Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці та вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник обстрілював позиції українських сил з автоматичних станкових гранатометів.

По околицях Новомихайлівки і Новотроїцького окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.



Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки агресор у вечірній час вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні.



"Наші військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність", - додали в штабі.

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За даними розвідки, минулої доби українські воїни знищили одного та поранили щонайменше ще одного окупанта.



"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає, а ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



