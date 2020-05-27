Співробітник райвійськкомату у Вінницькій області Михайло Голевський помер 26 травня від тілесних ушкоджень, - поліція

У Барському районі Вінницької області 26 травня співробітника райвійськкомату, капітана Михайла Голевського виявили непритомним.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Анна Олійник, передає Цензор.НЕТ.

"На спецлінію "102", близько 7-ї години ранку місцевий житель повідомив, що він виявив чоловіка в непритомному стані в селі Чемериси-Барські. Його госпіталізували до лікарні, він, не приходячи до тями, від цих тілесних ушкоджень помер. Зараз поліція, слідчі та оперативники встановлюють особу, причетну до вчинення злочину", - розповідає речниця Нацполіції Анна Олійник.

Обласний військовий комісар Олег Вінницький розповів, що загиблий 1981 року народження, був людиною не конфліктною. У Барському військкоматі служив менше року.

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"У військкоматі він служив з грудня 2019 року. Мав звання - капітан. Він одружений, має двох доньок. Батьки проживають в місті Могилів-Подільський", - розповів Вінницький.

Тіло загиблого наразі доправили до Могилева-Подільського. Завтра військовослужбовця поховають.

Поліція Вінницької області відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення важких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті людини. Обставини смерті з'ясовуються.

Нагадаємо, 24 травня у Вінниці знайшли нацгвардійця з ножовим пораненням. Помер військовий у реанімації міської лікарні.

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