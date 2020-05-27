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Новини Війна в Лівії Агресія Росії проти України Війна
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США заявили, що зафіксували в Лівії російські винищувачі, і звинуватили Кремль у підтримці з повітря своїх найманців з ПВК "Вагнера". ФОТО

Командування Збройних сил США в Африці (Africom) звинуватило Росію в направленні на територію Лівії своїх реактивних винищувачів для підтримки російських найманців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в повідомленні Africom,

Російські найманці (йдеться про ПВК "Вагнер") воюють на боці однієї зі сторін лівійської громадянської війни - Лівійської національної армії під керівництвом генерала Халіфа Хафтара. Інша сторона - визнаний ООН Уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем.

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Як ідеться в повідомленні Africom, винищувачі вилетіли з авіабази в Росії, звідки вони прибули до Сирії і були замасковані так, щоб не здаватися російськими. Після цього вони, за оцінками американських військових, вирушили на територію Лівії для підтримки дій найманців приватної військової компанії "Вагнер".

"Росія, вочевидь, намагається схилити шальку терезів у війні в Лівії на свою користь. … Тривалий час Росія заперечувала весь масштаб свого втручання в лівійську війну. Що ж, тепер його вже не заперечиш", - вважає генерал армії США Стівен Таунсенд, який очолює Africom.

Наразі Росія ніяк не прокоментувала заяви американських військових.

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РФ ніколи на офіційному рівні не підтверджувала своєї участі у війні в Сирії, хоча неодноразово долучалася до спроб налагодити перемовини між Урядом національної єдності Сараджа та Лівійською національною армією Хафтара.

Водночас протягом останніх років у ЗМІ з’являлися численні свідчення участі на боці ЛНА найманців приватної військової компанії "Вагнер", яку пов’язують із наближеним до Путіна олігархом Євгенієм Пригожиним.

BBC нагадує, що 18 травня УНЄ повідомив, що під час наступу на сили Хафтара помітив понад 1000 бійців "Вагнера", які тікали з району на південь від Триполі на російських транспортних літаках. Цього не підтвердили ані Росія, ані Хафтар.

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США заявили, що зафіксували в Лівії російські винищувачі, і звинуватили Кремль у підтримці з повітря своїх найманців з ПВК Вагнера 01
США заявили, що зафіксували в Лівії російські винищувачі, і звинуватили Кремль у підтримці з повітря своїх найманців з ПВК Вагнера 02

Автор: 

