Україна в ООН закликала Росію припинити насильство та відмовитися від "логіки війни" на Донбасі

Постійне представництво України при ООН вчергове закликало РФ припинити насильство на Донбасі, а також виконувати домовленості, досягнуті, зокрема, на останньому саміті "нормандської четвірки" в Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці в Twitter української дипмісії при ООН.

"Сьогодні (26.05.2020 р. - Ред.) російські війська здійснили атаку на Донбасі, убивши українського воїна. Режим припинення вогню порушується щодня", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Україна наголосила на необхідності виконання Росією міжнародних домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації.

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"Росія мусить відмовитися від насильства і логіки війни та виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до погоджених висновків "нормандської четвірки" в Парижі та Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу увечері 26 травня на Донбасі загинув український військовослужбовець.





