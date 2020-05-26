Албанія з 1 червня почне туристичний сезон, пляжі відкриють з 10 числа

З 1 червня в Албанії почнуть пом'якшувати карантин, зокрема, відкриють ясла, дитячі садочки і почнеться туристичний сезон. Карантин послаблюють, попри повідомлення про різке щоденне зростання нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, повідомила міністр охорони здоров'я Огерта Манастірліу.

Після трьох тижнів без смертей, пов'язаних із COVID-19, в Албанії двоє хворих померли за останні два дні. Всього зафіксовано 33 летальні випадки. Кількість нових випадків інфекції за останні 24 години різко зросла до 25, порівняно з днем ​​раніше.

"Стратегія виходу з карантину продовжиться, як було визначено комітетом експертів. Ми будемо відкривати ясла і дитячі садочки з 1 червня", - сказала міністр.

Уряд також відкриє сухопутні кордони 1 червня для всіх албанців і етнічних албанців у сусідніх Косово, Північній Македонії і Чорногорії, які хочуть приїхати на відпустку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Албанія запровадила надзвичайні заходи для "перемоги" над коронавірусом: 3-денна комендантська година і штраф у 5 тис. євро за порушення

За словами прем'єр-міністра Едді Рами, купання на пляжах з 1 червня буде дозволено тільки тим, хто обслуговує готелі, а з 10 червня всі пляжі будуть відкриті.

В Албанії як і раніше діє заборона на вихід з дому з 21 години вечора до п'ятої ранку, заборонено масові заходи, такі як футбольні матчі.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, всього в Албанії виявлено 1029 випадків COVID-19, одужали 803 особи, померло 33.