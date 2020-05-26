Абітурієнти з окупованих територій можуть звернутися до омбудсмена, щоб отримати можливість брати участь у вступній кампанії, - пресслужба

До 22 червня в Україні триває адаптивний карантин, однак випускники можуть перетнути лінію розмежування для того, щоб узяти участь у вступній кампанії.

У пресслужбі Офісу омбудсмена України нагадали, що кожен громадянин України на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо перетину лінії розмежування у зв'язку з різними гуманітарними потребами, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією Міністерство освіти і науки України освітні центри розпочнуть свою роботу з 9 червня, а 15 червня відбудеться перший етап пробного ЗНО.

Разом із цим, до 22 червня 2020 року в Україні триватиме адаптивний карантин, а відтак продовжують діяти обмеження встановлені при перетині лінії розмежування з тимчасово окупованими та контрольованими територіями у Донецькій та Луганській областях.

"Проте, у виключних випадках, враховуючи індивідуальні обставини соціального (гуманітарного) характеру, при наявності підтверджуючих документів пропуск осіб через КПВВ може бути забезпечений за окремим рішення Командувача Операції об’єднаних сил та за наявності підтвердження від окупаційних органів Російської Федерації, що діють на цих територіях. Нагадуємо, що кожен громадянин має право звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, яка продовжує вживати всіх можливих заходів задля відновлення прав наших громадян перетнути лінію розмежування з різними гуманітарними потребами", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Міносвіти опублікувало дати проведення ЗНО

Звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини можна шляхом направлення звернення на офіційну електронну пошту [email protected] зазначивши в ньому: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, електронну поштову адресу, на яку може бути надіслано відповідь та номер телефону, за яким у разі потреби можна буде зв’язатися, а також підставу перетину лінії розмежування.

До звернення також мають додаватися копії документів, що підтверджують підставу у необхідності перетину лінії розхмежування (наприклад, запрошення на проходження ЗНО).