армія рф (17291) Лівія (117) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+60
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."
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27.05.2020 00:21
+33
Бедные ливийские дети, школы, садики.. "доблестные" русоподонки никого не жалеют
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27.05.2020 00:27
+24
глаза то разуй... хотя .. кому я пишу.. адепту помойной ямы рамблера.. там конечно ярко отражена "духовность" путинских баранов стойлового содержания... давай расскажи что у вас есть выбор... свое негодование или не согласие с режимом дальше твоей кухни это уже измена и ты и тебе подобные отлично это понимают что в лучшем случае получишь палкой по спине а в худшем тебя твой пастух с опричниками кровью умоет.. вы и подсели массово на псевдопатриотизм ибо выбора нет .. а так хоть в своих глазах и в глазах таких же баранов придать себе значимости и орать на каждом углу о своем величии и имперской принадлежности.. когда шайтанат признавал свою не правоту шастая по соседним странам и творя беспредел прикрываясь надуманным рЮським миром... кто еще не плюнул в вашу сторону за дела ваши .. разве только ленивый.. вы безмолвное стадо .. кто ваши герои нынче.. если завтра плешивое чмо поцепит на сиськи героя россии той же скобеевой или ушлепку соловьеву вы только сопли по рылу разотрете
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27.05.2020 05:48
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а ЗРК в США, случайно, нет? или ссыкотно?
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27.05.2020 00:20 Відповісти
Україна може підкинути свої модернізовані ЗРК для армії Лівії, щоб перевірити їх роботу в бойових умовах. Для США та НАТО українські модернізовані ЗРК не будуть загрозою, а для російських терористів це буде катастрофа.
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27.05.2020 00:33 Відповісти
Государственная Компания «Укрспецэкспорт» в декабре 2019 г. экспортировала в адрес турецкой компании K.B.A.T. Ithalat Ihracat Mumessillik Ve Danismanlik Ticaret Ltd. в рамках исполнения контракта на поставку двух зенитно-ракетных комплексов С-125М1 «Печора-M1». Примерно в тот же период в Турцию несколькими партиями была отгружена радиолокационная техника, модернизированная ООО «Аэротехника-МЛТ», включая РЛС П-180У.
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27.05.2020 00:43 Відповісти
Скорше за все США купили для випробувань ТТХ нашої нової РЛС, щоб зробити свої літаки менш помітними для наших засобів ППО.
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28.05.2020 14:22 Відповісти
Самим скоро пригодится и так всё советское распродали за 30 лет, а нового нихрена не сделано. Миномёты "молот" можем подогнать , только вряд ли будет спрос...
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27.05.2020 02:22 Відповісти
Не бзди, уже не пригодится. Большинство в єтой стране проголосовало за капитуляцию и "какая разница". Так что, скоро будем союзным государством рашки))))
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27.05.2020 07:57 Відповісти
большинство всегда ведомо активным меньшинством - так что рано кокошники примерять..
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27.05.2020 09:19 Відповісти
Во первых: не надо путать распродажу советского хлама (не все конечно является хламом) находящегося на балансе Минобороны с экспортом нового вооружения изготовленного украинским производителем и им же принадлежащего
Во вторых: Почему бы не экспортировать новое вооружение в условиях, когда его закупка нашим минобороны сокращена, а то и вообще не производится! Предлагаете руководствоваться принципом "Сам не гам и другому не дам"?! А предприятия которые его производят пусть вообще загнутся и когда понадобится закупка будем закупать у РФ?!
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27.05.2020 09:25 Відповісти
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - это народ рабов духовных и физических. Убогие люди."
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27.05.2020 00:21 Відповісти
З чого висновок що вони живуть краще, як казав педофіл з бункера середній клас у рабів це 17 000 рублів, в Україні це касир в супермаркеті.
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27.05.2020 05:26 Відповісти
глаза то разуй... хотя .. кому я пишу.. адепту помойной ямы рамблера.. там конечно ярко отражена "духовность" путинских баранов стойлового содержания... давай расскажи что у вас есть выбор... свое негодование или не согласие с режимом дальше твоей кухни это уже измена и ты и тебе подобные отлично это понимают что в лучшем случае получишь палкой по спине а в худшем тебя твой пастух с опричниками кровью умоет.. вы и подсели массово на псевдопатриотизм ибо выбора нет .. а так хоть в своих глазах и в глазах таких же баранов придать себе значимости и орать на каждом углу о своем величии и имперской принадлежности.. когда шайтанат признавал свою не правоту шастая по соседним странам и творя беспредел прикрываясь надуманным рЮським миром... кто еще не плюнул в вашу сторону за дела ваши .. разве только ленивый.. вы безмолвное стадо .. кто ваши герои нынче.. если завтра плешивое чмо поцепит на сиськи героя россии той же скобеевой или ушлепку соловьеву вы только сопли по рылу разотрете
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27.05.2020 05:48 Відповісти
Дивуюсь, що ватоцефального "Ывана річі-чічі" ще досі не заспамили. Цікаво, чому біля ніка не видно триколорної шматини. Соромиться свого аквафреша? Чи ВПН глючить?
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27.05.2020 08:40 Відповісти
Ванька, гоу хоум ! Тут сьогодня кацапам не наливають , а рабівживущихлучшенерабов просто посилають нах
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27.05.2020 07:51 Відповісти
свинорылый, русских свиней презирают и ненавидят во всём мире.

https://antikor.com.ua/articles/108917-v_oteljah_i_restoranah_frantsii_pojavilisj_tablichki_vhod_russkim_svinjjam_vospreshchen В отелях и ресторанах Франции появились таблички: «Вход русским свиньям воспрещен!» Больше информации на портале .

США заявили, що зафіксували в Лівії російські винищувачі, і звинуватили Кремль у підтримці з повітря своїх найманців з ПВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 6121
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27.05.2020 08:41 Відповісти
"Хотелось бы по лучше узнать о критериях оценки степени духовного и физического рабства..."

мразь, очень просто:
вы радуетесь убийствам, грабежам, бомбёжкам детсадов и роддомов.

