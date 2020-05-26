ДБР завершило розслідування стосовно двох екссуддів, які заарештували 17 осіб під час Революції Гідності

ДБР завершило розслідування стосовно двох колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, які заарештували 17 осіб наприкінці січня 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, двоє колишніх суддів Соснівського районного суду міста Черкаси зараз працюють адвокатами.

Слідство встановило, що колишні судді 25-26 січня 2014 року вчинили протиправні дії проти 17 осіб.

"Громадянам була незаконно обмежена особиста свобода, в основному шляхом взяття під варту. Рішення ухвалювалися без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень для перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зібрань, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у місті Черкасах та інших регіонах", - зазначається в повідомленні.

Екссуддів підозрюють за трьома статтями: винесення суддею свідомо неправосудних рішень, скоєне в особистих інтересах (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України); явно незаконні арешти, які спричинили тяжкі наслідки, вчинені в особистих інтересах за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України); незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене посадовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

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