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Новини Коронавірус і карантин
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Криклій анонсував початок залізничних пасажирських перевезень з 1 червня, а роботу кас - 27 травня

Криклій анонсував початок залізничних пасажирських перевезень з 1 червня, а роботу кас - 27 травня

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять поїздів "Інтерсіті+": №721/722 і №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка та №740/739 Київ-Кривий Ріг", - заявив він.

За словами міністра, поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

Криклій анонсував початок залізничних пасажирських перевезень з 1 червня, а роботу кас - 27 травня 01

Автор: 

карантин (18172) пасажиропотік (577) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ребятки и так прилично подняли бабла на "карантине".
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26.05.2020 21:17 Відповісти
Чтоб вы знали своё место..... все в намордниках и в вольерах.кому нравится свобода - плати бабки згідно ст.44 /3 коап
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26.05.2020 21:19 Відповісти
Мировой лохотрон.А вы шо бумали в сказку попали.Война идет уже много веков.
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26.05.2020 21:23 Відповісти
ці вже ікею третій раз ніяк не запустять

Онлайн-магазин IKEA в Украине вот уже 10 дней работает в ограниченном режиме. Украинцы по-прежнему не могут совершать покупки на сайте.

В первые дни после старта сайта вообще невозможно было оформить покупку - постоянно выдавали ошибку сервера.
Сегодня, несмотря на сообщение о том, что доступна доставка товаров только по Киеву, нам не удалось совершить покупку на протяжении нескольких дней. Лишь пару раз появлялась возможность доставки товара грузовиком за 699 гривен, но она выгодна лишь для доставки крупногабаритных товаров.

Удивительно, почему компания не предусмотрела большой интерес к ее продукции и не подготовилась к запуску основательно. В пресс-службе компании не отвечают на запросы и не объясняют причины провального запуска.
Отметим, что изначально была доступна возможность забрать товар из точек самовывоза в Киеве. Сейчас такую возможность и вовсе отключили в разделе оформления заказа.
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26.05.2020 21:09 Відповісти
Кстати, IKEA давным давно работает в Лаптестане и обходили Украину десятой дорогой.
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26.05.2020 21:19 Відповісти
Ребята,радуйтесь,пока вам разрешают.
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26.05.2020 21:53 Відповісти
Квартальна шобла відкрила сполучення з Кривим Рогом. На решту їм насрати
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27.05.2020 09:14 Відповісти
 
 