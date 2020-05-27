Apple відкрила компанію в Україні, оголосити про старт роботи підрозділу можуть уже цього літа, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Компанія Apple, схоже, зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в українській юрисдикції.

Відповідний запис з'явився в державному реєстрі юросіб і фізосіб-підприємців, пише Цензор.НЕТ із посиланням на AIN.UA.

Датою реєстрації зазначено 15 квітня 2020 року, адреса офісу - IQ Business Center, директор компанії - Роман Гуменюк.

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Редакція AIN.UA направила запит в Apple з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію, але на момент публікації матеріалу відповіді не вдалося отримати.

При цьому, в самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc. За словами одного з джерел видання, українська компанія дійсно відкривається американською Apple.

За словами джерела на ринку, відкриття юрособи Apple в Україні - однозначно важливо: "Швидше за все, самі займатися дистрибуцією продуктів вони не будуть: це довгий складний процес. Але можуть авторизувати ще кілька інших постачальників легальної продукції в країну. Плюс - запустити більше локалізованих сервісів. У будь-якому випадку, юридична присутність - важливий знак для ринку".

За даними AIN.UA, оголошення про старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.