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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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ДБР завершило розслідування стосовно двох екссуддів, які заарештували 17 осіб під час Революції Гідності

ДБР завершило розслідування стосовно двох екссуддів, які заарештували 17 осіб під час Революції Гідності

ДБР завершило розслідування стосовно двох колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, які заарештували 17 осіб наприкінці січня 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, двоє колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси зараз працюють адвокатами.

Слідство встановило, що колишні судді 25-26 січня 2014 року вчинили протиправні дії проти 17 осіб.

"Громадянам була незаконно обмежена особиста свобода, в основному шляхом взяття під варту. Рішення ухвалювалися без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень для перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зібрань, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у місті Черкасах та інших регіонах", - зазначається в повідомленні.

Екссуддів підозрюють за трьома статтями: винесення суддею свідомо неправосудних рішень, скоєне в особистих інтересах (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України); явно незаконні арешти, які спричинили тяжкі наслідки, вчинені в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України); незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене посадовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

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Автор: 

суддя (1582) злочини проти Майдану (309) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+5
ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей, которые арестовали 17 человек во время Революции достоинства - Цензор.НЕТ 2341
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26.05.2020 22:31
+4
Судей двое , - значит будут судить по очереди друг друга.
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26.05.2020 21:58
+4
Я уже предвижу результат суда:
1. Не смогут доказать "личные интересы".
2. Не смогут доказать " предварительный сговор".
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26.05.2020 22:13
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О! Суддів вже рекрутували
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26.05.2020 21:57 Відповісти
Судей двое , - значит будут судить по очереди друг друга.
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26.05.2020 21:58 Відповісти
відпустять.
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26.05.2020 22:08 Відповісти
А судьи кто ?

За древностию лет

уголовное дело прекращено ...
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26.05.2020 22:18 Відповісти
Я уже предвижу результат суда:
1. Не смогут доказать "личные интересы".
2. Не смогут доказать " предварительный сговор".
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26.05.2020 22:13 Відповісти
Чего им переживать. ВАС их восстановит и зарплату выплатит, как Корчак.
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26.05.2020 22:18 Відповісти
Справа Шеремета, зґвалтування в Кагарлику, Лукашенко, Гордон, Зеленський, Поклонська, Стрелков
https://www.youtube.com/watch?v=0TG8t_9dkLM
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26.05.2020 22:21 Відповісти
ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей, которые арестовали 17 человек во время Революции достоинства - Цензор.НЕТ 2341
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26.05.2020 22:31 Відповісти
З такою репутацією, як ГБР не має що робити, окрім як знищити як організацією, і усіх розпустити. Все одно ніхто уже не вірить їм
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26.05.2020 22:53 Відповісти
янелох их наградит... билетами на 95 помойку.
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26.05.2020 23:04 Відповісти
рафик ни в чем не виноват....
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27.05.2020 00:35 Відповісти
 
 