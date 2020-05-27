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Новини Агресія Росії проти України
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Україна в ООН закликала Росію припинити насильство та відмовитися від "логіки війни" на Донбасі

Україна в ООН закликала Росію припинити насильство та відмовитися від

Постійне представництво України при ООН вчергове закликало РФ припинити насильство на Донбасі, а також виконувати домовленості, досягнуті, зокрема, на останньому саміті "нормандської четвірки" в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці в Twitter української дипмісії при ООН.

"Сьогодні (26.05.2020 р. - Ред.) російські війська здійснили атаку на Донбасі, убивши українського воїна. Режим припинення вогню порушується щодня", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Україна наголосила на необхідності виконання Росією міжнародних домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційні війська на Донбасі з 20 травня перебувають у повній бойовій готовності, - розвідка

"Росія мусить відмовитися від насильства і логіки війни та виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до погоджених висновків "нормандської четвірки" в Парижі та Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу увечері 26 травня на Донбасі загинув український військовослужбовець.

Україна в ООН закликала Росію припинити насильство та відмовитися від логіки війни на Донбасі 01

Автор: 

МЗС (4113) ООН (3343) Донбас (22354) втрати (4393) ЗСУ (7522)


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Топ коментарі
+12
Москаль без війни, насильства та брехні подохне.
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27.05.2020 07:26
+11
Справа у тому, що росія розуміє лише силу. Тому різні звернення цікаві лише західним країнам, а для росії це зайвий привід продовжувати вбивства.
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27.05.2020 07:26
+10
Зеленая падаль очевидно збрехала насчет окончания войны.
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27.05.2020 07:43
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Как чихают в разных странах

https://www.youtube.com/watch?v=HWLiB3YIcys
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27.05.2020 07:23 Відповісти
"Птицы! Покайтесь в своих грехах публично!" (Отец Фёдор)
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27.05.2020 07:26 Відповісти
Москаль без війни, насильства та брехні подохне.
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27.05.2020 07:26 Відповісти
і почне думати ... і тверезими бульками подивиться на своє життя-буття... і спитає себе - хто я таке? бо десь навіть щури живуть краще... (а воно х.ловому х.лу треба???)
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27.05.2020 09:14 Відповісти
Справа у тому, що росія розуміє лише силу. Тому різні звернення цікаві лише західним країнам, а для росії це зайвий привід продовжувати вбивства.
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27.05.2020 07:26 Відповісти
Всерівно, що звертатися до вовків з проханням стати вегетаріанцями.Треба бити не по вухам, як козла в зоопарку, а по рогам, щоб аж тріщали.
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27.05.2020 09:08 Відповісти
і в 100500 раз заздримо Туреччині і її вмінню розмовляти з найманцями з рашки...
бо Ердоган то таки національний лідер... а не...
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27.05.2020 09:18 Відповісти
Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие и отказаться от "логики войны" на Донбассе - Цензор.НЕТ 6160
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27.05.2020 07:37 Відповісти
а было время-до прихода к власти Коломойского-когда пропагандист под одной статьёй впаривал 30 новых "ржачных" картинок из сайтов РФ и ДНР. Сейчас источник эфэсбэшных картинок иссяк.Пропагандист страдает.
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27.05.2020 08:15 Відповісти
а зачем эти заявления они не только ничего не несут а еще больше провоцируют Мордор так как такими постами показываете импотентность ООН и безнаказанность для роисси,девушку которую остановил гопник в подворотне будет просить не трогать и уйти от ее, как вы думаете как поступит гопник послушается и уйдет и скажет: да,девушка,я понял я ухожу как вы меня и просите ,или его еще больше заведет и девушке уже не уйти не пострадавшей-Мордор понимет язык силы а эти бесконечные от оон и ес глубоко озабоченны вызывает смех у кацапов и показывает что "да ниче они нам не сделают" как они заявляют
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27.05.2020 07:42 Відповісти
Зато даёт возможность украинским политикам показать Западу: смотрите, мы такие же толерасты как и вы. Возьмите нас в ЕС, НАТО, купите у нас землю, а лучше просто ДАЙТЕ ДЕНЕГ!
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27.05.2020 08:46 Відповісти
Зеленая падаль очевидно збрехала насчет окончания войны.
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27.05.2020 07:43 Відповісти
..Так ..*за два тижні обіцяли * !
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27.05.2020 08:04 Відповісти
А еще бубачка должен встать перед пуцькиным раком и поцеловать себя в сраку.
зробыты це разом.

Тогда пуцькин - возможно - и подумает.
А может и нет.
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27.05.2020 08:02 Відповісти
Найбільш дієвий "заклик до миру" стосовно Росії полягає у методичному здавлюванні її горла фінансовим зашморгом, щоб у неї не було грошей на війни, і систематичному "зашкварюванні" її "іхтамнетів", одбиваючи у них бажання воювать...
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27.05.2020 08:03 Відповісти
Молодцы,давно пора.
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27.05.2020 08:26 Відповісти
Мадам,это уже 547 призыв.
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27.05.2020 08:57 Відповісти
я ж о том же
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27.05.2020 08:59 Відповісти
К сожалению, практика показала, что лучего средства чем "турецкий гамбит" на сегодняшний день ещё не придумано.
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27.05.2020 08:50 Відповісти
6 років війна, а для сопливої влади це просто "насилля"?. Відмовитись від логіки війни!? А що буде далі - "Відмовтесь від нетолерантної поведінки?". Хоча чого хочете - в сопливій голові війна закінчилась...
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27.05.2020 09:08 Відповісти
Окупантів руссскіх та їх колаборантів мєртвєчуків треба знищувати,а не вмовляти,ціна окупації України повинна бути високою для Підарахи,це зникнення ерефії з мапи Світу.
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27.05.2020 10:05 Відповісти
 
 