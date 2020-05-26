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14 пляжів і 18 зон відпочинку готують до відкриття в Києві, - начальник служби КП "Плесо" Логвиненко

14 пляжів і 18 зон відпочинку готують до відкриття в Києві, - начальник служби КП

Станом на 26 травня КП "Плесо" готує до відкриття 14 пляжів і 18 зон відпочинку для літнього сезону.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник служби утримання водних об'єктів КП "Плесо" Андрій Логвиненко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми готуємо 14 пляжів і 18 зон відпочинку для літнього сезону. Зараз ми звернулися до відповідних органів через карантин і пандемію. Ми звернулися з листом у Держпродспоживслужбу, для того, щоб перед самим відкриттям цих пляжів отримати рекомендації і вказівки про додаткові заходи та обмеження, які потрібно буде запровадити у зонах відпочинку і пляжах", - говорить Логвиненко.

За його словами, в організації готові відкривати зони відпочинку і чекають додаткових обстежень ДСНС і Держпродспоживслужби, щоб пляжі пройшли перевірку і були безпечними для відвідувачів.

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Автор: 

Київ (19441) Плесо (12) пляж (153)


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Топ коментарі
+2
Народу нравится, не мешай.
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26.05.2020 23:02
+1
Понять не могу,то #нефикшастать теперь рапортуют шо откроются пляжи.... а купаться в маске и перчатках ? ! Или в костюме аквалангиста.передвйте тому с большими глазами - читал в твиттере шо корона по воде тоже передается .и даже какая то кошка короной заболела.воображаю как санитары начнут ловить бродячих животных а потом вместо кошек - мышей
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26.05.2020 23:16
+1
Спецпропуски, а потом - спецпайки.
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26.05.2020 23:20
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26.05.2020 23:02 Відповісти
Понять не могу,то #нефикшастать теперь рапортуют шо откроются пляжи.... а купаться в маске и перчатках ? ! Или в костюме аквалангиста.передвйте тому с большими глазами - читал в твиттере шо корона по воде тоже передается .и даже какая то кошка короной заболела.воображаю как санитары начнут ловить бродячих животных а потом вместо кошек - мышей
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26.05.2020 23:16 Відповісти
Спецпропуски, а потом - спецпайки.
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26.05.2020 23:20 Відповісти
Да уж...была такая картина - Приплыли ! Репина кажись... Любимая фраза учительницы по матиматике.
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26.05.2020 23:30 Відповісти
А это шоб вам не скучно работать было.нефик спиртяку хлебать да аскарбинки сосать.арбайтен унд арбайтен
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26.05.2020 23:28 Відповісти
Лох не мамонт , он не вымрет
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27.05.2020 00:46 Відповісти
Як можна на пляжах якісь обмеження вводити? І досить вже вживати слово пандемія.Пандемія це коли значна частина населення хвора.
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26.05.2020 23:54 Відповісти
Карантин отменили раньше времени! Теперь будет вторая волна и придется вводить повторно карантин и ущерб экономике будет еще больше! Нужно было добить первым карантином вирус в ноль! инкубационный период пройдет, через неделю-две и число зараженных полетит вверх! сегодня зараженных выявили тех, которые заразились во время карантина - эту задержку надо учитывать!!!
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27.05.2020 00:05 Відповісти
посмотрим через недели две-три.
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27.05.2020 00:14 Відповісти
 
 