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Зеленський затвердив національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, мета - наблизити країну до Альянсу

Зеленський затвердив національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, мета - наблизити країну до Альянсу

Президент Володимир Зеленський підписав указ про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань. Програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору", - сказано в повідомленні.

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.

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Головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки.

Реалізація реформ, передбачених програмою, має ще більше наблизити Україну до НАТО, підкреслюють в Офісі президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) НАТО (6431) членство в НАТО (1718)


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Топ коментарі
+15
Особое внимание в программе уделено .. укреплению демократического гражданского контроля.

Сегодня мы увидели демократию по -Зеленски .Маски -шоу в музее. Без санкций, в масках, толкая журналистов. устроили шмон. а потом бежали как бандиты с места преступления.
Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, цель - приблизить страну к Альянсу - Цензор.НЕТ 9344
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26.05.2020 20:04
+10
Сьогоднішніми своїми діями той блазень до кацапії Україну суттєво наблизив.
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26.05.2020 20:00
+5
Ну, не просто втікли. Дещо поламали, дещо прихопили
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26.05.2020 20:41
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Сьогоднішніми своїми діями той блазень до кацапії Україну суттєво наблизив.
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26.05.2020 20:00 Відповісти
Особое внимание в программе уделено .. укреплению демократического гражданского контроля.

