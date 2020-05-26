14 пляжів і 18 зон відпочинку готують до відкриття в Києві, - начальник служби КП "Плесо" Логвиненко

Станом на 26 травня КП "Плесо" готує до відкриття 14 пляжів і 18 зон відпочинку для літнього сезону.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник служби утримання водних об'єктів КП "Плесо" Андрій Логвиненко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми готуємо 14 пляжів і 18 зон відпочинку для літнього сезону. Зараз ми звернулися до відповідних органів через карантин і пандемію. Ми звернулися з листом у Держпродспоживслужбу, для того, щоб перед самим відкриттям цих пляжів отримати рекомендації і вказівки про додаткові заходи та обмеження, які потрібно буде запровадити у зонах відпочинку і пляжах", - говорить Логвиненко.

За його словами, в організації готові відкривати зони відпочинку і чекають додаткових обстежень ДСНС і Держпродспоживслужби, щоб пляжі пройшли перевірку і були безпечними для відвідувачів.

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