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Новини Агресія Росії проти України
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Пріоритет України - мирний шлях вирішення конфлікту на Донбасі, - програма під егідою комісії Україна-НАТО

Пріоритет України - мирний шлях вирішення конфлікту на Донбасі, - програма під егідою комісії Україна-НАТО

Пріоритетними завданнями України є протидія збройній агресії РФ, відновлення територіальної цілісності, а також захист і відновлення прав своїх громадян, які постраждали від збройного конфлікту та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Про це йдеться в Річній національній програмі під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, опублікованій на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вважає пріоритетним мирний шлях врегулювання конфлікту, породженого збройною агресією Російської Федерації, але підтверджує своє право на самооборону, передбачене Статутом ООН, і наполягає, що остаточне вирішення конфлікту можливе лише за умови деокупації та відновлення конституційного ладу на тимчасово окупованих територіях України", - говориться в тексті програми.

Згідно з документом, Україна віддана цілям Статуту ООН і поділяє принципи, втілені в НАТО, "такі, як прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, рішучість захищати свободу, демократію і верховенство права, а також прагнення сприяти стабільності і добробуту в Північноатлантичному регіоні" .

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У контексті підготовки України до набуття членства в НАТО та ЄС пріоритетною у 2020 році залишатиметься діяльність, спрямована на збереження міжнародного консенсусу щодо надання підтримки Україні, продовження санкційного тиску на РФ до припинення збройної агресії проти України, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, а також звільнення тимчасово окупованих територій. Буде продовжуватися робота в рамках "нормандського" та інших переговорних форматів, а також Тристоронньої контактної групи з метою повного відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Особлива увага і надалі приділятиметься забезпеченню подальшої підтримки світовою спільнотою політики невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та необхідності посилення міжнародного моніторингу ситуації у сфері захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Згідно з програмою, Україна й надалі братиме участь в операціях та місіях під проводом НАТО і докладатиме зусиль для збереження миру та безпеки на євроатлантичному просторі, а також продовжить брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства і в заходах програми "Партнерство заради миру і безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, мета - наблизити країну до Альянсу

Автор: 

НАТО (6431) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+4
Мирний путь - це скільки десятків років ?
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26.05.2020 21:21
+4
Ихтамнеты

Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 8361
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26.05.2020 21:24
+2
Пора задействовать Байрактары.
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26.05.2020 21:17
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Пора задействовать Байрактары.
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26.05.2020 21:17 Відповісти
Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 869
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26.05.2020 21:33 Відповісти
Бла-бла-бла.Дамбас-кагарлыцкие менты.
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26.05.2020 21:19 Відповісти
І шо?
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26.05.2020 21:19 Відповісти
Мирний путь - це скільки десятків років ?
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26.05.2020 21:21 Відповісти
кілометрів.
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26.05.2020 22:05 Відповісти
Трішечки вагітний. Та може розсмокчеться
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26.05.2020 21:23 Відповісти
Ихтамнеты

Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 8361
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26.05.2020 21:24 Відповісти
Ещё одни... федерализаторы...
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26.05.2020 21:27 Відповісти
Снова двойственные по смыслу определения . Поэтому лучше ( ещё раз говорю ) отгородиться от росийской заразы колючей проволокой и всем оружием , что есть в Украине . И работать на благо страны , пусть пафосно это звучит .
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26.05.2020 21:28 Відповісти
Приоритет Украины - мирный путь решения конфликта на Донбассе, - программа под эгидой комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 1565
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26.05.2020 21:34 Відповісти
в Крыму вода кончается! РФ может пойти в наступление! Украине нужно готовиться к войне с Россией! Нужно восстанавливать Ядерное Вооружение!У меня интернет ТВ и вчера клацал каналы и попал на Соловьева и 3 минуты глянул и попал на часть, где в студии штрих какой то говорит, что было бы у Украины Ядерное вооружение и Россия бы на Украину не непала бы! не дословно, но так как то и все согласились. Но там тем была другая, а просто вставочка была такая в контексте и про Украину. Потому Украине нужно восстанавливать ядерное вооружение, чтобы нас никто не смел трогать!
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26.05.2020 22:25 Відповісти
ты даже представить себе не можешь сколько Украине будет стоить создание ядерного оружия. у нас таких бабок нет и в ближайшее время не будет. эх молодежь....у зельца попроси он договориться с куйлом а тот нам бомбу даст взаймы... зельц как посмотрит ему прямо в глаза, так тот сразу и даст! и все будет по приколу!
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26.05.2020 22:45 Відповісти
Дегенераты, нет у нас конфликта на Донбасе! Донбас оккупирован россией!!
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27.05.2020 00:41 Відповісти
Поразка і колаборація це і є мирне вирішення питання війни.
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27.05.2020 06:49 Відповісти
Пріоритетний план Росії -- це знищення України і українців.
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27.05.2020 06:59 Відповісти
 
 