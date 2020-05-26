Криклій анонсував початок залізничних пасажирських перевезень з 1 червня, а роботу кас - 27 травня

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять поїздів "Інтерсіті+": №721/722 і №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка та №740/739 Київ-Кривий Ріг", - заявив він.

За словами міністра, поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.