Сегодня мы увидели демократию по -Зеленски .Маски -шоу в музее. Без санкций, в масках, толкая журналистов. устроили шмон. а потом бежали как бандиты с места преступления.
Зеленский утвердил национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, цель - приблизить страну к Альянсу - Цензор.НЕТ 9344
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26.05.2020 20:04 Відповісти
Ну, не просто втікли. Дещо поламали, дещо прихопили
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26.05.2020 20:41 Відповісти
Что Зеля продолжает дело Порошенко? На российских канал об этом часто говорят
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26.05.2020 20:11 Відповісти
А говорили все буде по новому. Новиє ліца. Кінець епохи бідності. Збрехали?
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26.05.2020 21:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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26.05.2020 21:42 Відповісти
1) Розшифруй що твій ідол на самому початку говорить - бизнесмен который ??? это не бизнесмен это барыга - не можу розібрати.
2) з якою метою ти даєш мені цей ролик? Типу якщо 100 раз повторити «барыга» то я в це повірю? На мене таке не діє, я належу до 27% у яких свій власний розум є
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26.05.2020 21:51 Відповісти
3) там Саакашвілі говорить «ми заберем деньги Ахметова и Медведчука» поділись успіхами в цьому напрямку, а то нічого не чути про це. Чи це просто брехня як і все решта?
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26.05.2020 21:55 Відповісти
А працювати не пробував?
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27.05.2020 07:32 Відповісти
Медики пробували працювати, лікарі швидкої допомоги пробували працювати. Замість обіцяних надбавок отримали зарплату вдвічі меншу ніж було до того, як зелене придуркувате хамло вилізло в телевізор зі своїми дебільними обіцянками. Очевидно що кінець епохи бідності настав наприклад для Єрмака, який так вдало торгує посадами що всього за два місяці набарижив собі на новенький Мерседес. А працюватимуть при владі зеленої паскуди тільки дурачки, і отримуватимуть копійки
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27.05.2020 07:50 Відповісти
Справу Порошенка буде продовжувати будь-хто нормальний, бо це справа державна. Сєпари, усбагойтесь.
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27.05.2020 07:30 Відповісти
барыгам исчо 10 лет терпеть нынешнюю власть.
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26.05.2020 20:19 Відповісти
Барыги відосіки продають в росію і непогано заробляють. А от тобі таки доведеться терпіти. 10 мабуть ні, а от чотири роки злиднів тебе і твоїх дітей мабуть чекає
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26.05.2020 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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26.05.2020 21:43 Відповісти
1) Розшифруй що твій ідол на самому початку говорить - бизнесмен который ??? это не бизнесмен это барыга - не можу розібрати.
2) з якою метою ти даєш мені цей ролик? Типу якщо 100 раз повторити «барыга» то я в це повірю? На мене таке не діє, я належу до 27% у яких свій власний розум є
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26.05.2020 21:50 Відповісти
3) там Саакашвілі говорить «ми заберем деньги Ахметова и Медведчука» поділись успіхами в цьому напрямку, а то нічого не чути про це. Чи це просто брехня як і все решта?
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26.05.2020 21:56 Відповісти
успехи очень достойные, барыга устроил Украине слив интересов, разместив в эфире 112, зик, нювсуан, тарговые партнеры аднака.
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26.05.2020 22:17 Відповісти
Неубедительно. Во первых для Порошенко свобода слова это святое. Во вторых вы уже год при власти, почему до сих пор не отобрали? Барыжите? Ермак приторговывает должностями а Зеленский видосиками, а все вместе барыжат с Фирташем Ахметовым и Медведчуком? Смотри свой видосик с Саакашвили на ночь почаще, ибо он о тебе и тебе подобных
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26.05.2020 22:38 Відповісти
Саакашвили единственный политик которому ничего доказывать не нужно и да барыгу закроем за похищение человека, самый простой и доступный вариант указать биоматериалу его место в истории.
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26.05.2020 22:57 Відповісти
Я вижу ты конченый дебил, очевидно сын алкоголика и шлюхи из подворотни. Наслаждайся зеленой з@лупой в собственном очке, дефективное чмо.
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26.05.2020 23:54 Відповісти
только биоматериал в размере 27% рожденный от родных брата и сестры не в состоянии отличить разводящего, оставленного законтаченной уркой от президента своей страны, терпи биоматериал шакаладно-барыжный.
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27.05.2020 00:13 Відповісти
Порошенко не барига, він промисловець. Бариги і злодії ті, що грабували і торгували інтересами України -- два рази бувши прем'єркою, і загнавши країну у великі борги, а брешуть в деклараціях, що вони "пролетарії". І ще їм мало.
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27.05.2020 07:48 Відповісти
Порошенко - разводящий оставленный законтаченной уркой.
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27.05.2020 09:13 Відповісти
парламенте
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26.05.2020 22:18 Відповісти
Дякую, а то Ср@кашвілі говорить так нерозбірливо, наче у нього член Зеленського в роті. Звик очевидно смоктати, всі бачили як це дешеве чмо смоктало галстук, і всі розуміють що насправді йому хотілося замість галстука мати в роті щось тверденьке і міцненьке
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27.05.2020 07:54 Відповісти
Зрада.
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26.05.2020 20:30 Відповісти
кто-то из вменяемых граждан (не зрителей квартальной блевотины) еще верит этому зеленому антиукраинскому реЗЕденту? интересно, кто-либо из его избравших хоть отдают себе отчет, что теперь этот антигосударственный шашель жрет страну изнутри? или им все по-жизни "какаяразница"??
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26.05.2020 20:57 Відповісти
Яник теж імітував вступ до ЕС
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26.05.2020 21:03 Відповісти
39,3% виборцям все ще «какая разніца». Ще не відчули кінець епохи бідності у власній дупі. Обережного оптимізму додає припущення, що якщо рейтинг шута падатиме таким же темпом (мінус 34% за рік) то вже через рік зелене гівно скукожиться і, дасть Бог, йому вистачить клепки самому подати у відставку.
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26.05.2020 21:16 Відповісти
ЗеДБР сьогодні вже показала ухвалену ЗеКом програму
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26.05.2020 21:01 Відповісти
"НАТО и ЕС - это не про направление, это про гарантированный уровень прав человека. Нам там интересно, потому что в этих странах нормальное отношение к человеческому достоинству", - добавил вице-спикер.
Источник: https://censor.net/n3198161

????????
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26.05.2020 21:03 Відповісти
нормальна новина , Україна продовжує рухатись у НАТО - але ж соєві знову "зраду" і тут шукатимуть ...))
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26.05.2020 21:53 Відповісти
26 мая ,это почти пять месяцев , скоро полгода пройдёт , а он принимает программу на 2020 год , это позор и издевательство над выбором украинцев . Есть инсайдерская инфа - за год движения к НАТО и ЕС ноль , только слова , наоборот заон Геруса по импорту элетроэнергии из беларуси и московии это шаг в " тайожный саюз "
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26.05.2020 22:28 Відповісти
рановато что-то , можно было бы и в декабре 2020 на 2020 год программу принять .Какая разница ? всё равно это останется просто бумагой .
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26.05.2020 22:13 Відповісти
 
 