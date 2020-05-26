Антикорупційний суд закрив справу ексочільниці НАЗК Корчак про недекларування майна на 544 тис. грн: закінчився термін притягнення до відповідальності

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 травня закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишньої глави Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак, яка підозрюється в недекларуванні майна на суму понад 544 тис. грн.

Як причину в суді назвали закінчення строків давності, пише Цензор.НЕТ.

"22 травня 2020 року звинувачена подала в суд клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності, прокурор не заперечував проти згаданого клопотання... З огляду на те, що терміни для залучення до кримінальної відповідальності закінчилися у квітні 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання обвинуваченої, звільнила її від кримінальної відповідальності і закрила кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування за фактом недостовірного декларування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України) ексчиновницею правоохоронні органи почали в жовтні 2017 року.

Нагадаємо, за версією слідства, Наталія Корчак в 2016 році не внесла в декларацію про доходи інформацію про автомобіль, що перебуває в її постійному використанні. Автомобіль було придбано матір'ю чоловіка підозрюваної за 544,39 тис. грн, однак станом на грудень того ж року ним на постійній основі користувалася чиновниця і її чоловік. Згідно з чинним законодавством, цей факт має бути відображений в е-декларації.

У жовтні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру в недекларуванні статків на більш ніж 0,5 млн грн ексчленкині Національного агентства з питань запобігання корупції.

У листопаді Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на більш ніж 544 тис. грн. Пізніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро направили до суду справу за обвинуваченням ексочільниці Нацагентства з питань запобігання корупції в декларуванні недостовірної інформації.

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