Пріоритет України - мирний шлях вирішення конфлікту на Донбасі, - програма під егідою комісії Україна-НАТО

Пріоритетними завданнями України є протидія збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності, а також захист і відновлення прав своїх громадян, які постраждали від збройного конфлікту та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Про це йдеться в Річній національній програмі під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, опублікованій на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вважає пріоритетним мирний шлях врегулювання конфлікту, породженого збройною агресією Російської Федерації, але підтверджує своє право на самооборону, передбачене Статутом ООН, і наполягає, що остаточне вирішення конфлікту можливе лише за умови деокупації та відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях України", - говориться в тексті програми.

Згідно з документом, Україна віддана цілям Статуту ООН і поділяє принципи, втілені в НАТО, "такі, як прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, рішучість захищати свободу, демократію і верховенство права, а також прагнення сприяти стабільності і добробуту в Північноатлантичному регіоні" .

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У контексті підготовки України до набуття членства в НАТО та ЄС пріоритетною у 2020 році залишатиметься діяльність, спрямована на збереження міжнародного консенсусу щодо надання підтримки Україні, продовження санкційного тиску на РФ до припинення збройної агресії проти України, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, а також звільнення тимчасово окупованих територій. Буде продовжуватися робота в рамках "нормандського" та інших переговорних форматів, а також Тристоронньої контактної групи з метою повного відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Особлива увага і надалі приділятиметься забезпеченню подальшої підтримки світовою спільнотою політики невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та необхідності посилення міжнародного моніторингу ситуації у сфері захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Згідно з програмою, Україна й надалі братиме участь в операціях та місіях під проводом НАТО і докладатиме зусиль для збереження миру та безпеки на євроатлантичному просторі, а також продовжить брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства і в заходах програми "Партнерство заради миру і безпеки".

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