Але ще крім гордості, наявність у Дениса Пушиліна громадянства РФ, а також вже і бізнесу на території Росії, дає нинішньому главі "ДНР" шанс спокійно зустріти безбідну старість на відміну від його попередника.

Тільки цікаво, де на території Росії Денис Пушилін цю старість хоче зустріти? Як колишній глава "ЛНР" Плотницький де-небудь в одному з елітних селищ Підмосков'я чи сховатися куди-небудь подалі?

Швидше за все другий варіант, тому що, як стало відомо, Денис Пушилін на території Росії зареєструвався за адресою: Ленінградська обл., Виборзький р-н, селище Первомайське, вул. Радянська 13А кв. 63, де напевно будує чи будуватиме своє родове гніздечко.

Так що, якщо Пушилін раптом зникне, але комусь буде щось винен, можете спробувати пошукати його тут.

Але найцікавіше, що згідно з паспортом реєстрації на території РФ транспортного засобу (елітного Мерседеса), який належить "главі МЗС ДНР" Наталі Ніконоровій, її місце й адреса прописки в Росії один в один збігається з адресою "глави ДНР" Дениса Пушиліна.

У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з главою МЗС ДНР Ніконоровою 01
У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з главою МЗС ДНР Ніконоровою 02

Автор: 

громадянство (1072) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+10
Берет пример с нашего президента У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 5844
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26.05.2020 18:59
+10
перевірте нашого харанта.
може воно теж громадянин рашкі
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26.05.2020 19:08
+9
Профессор Преображенский звонит Сралину и говорит,-Коба сейчас ко мне ворвались твои Швондеры и хотят отобрать комнату и туалет.что за произвол,ты же мне обещал не срать в Душу.
Сралин : я расстриляю Швондира,не бзди Филип работай с сабаками дальши,мине нужны Шариковы...,очин мноха Шариковых
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26.05.2020 19:03
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У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 5743
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26.05.2020 18:58 Відповісти
У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 6943
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26.05.2020 18:59 Відповісти
Берет пример с нашего президента У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 5844
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26.05.2020 18:59 Відповісти
Там вони вдвох несамовито кують зовнішню політику ДНР.
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26.05.2020 19:00 Відповісти
У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з "главою МЗС ДНР" Ніконоровою - Цензор.НЕТ 1984
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26.05.2020 20:01 Відповісти
Ну,так у Бени вобще тройное гражданство.И **** толку?
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26.05.2020 21:35 Відповісти
Бу га га .как это ему сделали регистрацию в приграничной зоне.по закону это возможно после 5 лет проживания в роисе. Мешок с гуманитаркой хочет к чухонцам по безвизу ездить.....
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26.05.2020 19:03 Відповісти
Чушь.
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26.05.2020 21:07 Відповісти
Профессор Преображенский звонит Сралину и говорит,-Коба сейчас ко мне ворвались твои Швондеры и хотят отобрать комнату и туалет.что за произвол,ты же мне обещал не срать в Душу.
Сралин : я расстриляю Швондира,не бзди Филип работай с сабаками дальши,мине нужны Шариковы...,очин мноха Шариковых
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26.05.2020 19:03 Відповісти
Может нужно взять у него интервью?! Гордон, вроде, не делал ещё с ним этого! Зелени нужны видосики с этими персами!!!
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26.05.2020 19:04 Відповісти
У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 275
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26.05.2020 19:05 Відповісти
перевірте нашого харанта.
може воно теж громадянин рашкі
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26.05.2020 19:08 Відповісти
А як би він без російського паспорта зміг би переоформити свою дачу в Криму згідно російського законодавства?
До речі, РФ заборонили громадянам інших держав мати нерухомість в Криму.
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26.05.2020 19:26 Відповісти
****. До того ж натуральна.
Іншого слова підібрати неможливо.
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27.05.2020 00:19 Відповісти
Если честно - не удивлюсь.....
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26.05.2020 19:39 Відповісти
Кормим, поим, содержим...
У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 975
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26.05.2020 19:08 Відповісти
Рюсский мир пришел во двор и в дом
Он хозяина запер в дурдом
А дачу сад и огород продал на слом
Вот ведь не задача, новый Управдом
Этот Рюсский мир и Бурелом...
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26.05.2020 19:15 Відповісти
Украина этих пушилиных-швондеров,пасечников,никаноровой везде достанет - куклы рашки-террориста как и кукловоды обязаны ответить за войну со смертями!
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26.05.2020 19:15 Відповісти
Ахтунг!.Грядёт эскалация вторжения орды на Донбасс.Американская разведка повидомляе, что остатки головорезов разгромленной турками в Ливии ЧВК Вагнера в количестве 1200 голов срочно вывозятся , туда направлены из орды МИГ-29 ,перекрашенные в Сирии ,чтобы бомбить турок в Ливии.Вывезенных из Ливии головорезов без зарплаты не оставят и направят на Донбасс на усиление вторжения.Наши войска и патриоты готовы приступить к могилизации этих отпетых подонков?
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26.05.2020 19:22 Відповісти
Нащот хлеба не знаю , но солью посыпят стопудов . ))
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26.05.2020 19:32 Відповісти
А еще бронекопытная артилерия, и шмели в твоей голове.
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26.05.2020 21:10 Відповісти
Если вы,граждане России, то,что вы делаете на территории Украины, да еще с оружием в руках? Любое получение гражданства иностранного государства таким способом, есть грубейшее нарушение украинского законодательства о пребывании иностранцев в Украине..
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26.05.2020 19:26 Відповісти
Все к чему прикасается РАБссия рушиться,рано ль поздно,придет октяюрь 1917 года,или август 91 года.Скоро август,любимый месяц РАБссиянцев....,Високосный год,новая волна Короныс виRUSoм....
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26.05.2020 19:29 Відповісти
У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з "главою МЗС ДНР" Ніконоровою - Цензор.НЕТ 9496

...
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26.05.2020 19:36 Відповісти
Финляндия три раза воевала с СССр дохлым 30 ноября 1939 года,25 июня 1941 года,и в ьонотьтй в 1944 году.Посмотрите где сеяас Финляндия по уровню жизни и дохлая РАБссия с ее Зачуханском или Голодранском....
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26.05.2020 19:40 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Чому Гнида медведчук ще не під слідством, п. вєнєдіктова?!
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26.05.2020 20:06 Відповісти
 
 