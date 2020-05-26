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Новини Вибори в США і Україна
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Сім колишніх послів США закликають не втягувати Україну у внутрішню американську політику

Сім колишніх послів США закликають не втягувати Україну у внутрішню американську політику

У вівторок, 26 травня, Атлантична Рада опублікувала звернення семи послів США в Україні на підтримку українсько-американського співробітництва.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення було оприлюднене після звернення українських політиків, дипломатів, громадських активістів та експертів на захист стратегічного партнерства між нашими державами. Українське звернення було ініційоване Київським безпековим форумом.

У зверненні Послів зазначається, що за останні три десятиліття Сполучені Штати й Україна розвинули масштабні і міцні відносини, які служать інтересам обох країн - "країн, які поділяють цінності демократії, волі і людської свободи": "Успіх України як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, вкоріненою в європейські інститути, відповідає інтересам Сполучених Штатів, полягає в зміцненні стабільності та безпеки в Європі".

Двосторонні відносини між нашими країнами, сказано в документі, "давно користуються широкою двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, як у Конгресі, так і на рівні президентів від обох Республіканської і Демократичної партій": "Наші відносини також спираються на підтримку широкого спектру українського політикуму".

"Роками ми працювали на створення і зміцнення американсько-українського стратегічного партнерства, проголошеного в 1996 році. Саме тому нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів президента Сполучених Штатів в 2020 році", - наголошується у зверненні.

"Ці наміри просувають лукавий і токсичний сенс, який не ґрунтується на реаліях американсько-українських відносин, але має на меті послабити співробітництво між Сполученими Штатами й Україною і внести розкол між нашими країнами. Це не служить інтересам жодної з наших країн", - сказано у зверненні.

"Строго засуджуємо такі дії, якими хочуть розділити наші країни, і закликаємо офіційних осіб в обох державах разом запобігти крокам, які тільки завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної", - зазначають посли США в Україні.

Звернення підписали: Перший Посол США в Україні Роман Попадюк, третій Посол США в Україні Стівен Пайфер, Четвертий Посол США в Україні Карлос Паскуаль, П'ятий Посол США в Україні Джон Гербст, Шостий Посол США в Україні Вільям Тейлор, сьомий Посол США в Україні Джон Теффт, Дев'ятий Посол США в Україні Марі Йованович.

На звернення вже відреагував Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років. У Фейсбуці він підкреслив, що звернення Послів є фактичною відповіддю на звернення української громадськості до американського політикуму і суспільства на захист стратегічного партнерства між Україною і США.

"Цей обмін посланнями є унікальним в історії наших відносин. Він свідчить про виняткову важливість проблем, які ми порушили в цих текстах", - підкреслив він.

Голова КБФ висловив вдячність усім послам США, які підписали це звернення.

"Вірю, що наші зусилля принесуть користь для інтересів обох народів", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Данило Лубківський, колишній заступник міністра закордонних справ України, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну", у своєму Facebook назвав звернення послів США у відповідь на звернення української громадськості "унікальним обміном через Атлантику": "Це означає, що привід для тривоги - винятковий. І водночас це свідчить про силу і готовність чесних людей протистояти як непродуманим і недобросовісним діям політиків, так і ворожим зусиллям агентів Москви".

Автор: 

співпраця (1054) США (22395) Яценюк (2570)


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Топ коментарі
+17
До кого то звернення? До зебілів? Марна справа...
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26.05.2020 20:30
+14
А где вы видели здравый смысл у Зеленского и "Слуг народа"?
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26.05.2020 20:39
+13
Щиро дякую
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26.05.2020 20:31
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До кого то звернення? До зебілів? Марна справа...
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26.05.2020 20:30 Відповісти
Я уже подумал,шо 7 апостолов.
Хари-кришна,Хари-рама!
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26.05.2020 20:44 Відповісти
У Байдена сказали что это фейк и дырка от бублика,Петро -что это все сфабриковано ивы всё врете! А 7 послов просят?...
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27.05.2020 12:03 Відповісти
Зел*па - дебил с гипертрофированным жлобским инстинктом.
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26.05.2020 20:48 Відповісти
Ну не до синьоносого ж!
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27.05.2020 11:00 Відповісти
Ну да, к дебилам
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27.05.2020 12:09 Відповісти
Щиро дякую
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26.05.2020 20:31 Відповісти
Здравый смысл всегда победит , а таких Большинство среди наших Друзей за Рубежом , а особенно Американцев .
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26.05.2020 20:33 Відповісти
А где вы видели здравый смысл у Зеленского и "Слуг народа"?
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26.05.2020 20:39 Відповісти
Власть Приходит и Уходит , а Народ Остается.И имею в виду двухпалатную поддержку сенаторов США. Которые ответили на Провокацию Деркача с пленками адекватно , со знанием Дела.
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26.05.2020 20:49 Відповісти
А где вы видели смысл подмахавать президентским выборам в США ? порошен обосрался , а зеленскому теперь разгребать . Кстати , покамест всё грамотно делает , - пытается тихо вырулить из хреновой ситуации , что сложилась . ( Я не фанат зеленского ) .
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26.05.2020 21:01 Відповісти
Реваншизм-это круто!Даже кролики рвутся к украинской кормушке!https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY Нету на них Байдена !
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27.05.2020 00:57 Відповісти
Порошенко конкретно лажанулся открыто поддержав Клинтон в 2016 году. Не хватило ему ума подождать . Тут он подставил Украину под раздачу.

