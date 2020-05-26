Законопроєкт про подвійне громадянство ВР обговорить і доопрацює до осені, - Стефанчук

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук припускає, що фінальна дискусія щодо законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" буде проведена до осені.

Таку думку політик висловив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що орієнтовно, десь до осені ми можемо провести фінальну дискусію, і ті питання будуть враховані при доопрацюванні цього законопроєкту," – сказав Стефанчук.

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Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні. У "Голосі" заявили, що фракція попередньо виступає проти ухвалення законопроєкту №2590, який передбачає механізм надання подвійного громадянства, але остаточну позицію політсила визначить на своєму засіданні 18 травня. Глава фракції Сергій Рахманін уточнив, що справа навіть не в можливості подвійного громадянства, а сам законопроєкт – це "юридично дуже недолугий документ, який не стільки передбачає подвійне громадянство, скільки в порушення Конституції створює лазівку, завдяки якій можна передбачити множинне громадянство".

Нардеп Ірина Геращенко заявила, що законопроєкт фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу, дасть можливість по суті визнати кремлівські маріонеткові окупаційні адміністрації та легалізує їхню участь в українських місцевих виборах.

Згідно з порядком денним, цей законопроєкт Верховна Рада планувала розглянути в першому читанні у вівторок, 19 травня. Однак на початку ранкового засідання у вівторок голова ВР Дмитро Разумков виступив із пропозицією зняти цей документ з розгляду, що підтримала більшість депутатів.

Водночас, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 19 травня пояснив, що ВР зняла законопроєкт № 2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" з розгляду тільки 19 травня, а тому він може бути винесений на розгляд під час будь-якого наступного пленарного засідання, оскільки був включений до порядку денного третьої сесії парламенту.

Президент України Володимир Зеленський 3 грудня 2019 року вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 2590, що пропонує спростити отримання громадянства тим, хто воював за Україну або втік із Російської Федерації.

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