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"НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук

Стратегічні наміри, такі як записані в Преамбулу Конституції України положення про стратегічний курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, повинні бути більш гнучкими.

Про це перший заступник голови Верховної Ради і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі, хоча вони і внесені переважно тільки в Преамбулу Конституції, як намір, там, де у нас записано, що ми віримо в Бога - це такі превентивні речі, але я глибоко переконаний, що такі стратегічні речі можуть і змінюватися, тому це все-таки має бути більш гнучким", - сказав Стефанчук.

Представник президента в парламенті сказав, що Україну привертають НАТО і ЄС через високий рівень гарантій прав і свобод людини.

"НАТО і ЄС - це не про напрям, це про гарантований рівень прав людини. Нам там цікаво, тому що в цих країнах нормальне ставлення до людської гідності", - додав віцеспікер.

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Автор: 

Конституція (548) НАТО (6431) Євросоюз (13360) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+87
"НАТО и ЕС – это не про направление", положения о стратегическом курсе должны быть "более гибкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7958
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26.05.2020 20:08
+69
Эта жирная туша пусть идет в спортзал и становится гибче!
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26.05.2020 20:08
+64
Ну для зеленского скоро родным городом может стать тамбов, гибенько вроде так в плане стратегии
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26.05.2020 20:04
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Питання цьому КОЛИВАНУ - там має бути записано шляхування до **********, чи як? Цікаво, цей утирок має закордонний паспорт і чи їзде він із задоволення до Європи чи до **********, скільки разів він був вже у Євросоюзі чи на ********** для порівняння?
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27.05.2020 11:52 Відповісти
В НАТО і ЄС напевно посади не продають
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27.05.2020 11:55 Відповісти
А ЕС и НАТО согласны принять Украину? Что они по этому поводу говорят?
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27.05.2020 12:05 Відповісти
Они ждут Украину еще с 90х годов если что.
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27.05.2020 12:32 Відповісти
Интересно - в каком месте такое жирное мурло может быть более гибким?
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27.05.2020 12:10 Відповісти
"положения о стратегическом курсе на членство в Европейском Союзе и НАТО, должны быть более гибкими .... как наша поза перед х"лом... Оруэл нервно курит в сторонке, глядя на этих гнид...Такого даже он не смог придумать...
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27.05.2020 12:12 Відповісти
И эту сцуку даже дебилом назвать нельзя! Он понимает все что говорит! Сознательно хочет вертеть на х*ю Конституцию и суверенитет Украины а также открыто говорит об этом.
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27.05.2020 12:13 Відповісти
Некомпетентні сцикливі клоуни.
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27.05.2020 12:13 Відповісти
****.
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27.05.2020 12:31 Відповісти
не его направление ,так какого хера влез во власть ,**** кацапская ,когда с твоего змеиного рта ,вилетают слова ,витирайся слюнявчиком ,ти тварь ,зачем мою землю продал ,дебил ,
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27.05.2020 12:45 Відповісти
Морди жидівські ДІСТАЛИ!!!! В Украіні вже було і нашим і вашим, и чим це закінчидось? !!!!!
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27.05.2020 12:58 Відповісти
Інтелект видно по обличчю. Тонко підходять до зміни курсу на ЕС і НАТО. Тільки те все шито білими нитками.
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27.05.2020 13:15 Відповісти
Звідки ви, тлумачники, тільки беретесь.
"НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2970
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27.05.2020 14:11 Відповісти
"НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 133
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27.05.2020 14:40 Відповісти
прикольно, это чмо членограя покупающие проституток прямо на рабочем месте в парламенте еще что то блеет. нах с пляжа имбецил!!!!
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27.05.2020 14:43 Відповісти
то інше чмо
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27.05.2020 15:24 Відповісти
Зацените мегаприкольную песню про Путина на мотив известной украинской кричалки:

https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)

https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)

Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!
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27.05.2020 15:31 Відповісти
Ще одна чмошна гнида вилізла. Гібкая,пля...
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27.05.2020 15:33 Відповісти
Эй, боров! Один презик уже менял стратегический курс, как флюгер, на 180 градусов. Где он теперь?
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27.05.2020 15:37 Відповісти
стефанчук після зміни курса.."НАТО і ЄС - це не про напрям", положення про стратегічний курс мають бути "більш гнучкими", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4121
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27.05.2020 16:06 Відповісти
Прежняя подобная "гибкость" в выборе вектора движения нас привела к потере Крыма, части восточных областей. А теперь это жопомордое предлагает еще помноговекторить?
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27.05.2020 16:15 Відповісти
Кто ти такий,"стехванчук"?Очередний шут зеленого шапіто.Іди розважай кацапів,лайно продажне.Шо ти несешь,ватний зрадник?Той курс,що в Коституціі Украіни,самий найкращий,і зеленому сміттю змінювати нічого не потрібно ,крім свого тупого мізка.Які ж вони гнидяри,ці зелені зрадники!Кожного дня падлюки щось верзуть,що на голову не налазе.
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27.05.2020 16:33 Відповісти
Жирна,тупа свиння,стефанчук,яка щось намагаеться із себе ізображати,падлюко зелемойське,а насправді це гівно ,ніхто,і звати це непорозуміння, лайно зелемойського табору.
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27.05.2020 16:37 Відповісти
Стефанчук, а ты за скоко у брата Ярмака должность купил?)
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27.05.2020 17:08 Відповісти
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