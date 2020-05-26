Зеленський затвердив національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, мета - наблизити країну до Альянсу
Президент Володимир Зеленський підписав указ про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань. Програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору", - сказано в повідомленні.
Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.
Головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки.
Реалізація реформ, передбачених програмою, має ще більше наблизити Україну до НАТО, підкреслюють в Офісі президента.
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Сегодня мы увидели демократию по -Зеленски .Маски -шоу в музее. Без санкций, в масках, толкая журналистов. устроили шмон. а потом бежали как бандиты с места преступления.
2) з якою метою ти даєш мені цей ролик? Типу якщо 100 раз повторити «барыга» то я в це повірю? На мене таке не діє, я належу до 27% у яких свій власний розум є
2) з якою метою ти даєш мені цей ролик? Типу якщо 100 раз повторити «барыга» то я в це повірю? На мене таке не діє, я належу до 27% у яких свій власний розум є
Источник: https://censor.net/n3198161
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