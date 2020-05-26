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Новини Е-декларації держслужбовців
2 091 24

Антикорупційний суд закрив справу ексочільниці НАЗК Корчак про недекларування майна на 544 тис. грн: закінчився термін притягнення до відповідальності

Антикорупційний суд закрив справу ексочільниці НАЗК Корчак про недекларування майна на 544 тис. грн: закінчився термін притягнення до відповідальності

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 травня закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишньої глави Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак, яка підозрюється в недекларуванні майна на суму понад 544 тис. грн.

Як причину в суді назвали закінчення строків давності, пише Цензор.НЕТ.

"22 травня 2020 року звинувачена подала в суд клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності, прокурор не заперечував проти згаданого клопотання... З огляду на те, що терміни для залучення до кримінальної відповідальності закінчилися у квітні 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання обвинуваченої, звільнила її від кримінальної відповідальності і закрила кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування за фактом недостовірного декларування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України) ексчиновницею правоохоронні органи почали в жовтні 2017 року.

Нагадаємо, за версією слідства, Наталія Корчак в 2016 році не внесла в декларацію про доходи інформацію про автомобіль, що перебуває в її постійному використанні. Автомобіль було придбано матір'ю чоловіка підозрюваної за 544,39 тис. грн, однак станом на грудень того ж року ним на постійній основі користувалася чиновниця і її чоловік. Згідно з чинним законодавством, цей факт має бути відображений в е-декларації.

У жовтні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру в недекларуванні статків на більш ніж 0,5 млн грн ексчленкині Національного агентства з питань запобігання корупції.

У листопаді Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на більш ніж 544 тис. грн. Пізніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро направили до суду справу за обвинуваченням ексочільниці Нацагентства з питань запобігання корупції в декларуванні недостовірної інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ

Автор: 

Корчак Наталія (166) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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Топ коментарі
+9
сюр: полицаи-преступники и воровка, возглавляющая борьбу с коррупцией
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26.05.2020 19:57
+8
И нахрена было создавать еще один паразитический орган.Теперь будут создавать Надантикоррупционный суд?
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26.05.2020 20:00
+5
Сволочи, специально тянули время, видать хорошо и подкупила за это.
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26.05.2020 20:20
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пАнять и прАстить - нічим не здивували...
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26.05.2020 19:56 Відповісти
сюр: полицаи-преступники и воровка, возглавляющая борьбу с коррупцией
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26.05.2020 19:57 Відповісти
Ворон Ворону глаз не виколе.
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26.05.2020 20:00 Відповісти
И нахрена было создавать еще один паразитический орган.Теперь будут создавать Надантикоррупционный суд?
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26.05.2020 20:00 Відповісти
Так а к суду какие вопросы ? Это следствие и прокуратура (САП) долго запрягали . . .
Суд (следственный судья) просто рассмотрел процессуальное ходатайство, потому что прокуратура нынче права закрывать дело по срокам без судебного контроля не имеет.

Так что не там "надкорруционный" создавать хотите
А вообще, ход мысли правильный - я давно это говорю, что "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь". В смысле, что дело не в количестве и названии структур по борьбе с чем-то, а в желании бороться.
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26.05.2020 22:50 Відповісти
А шо , так можно?
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26.05.2020 20:03 Відповісти
не смішно
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26.05.2020 20:15 Відповісти
Сволочи, специально тянули время, видать хорошо и подкупила за это.
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26.05.2020 20:20 Відповісти
это не суд!... это какой-то пазор!..
этот суд нужно разгонять под ноль!
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26.05.2020 20:21 Відповісти
При чем суд- єто закон немного дбильний
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26.05.2020 20:32 Відповісти
интересные "сроки" какие ))) гуманные...
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26.05.2020 20:25 Відповісти
і чому я не здивований?
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26.05.2020 20:26 Відповісти
А шо, так можна било?
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26.05.2020 20:31 Відповісти
А по якій причині срок Акончілся? По причине заноса бабла?
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26.05.2020 20:43 Відповісти
....... ось і ще одна **** очистилась, прямо чистиліще якесь. який звучний сигнал для всіх пройдисвітів чергової діючої влади - рви, хватай все до чого можеш дотянутись, покарання сміхотворне пять хвилин ганьби і вічне грошовите забуття. ну не виродки...... .
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26.05.2020 20:43 Відповісти
Ну,шо сказать.От Рахи оторвались мы на миллиметр.Красота среди бегущих...
Владимир Высоцкий - Утренняя гимнастика https://youtu.be/jkojGf_u2uI
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26.05.2020 21:35 Відповісти
Одного года явно замало, не успел Зеленский ничего сделать, да и как тут все успеешь, и в Омане отдыхать, и в глаза путину заглядывать, все нужно.
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26.05.2020 21:36 Відповісти
А що, терміни через карантин не продовжили
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26.05.2020 22:03 Відповісти
То не ті - то процесуальні строки через карантин продовжили (вчинення процесуальних дій в суді, подання апеляцій / касаційних скарг тощо), а це матеріальний строк (давність притягнення до відповідальності за правопорушення), його не продовжували через карантин.

Але закон в цій частині явно пора "обговорити" на предмет доцільності зміни.
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26.05.2020 22:47 Відповісти
Это полный пи-пец----какой срок давности для чиновников?!??!!
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26.05.2020 22:27 Відповісти
А по-Вашему, срок давности должен зависеть от рода занятий ?
Надо просто сроки давности привлечения к ответственности установить нормальные в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях. Существующие слишком либеральны.
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26.05.2020 22:45 Відповісти
Антикоррупционеры-коррупционеры с помощью юридических формальностей уходят от ответственности в антикоррупционном суде . . .

Нет, суд всё сделал по закону, тут вопросов нет. Вот только не пора ли этот закон подрихтовать, а то уже не первый случай, когда спрыгивают - надо бы сроки давности установить лет в 10-15 и считать их не на дату вступления приговора в силу (а то спецом процесс тянут), а на дату передачи дела в суд. По-моему, так было бы разумнее и справедливее.
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26.05.2020 22:43 Відповісти
..а шо - хто-то ваще сумневался...???
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26.05.2020 22:44 Відповісти
Эту суку, ещё и землячку нужно осудить к тюремному заключению в каземат на советской площади Черновцов в мужскую камеру. На хлеб и воду.
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27.05.2020 06:18 Відповісти
 
 