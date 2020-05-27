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Чергова зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 27 травня в режимі відеоконференції, - Резніков

Чергова зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 27 травня в режимі відеоконференції, - Резніков

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в середу в режимі відеоконференції.

Про це повідомив перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 22 травня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Робоче засідання відбудеться наступної середи (27 травня. - Ред.), планове, яке має відбутися", - повідомив він.

У п'ятницю, 22 травня, за клопотанням голови делегації України в ТКГ Леоніда Кучми відбулося спочатку позачергове засідання робочої групи ТКГ з безпеки, а потім засідання самої ТКГ у зв'язку зі звинуваченнями українських військових у нібито обстрілі ліній електропередач на непідконтрольній території Луганської області.

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Зазначається, що за день до засідання ТКГ проходять засідання робочих груп з питань безпеки, з гуманітарних, політичних та соціально-економічних питань.

Засідання ТКГ у зв'язку з коронавірусом відбувалися в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня, 22 квітня і 14 травня.

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


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Бpeхня cтaє фipмoвим cтилeм oфica пpeзидeнтa. Вci пaм'ятaють cкaндaльний peйc "Мpiї", який зycтpiчaв Зeлeнcький з пoчотoм.
Тoдi y вiдeoзвepнeннi вiн пaфocнo гoвopив пpo кiлькicть вcьoгo кopиcнoгo, щo пpилeтiлo нa цьoмy лiтaкy, a oфic пpeзидeнтa cтвepджyвaв, щo цe бyлa зycтpiч гyмaнiтapнoгo вaнтaжy для лiкapeнь.
Пoтiм, з'яcyвaлocя, щo вaнтaж бyв кoмepцiйним, a зacoби зaхиcтy oпинилиcя в мepeжi cyпepмapкeтiв eпiцeнтp, який i пpoплaтив peйc "Мpiї". Алe пpeзидeнтcький oфic нe здaвcя i зaявив, щo гyмaнiтapнoю бyлa чacтинa вaнтaжy.
Тaк oт: дo Вaшoї yвaги oфiцiйний дoкyмeнт, пiдпиcaний мiнicтpoм coцiaльнoї пoлiтики y вiдпoвiдь нa мoє звepнeння. Нa цьoмy peйci ЖОДНОГО гyмaнiтapнoгo вaнтaжy нe бyлo. Отжe, лишe кoмepцiйний.Очередная встреча Трехсторонней контактной группы пройдет 27 мая в режиме видеоконференции, - Резников - Цензор.НЕТ 5740
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27.05.2020 07:25 Відповісти
з рогатими домовлятись, себе не поважати!!
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27.05.2020 07:54 Відповісти
 
 