США заявили, що зафіксували в Лівії російські винищувачі, і звинуватили Кремль у підтримці з повітря своїх найманців з ПВК "Вагнера". ФОТО

Командування Збройних сил США в Африці (Africom) звинуватило Росію в направленні на територію Лівії своїх реактивних винищувачів для підтримки російських найманців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в повідомленні Africom,

Російські найманці (йдеться про ПВК "Вагнер") воюють на боці однієї зі сторін лівійської громадянської війни - Лівійської національної армії під керівництвом генерала Халіфа Хафтара. Інша сторона - визнаний ООН Уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем.

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Як ідеться в повідомленні Africom, винищувачі вилетіли з авіабази в Росії, звідки вони прибули до Сирії і були замасковані так, щоб не здаватися російськими. Після цього вони, за оцінками американських військових, вирушили на територію Лівії для підтримки дій найманців приватної військової компанії "Вагнер".

"Росія, вочевидь, намагається схилити шальку терезів у війні в Лівії на свою користь. … Тривалий час Росія заперечувала весь масштаб свого втручання в лівійську війну. Що ж, тепер його вже не заперечиш", - вважає генерал армії США Стівен Таунсенд, який очолює Africom.

Наразі Росія ніяк не прокоментувала заяви американських військових.

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РФ ніколи на офіційному рівні не підтверджувала своєї участі у війні в Сирії, хоча неодноразово долучалася до спроб налагодити перемовини між Урядом національної єдності Сараджа та Лівійською національною армією Хафтара.

Водночас протягом останніх років у ЗМІ з’являлися численні свідчення участі на боці ЛНА найманців приватної військової компанії "Вагнер", яку пов’язують із наближеним до Путіна олігархом Євгенієм Пригожиним.

BBC нагадує, що 18 травня УНЄ повідомив, що під час наступу на сили Хафтара помітив понад 1000 бійців "Вагнера", які тікали з району на південь від Триполі на російських транспортних літаках. Цього не підтвердили ані Росія, ані Хафтар.

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