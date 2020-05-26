У Харківській обласній інфекційній лікарні COVID-19 виявили у 27 медиків, дев'ять вже одужали, - ОДА

Всього в Харківській обласній інфекційній лікарні 245 медпрацівників, із яких від початку пандемії коронавірусом заразилися 27.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

Уточнюється, що в штаті лікарні 48 лікарів, 110 медичних сестер, 87 молодшого медичного персоналу.

"Всього за весь час пандемії коронавірусом захворіло 27 працівників лікарні, серед них: 6 лікарів, 14 медичних сестер, 6 санітарок і 1 буфетниця. З них одужали станом на 26 травня 9 осіб", - повідомили в ОДА.

При цьому близько 70 пацієнтів, що перебувають в інфекційній лікарні, мають негативний ПЛР-тест на COVID-19. Зараз їх переводять в інші лікарні, розвантажуючи інфекційку.

"Інфекційна лікарня за 30 років не була заповнена настільки, як наповнена зараз. При цьому керівник установи повідомляв мені, що можна розгорнути не 200, а 300 ліжок. Тут є управлінські питання. На сьогодні я отримую інформацію, що протестовано 70 осіб, яких утримують не один день в інфекційній лікарні. Зразки у них повинні відбирати відразу, але їх протестовано із запізненням. І 68 із них - з іншими захворюваннями, у них немає COVID-19", - повідомив голова ХОДА Олексій Кучер.

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За інформацією Департаменту охорони здоров'я ХОДА, в обласній інфекційній лікарні залишалися 153 пацієнти (проти 185 на вихідних), з них 113 - із підтвердженим COVID-19. За добу поступило 20, виписані і переведені для продовження лікування після другого негативного ПЛР-тесту - 52 особи.

Зазначимо, що станом на ранок 26 травня в Харківській області зареєстровано 1590 підозр на COVID-19 (50 - за останню добу), з яких 946 - підтверджено, 395 - спростовано. З 946 хворих 341 людина одужала, 41 - помер. 231 особу госпіталізовано, з них у реанімації двоє підключені до апаратів ШВЛ, четверо - на кисневій підтримці (масці). Також 187 осіб госпіталізовано з підозрою на COVID-19, 62 перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, пресслужба ХОДА 24 травня повідомила, що діагноз COVID-19 лабораторно підтверджено у 20 співробітників Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, зокрема у директора установи Павла Нартова і трьох лікарів-анестезіологів.

Поліцейські проводять перевірку інформації щодо захворювання медичного персоналу харківської лікарні. У пресслужбі уточнили, що "в цій ситуації є ознаки масового захворювання", а після перевірки можлива кваліфікація події за Кримінальним кодексом України.