У нормальных людей это считается преступлением.
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27.05.2020 08:52 Відповісти
хаа сцы ку ны не могли сбить а то пуйло гневаться будет
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27.05.2020 00:23 Відповісти
Великие державы не жертвуют собой ради союзников. --- Генри Киссенджер.
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27.05.2020 00:29 Відповісти
та да и без боя не сдают врагу своих территорий
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27.05.2020 17:09 Відповісти
Бедные ливийские дети, школы, садики.. "доблестные" русоподонки никого не жалеют
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27.05.2020 00:27 Відповісти
имеет право
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27.05.2020 00:31 Відповісти
так ****** ті кацапські літаки раз іхтамнєт
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27.05.2020 00:31 Відповісти
Эрдоган позаботится об этих шайтанах
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27.05.2020 00:37 Відповісти
Ну зафиксировали и что сделаете? Ничего. У самих рыльца в пушку когда беспредел в богатой и спокойной Ливии начали. А теперь там турки с одной стороны воюют, Египет, Рашка и ОАЭ - с другой. А вы уныло всё это наблюдайте.
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27.05.2020 00:34 Відповісти
гыгы пока геройски драпает чвк вагнер в составе 1500 рыл боевого состава сколько их там подхло после работы байкатаров надо посмотреть ещё но пансыря плохая байкатара её пробивает ятагана вставляет ванятко в пансыря в шашлыка превращается
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27.05.2020 00:36 Відповісти
А хренли дебилов считать? Или думаешь ***** не похрен сколько там его русни сдохло? Важен результат.
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27.05.2020 00:38 Відповісти
откопают в шахте стингер
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27.05.2020 10:06 Відповісти
там не США а Франція почала.
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28.05.2020 15:58 Відповісти
Путина, выпускают из Ливии по договоренности. Видимо, последний телефонный разговор Эрдогана с Путиным был как раз об условиях отступления, и Эрдоган дал это время, но как показывает ход событий, это было общее время для всей ударной группировки, а не только той ее части, которая стояла на базе Тархуна. Насколько можно понять, для выхода вагнерам было дано время до истечения сего дня, 25 мая. Но насколько можно понять, турецкая сторона не ожидала, что из щелей повылазит настолько много наемников, которых просто не успевает вывозить весь наличный транспорт. По последним данным, срок эвакуации продлен до конца дня 27 мая. Причем, вывод обязан закончиться как из Тархуны, так и из сектора, южнее Триполи. То есть, будет эвакуирована вся группировка, в полном составе.
Правительственные войска зачищают оставленную вагнерами территорию и продолжают находить склады оружия и боеприпасов, амуниции и прочего. Видимо, россиянам было поставлено условие, чтобы те не вздумали устроить фейерверки в черте города. В итоге, они бросили горы оружия, но как оказалось, они вынуждены были принять условия, поскольку их довольно плотно долбили и на юге Триполи.

https://defence-line.org/2020/05/sploshnoj-otxod/
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27.05.2020 00:41 Відповісти
И теперь это все попрет сюда?
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27.05.2020 00:57 Відповісти
Смотрел по Youtube про вагнеровцев. Если включить автоматические субтитры, то он их называет исклчительно "Вагнер-овцы" - бывает же умный софт всё-таки.
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27.05.2020 00:50 Відповісти
То есть до этого США на полном серьёзе полагали, шо ЧВК Вагнера действуют сами по себе, без прямого подчинения Кремлю? Куда катится мир, кругом одни идиоты и хитросделанное мудачьё...
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27.05.2020 00:52 Відповісти
А тебе вообще какая разница?Выдвигайся,правильно...
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27.05.2020 01:44 Відповісти


именно. И действия Моксвы никак не поддержка и спонсирование терроризма и правительство паРаши не террористическая организация...
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27.05.2020 08:48 Відповісти
😀 Театр абсурду "Щоб як у Зеленського: Саакашвілі перейменував Нацраду реформ на Офіс
Нацрада реформ стала Офісом простих рішень і результатів"
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27.05.2020 00:57 Відповісти
Офис простых решений-"ихтамнетов" превратить на "ихупокоили".
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27.05.2020 02:06 Відповісти
Нам как то по барабану эта Ливия
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27.05.2020 02:21 Відповісти
не бреши - и вам не по барабану.
Ливия ещё один показатель наступающего вам п.здеца...
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27.05.2020 08:49 Відповісти
Об этом уже неделю кацапские СМИ пишут, а они только сейчас "зафиксировали".
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27.05.2020 06:25 Відповісти
Хорошо туму живётся,
У кого одна нога -
Тому пенсия дается
И не надо сапога …
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27.05.2020 08:10 Відповісти
Это еще раз показывает ,что в ТКК(Тайной канцеллярии Кремля по Д. Дудаеву и П.Глобе) с 1927г.сидят сталиняно-микояны и их дети.Они ищут где бить по туркам и одэрам(азэрам) руками русских солдат,которым они на головы сели.В Сирии 2 года бомбили одэров(а не туркаман) и турков, а здесь бьют по экономике Турции.Еще им не нравятся Тягнибоки и хотят Крым,который показывают на своих картах,ХОТЯ ЭТО КАРТЫ ИНДО(Базанта)-ПЭРИДЖАНСКОЙ(Др.Пэришад=ПэриУш) империи.Россияне ходят везде ,сохраняя их на своих головах.КОГДА ЖЕ СКИНУТ ИХ?Засидевшихся ?Сколько можно? С 1917года???!!!
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27.05.2020 10:22 Відповісти
 
 