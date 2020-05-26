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Криклій анонсував початок залізничних пасажирських перевезень з 1 червня, а роботу кас - 27 травня
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять поїздів "Інтерсіті+": №721/722 і №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка та №740/739 Київ-Кривий Ріг", - заявив він.
За словами міністра, поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.
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Онлайн-магазин IKEA в Украине вот уже 10 дней работает в ограниченном режиме. Украинцы по-прежнему не могут совершать покупки на сайте.
В первые дни после старта сайта вообще невозможно было оформить покупку - постоянно выдавали ошибку сервера.
Сегодня, несмотря на сообщение о том, что доступна доставка товаров только по Киеву, нам не удалось совершить покупку на протяжении нескольких дней. Лишь пару раз появлялась возможность доставки товара грузовиком за 699 гривен, но она выгодна лишь для доставки крупногабаритных товаров.
Удивительно, почему компания не предусмотрела большой интерес к ее продукции и не подготовилась к запуску основательно. В пресс-службе компании не отвечают на запросы и не объясняют причины провального запуска.
Отметим, что изначально была доступна возможность забрать товар из точек самовывоза в Киеве. Сейчас такую возможность и вовсе отключили в разделе оформления заказа.