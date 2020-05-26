"НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук
Стратегічні наміри, такі як записані в Преамбулу Конституції України положення про стратегічний курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, повинні бути більш гнучкими.
Про це перший заступник голови Верховної Ради і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі, хоча вони і внесені переважно тільки в Преамбулу Конституції, як намір, там, де у нас записано, що ми віримо в Бога - це такі превентивні речі, але я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі можуть і змінюватися, тому це все-таки має бути більш гнучким", - сказав Стефанчук.
Представник президента в парламенті сказав, що Україну привертають НАТО і ЄС через високий рівень гарантій прав і свобод людини.
"НАТО і ЄС - це не про напрям, це про гарантований рівень прав людини. Нам там цікаво, тому що в цих країнах нормальне ставлення до людської гідності", - додав віцеспікер.
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