..
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27.05.2020 01:31 Відповісти
Хіба тільки раз?
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27.05.2020 11:01 Відповісти
Да хоть 20 послов, это не отменяет необходимость провести следствие по делу гос измены Порося.
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26.05.2020 20:44 Відповісти
Зачем яценюк ? Снова яценюк ! ? ... .
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26.05.2020 20:46 Відповісти
Скільки б послів США не звертались ,а зелені будуть створювати провокації,щоб посваритись....це ж очевидно,звідки віє вітер ....Зеленський передивився в очі путлеру
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26.05.2020 20:54 Відповісти
Бывшие послы США призвали не использовать Украину в американской внутренней политике,а зелёные как те красные всё делают в угоду Кремля - мля - мля
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26.05.2020 20:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GtYl_ERGLoE

Що це нещастя мокшанське планує для окупації України.
Семеро послів США в Україні виступили з підтримкою українсько-американського співробітництва - Цензор.НЕТ 6881
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26.05.2020 21:04 Відповісти
Байден назвав Порошенка батьком-засновником ******** України. З оцінкою погодяться всі об'єктивні люди. І нащадки.
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26.05.2020 21:05 Відповісти
Байден называет свою сестру женой , а жену своей сестрой . Путает вторник и четверг и считает что баллотируется на выборах в Когресс . Что наследники скажут по этому поводу ?

...
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27.05.2020 01:29 Відповісти
Странные послы. Их не интересует аутентичность записей. "и призываем официальные лица в обоих государствах вместе "предотвратить шаги" - т.е. не расследовать? Странно, а как же налогоплательщики которые имеют право знать?Источник: https://censor.net/n3198165
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27.05.2020 10:39 Відповісти
С таким дефицитом бюджета в 300 ярдов может произойти кассовый разрыв в любой момент,беготня вокруг озера ничего не даст и при Зеле никакой экономики не будет в принципе.Латание дыр,это не экономика.
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26.05.2020 21:13 Відповісти
Очень надеюсь на тесное сотрудничество с мировым лидером - США.... Спасибо Сенату и Конгрессу за помощь в войне с шизанутой недоимперией раисей....Путен, сдохни!
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26.05.2020 21:18 Відповісти
Завтра США запускают в космос крутой аппрат, старт будут смотреть в прямом эфире миллиард зрителей,а Вы?
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26.05.2020 21:20 Відповісти
США и Украина должны стать вообще одной страной! Глобализация и цивилизационный выбор такой!
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26.05.2020 22:06 Відповісти
Хватает соседних идиотов из Мексики и Гондураса . Нехватало еще ЗЕсовков в придачу .

...
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27.05.2020 01:27 Відповісти
Спасибо послам. Они цивилизованные, проофессиональные и образованные люди, понимающие как выбор одного человека в президенты может "колбасить" всю страну, а, иногда, даже мир.

Зе "колбасит" страну не по детски. Сегодняшний ДБР со штурмом музея Гончара это апогей Зе, его "колбасения" Украины, похлеще его ужимок против страны в квартале.

Сегодня было бы здорово, если бы все кто против этого произвола посетили музей Гончара в знак несогласия с узурпацией власти.
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26.05.2020 22:49 Відповісти
Пусть Яценюк расскажет как уменьшил в два раза налог для предприятий в пенсионный фонд и с тех пор там дыра в десятком миллиардов гривен, а олигархи от этого стали только богаче. И вообще, сотрудничество с США принесло только обнищание и потерю территории. Яценюка вместе с Супрун надо гнать из Украины.
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27.05.2020 00:36 Відповісти
Вадим Зиновьевич,это вы?
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27.05.2020 13:24 Відповісти
"Ты ,детка,мал ещё,и глуп,и не видал больших зал..." https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY Джо Байден.
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27.05.2020 00:43 Відповісти
Уважаемые господа послы . Я как рядовой американский налогоплательщик требую полного расследования коррупционной схемы хищения бюджетных средств в которую был вовлечен бывший вицерезидент США Джо Байден , его сын наркоман Хантер Байден, Ненси Пелоси глава палаты представителей и другие члены демократической и республиканской партий . Считаю что сокрытие данных преступлений косвенно влияет не распространение коррупции не только в США , но и Украине . Вам , как дипломатическим представителям страны , выступать за сокрытие фактов коррупции высших должностных лиц является недопустимым нарушением законодательства Соединенных Штатов . Очевидные факты давления на лидера другой страны со стороны Джо Байдена и финансовы шантаж , должны привести к немедленному аресту бывшего вице-президента и привлечению его к суду .

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27.05.2020 01:24 Відповісти
А-а-а! Агент кремля! Тримай його хлопці!
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27.05.2020 12:05 Відповісти
"Уважаемый", якщо ти "дійсно" американський громадянин і "дійсно" знаєш Закони США, то тоді знав би, що твоє звернення не туди, недолуге та ще й на "руській" мові!
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27.05.2020 12:52 Відповісти
а при чем тут внутренняя политика??... жарьте Байден-Петрушка и Со-марилья....
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27.05.2020 12:01 Відповісти
 
 