Чергова зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 27 травня в режимі відеоконференції, - Резніков

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в середу в режимі відеоконференції.

Про це повідомив перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 22 травня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Робоче засідання відбудеться наступної середи (27 травня. - Ред.), планове, яке має відбутися", - повідомив він.

У п'ятницю, 22 травня, за клопотанням голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми відбулося спочатку позачергове засідання робочої групи ТКГ з безпеки, а потім засідання самої ТКГ у зв'язку зі звинуваченнями українських військових у нібито обстрілі ліній електропередач на непідконтрольній території Луганської області.

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Зазначається, що за день до засідання ТКГ проходять засідання робочих груп з питань безпеки, з гуманітарних, політичних та соціально-економічних питань.

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом відбувалися в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня, 22 квітня і 14 травня.