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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС

Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці та вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник обстрілював позиції українських сил з автоматичних станкових гранатометів.

По околицях Новомихайлівки і Новотроїцького окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки агресор у вечірній час вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні.

"Наші військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність", - додали в штабі.

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За даними розвідки, минулої доби українські воїни знищили одного та поранили щонайменше ще одного окупанта.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає, а ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС 01
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28357) Донбас (22354) втрати (4393) ЗСУ (7522) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
Співчуття родині полеглого Героя України ((( Спочивай з миром, Воїне((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!!
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27.05.2020 07:46
+16
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.05.2020 07:51
+6
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3876

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27.05.2020 09:09
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( Спочивай з миром, Воїне((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі!!!!
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27.05.2020 07:46 Відповісти
Эта тема на другой ветке...Вам туда и там вам так ответят,что все вопросы ваши увянут! А здесь отдаём дань уважения погибшему герою.. Слава Украине! Героям слава!
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27.05.2020 08:04 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.05.2020 07:51 Відповісти
Вооруженные формирования РФ стреляли из разрешенного,внезапно, Украиной, оружия. Так что тут все в норме."Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность". В пресс-центре ООС новое,европейское поколение райтеров, это радует. "Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага"
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27.05.2020 08:01 Відповісти
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7716

Надо больше убивать русских оккупантов и тогда потери ВСУ будут минимальными!
Убей русского захватчика- освободи украинскую землю от сволочи!
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3220
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27.05.2020 08:55 Відповісти
Вот такие идиоты как ты разжигают ненависть!
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27.05.2020 15:50 Відповісти
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3876

.
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27.05.2020 09:09 Відповісти
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии" https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
20.05.20 11:32https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyatВорог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7390
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27.05.2020 09:57 Відповісти
Герою Слава! горіть у пеклі москалі!
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27.05.2020 10:15 Відповісти
Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8347
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27.05.2020 10:48 Відповісти
а один квартальний утирок каже, що "нужнопростопрекратитьстрелять" бо побачив у лупалках ***** бажання миру. Невже цей ідіот не розуміє, що ***** присилає своїх каца3,14здівських мудаків тренуватись вбивати нащих військовослужбовців ЗСУ! Щоб мама Ріма діждалась тебе мудилу у такому ж стані з кулею у скроні!
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27.05.2020 13:10 Відповісти
агресора мона утіхомірити тіко харошим копняком. Доказано на прімєрє муніхського сговора 38-го року і ше раз бачимо зара - попитка уміротворіть бєснуватого приводить то більшого сказу
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27.05.2020 13:32 Відповісти
Зацените мегаприкольную песню про Путина на мотив известной украинской кричалки:

https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)

https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)

Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!
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27.05.2020 15:29 Відповісти
 
 