"НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук

Стратегічні наміри, такі як записані в Преамбулу Конституції України положення про стратегічний курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, повинні бути більш гнучкими.

Про це перший заступник голови Верховної Ради і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі, хоча вони і внесені переважно тільки в Преамбулу Конституції, як намір, там, де у нас записано, що ми віримо в Бога - це такі превентивні речі, але я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі можуть і змінюватися, тому це все-таки має бути більш гнучким", - сказав Стефанчук.

Представник президента в парламенті сказав, що Україну привертають НАТО і ЄС через високий рівень гарантій прав і свобод людини.

"НАТО і ЄС - це не про напрям, це про гарантований рівень прав людини. Нам там цікаво, тому що в цих країнах нормальне ставлення до людської гідності", - додав віцеспікер.

Читайте також: Орієнтовно 20% обіцяних Зеленським законопроєктних ініціатив втілені в життя, - Стефанчук