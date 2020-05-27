Україна в ООН закликала Росію припинити насильство та відмовитися від "логіки війни" на Донбасі
Постійне представництво України при ООН вчергове закликало РФ припинити насильство на Донбасі, а також виконувати домовленості, досягнуті, зокрема, на останньому саміті "нормандської четвірки" в Парижі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці в Twitter української дипмісії при ООН.
"Сьогодні (26.05.2020 р. - Ред.) російські війська здійснили атаку на Донбасі, убивши українського воїна. Режим припинення вогню порушується щодня", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим Україна наголосила на необхідності виконання Росією міжнародних домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації.
"Росія мусить відмовитися від насильства і логіки війни та виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до погоджених висновків "нормандської четвірки" в Парижі та Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу увечері 26 травня на Донбасі загинув український військовослужбовець.
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бо Ердоган то таки національний лідер... а не...
зробыты це разом.
Тогда пуцькин - возможно - и подумает.
А может и нет.