Сім колишніх послів США закликають не втягувати Україну у внутрішню американську політику

У вівторок, 26 травня, Атлантична Рада опублікувала звернення семи послів США в Україні на підтримку українсько-американського співробітництва.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення було оприлюднене після звернення українських політиків, дипломатів, громадських активістів та експертів на захист стратегічного партнерства між нашими державами. Українське звернення було ініційоване Київським безпековим форумом.

У зверненні Послів зазначається, що за останні три десятиліття Сполучені Штати й Україна розвинули масштабні і міцні відносини, які служать інтересам обох країн - "країн, які поділяють цінності демократії, волі і людської свободи": "Успіх України як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, вкоріненою в європейські інститути, відповідає інтересам Сполучених Штатів, полягає в зміцненні стабільності та безпеки в Європі".

Двосторонні відносини між нашими країнами, сказано в документі, "давно користуються широкою двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, як у Конгресі, так і на рівні президентів від обох Республіканської і Демократичної партій": "Наші відносини також спираються на підтримку широкого спектру українського політикуму".

"Роками ми працювали на створення і зміцнення американсько-українського стратегічного партнерства, проголошеного в 1996 році. Саме тому нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів президента Сполучених Штатів в 2020 році", - наголошується у зверненні.

"Ці наміри просувають лукавий і токсичний сенс, який не ґрунтується на реаліях американсько-українських відносин, але має на меті послабити співробітництво між Сполученими Штатами й Україною і внести розкол між нашими країнами. Це не служить інтересам жодної з наших країн", - сказано у зверненні.

"Строго засуджуємо такі дії, якими хочуть розділити наші країни, і закликаємо офіційних осіб в обох державах разом запобігти крокам, які тільки завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної", - зазначають посли США в Україні.

Звернення підписали: Перший Посол США в Україні Роман Попадюк, третій Посол США в Україні Стівен Пайфер, Четвертий Посол США в Україні Карлос Паскуаль, П'ятий Посол США в Україні Джон Гербст, Шостий Посол США в Україні Вільям Тейлор, сьомий Посол США в Україні Джон Теффт, Дев'ятий Посол США в Україні Марі Йованович.

На звернення вже відреагував Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років. У Фейсбуці він підкреслив, що звернення Послів є фактичною відповіддю на звернення української громадськості до американського політикуму і суспільства на захист стратегічного партнерства між Україною і США.

"Цей обмін посланнями є унікальним в історії наших відносин. Він свідчить про виняткову важливість проблем, які ми порушили в цих текстах", - підкреслив він.

Голова КБФ висловив вдячність усім послам США, які підписали це звернення.

"Вірю, що наші зусилля принесуть користь для інтересів обох народів", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Данило Лубківський, колишній заступник міністра закордонних справ України, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну", у своєму Facebook назвав звернення послів США у відповідь на звернення української громадськості "унікальним обміном через Атлантику": "Це означає, що привід для тривоги - винятковий. І водночас це свідчить про силу і готовність чесних людей протистояти як непродуманим і недобросовісним діям політиків, так і ворожим зусиллям агентів Москви".