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Apple відкрила компанію в Україні, оголосити про старт роботи підрозділу можуть уже цього літа, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Компанія Apple, схоже, зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в українській юрисдикції.

Відповідний запис з'явився в державному реєстрі юросіб і фізосіб-підприємців, пише Цензор.НЕТ із посиланням на AIN.UA.

Датою реєстрації зазначено 15 квітня 2020 року, адреса офісу - IQ Business Center, директор компанії - Роман Гуменюк.

Apple відкрила компанію в Україні, оголосити про старт роботи підрозділу можуть уже цього літа, - ЗМІ 01

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Редакція AIN.UA направила запит в Apple з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію, але на момент публікації матеріалу відповіді не вдалося отримати.

При цьому, в самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc. За словами одного з джерел видання, українська компанія дійсно відкривається американською Apple.

За словами джерела на ринку, відкриття юрособи Apple в Україні - однозначно важливо: "Швидше за все, самі займатися дистрибуцією продуктів вони не будуть: це довгий складний процес. Але можуть авторизувати ще кілька інших постачальників легальної продукції в країну. Плюс - запустити більше локалізованих сервісів. У будь-якому випадку, юридична присутність - важливий знак для ринку".

За даними AIN.UA, оголошення про старт роботи підрозділу Apple в Україні може відбутися вже цього літа. Однак офіційно компанія поки не підтвердила свої плани працювати на українському ринку.

Автор: 

Apple (672) компанія (119)


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Топ коментарі
+11
О, счастье то какое! Белый господин будет продавать нам бусы и зеркальца сам, а не через купцов
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27.05.2020 00:52
+9
А кто с чего взял что "ЕППЛ Україна" это Apple? Таких хитрецов, которые маскируются под официальные торговые марки - пруд пруди
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27.05.2020 00:52
+9
Не скрепно? Так продавай свои лапти из "русского мира", кто тебе не даёт.
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27.05.2020 01:22
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Когда в Украине откроют офис Фейсбук ?
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27.05.2020 09:43 Відповісти
Эээ... Открылось ООО с уставным капиталом 1000 грн.
Це Перемога?
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27.05.2020 10:36 Відповісти
Редкое гуано,что техника,что ПО.Я работаю с ними,знаю о чем говорю.Зато задроты смогут официально продавать почки теперь и в Украине,чтобы купить себе новый (читай,чуть большего размера,но такой же старый и конченый) гавнофон
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27.05.2020 10:47 Відповісти
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