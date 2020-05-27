Джонсон і глава ВООЗ Гебреєсус наголосили на важливості незалежного розслідування причин появи COVID-19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час переговорів з директором Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросом Адханом Гебреєсусом наголосив на важливості проведення незалежного розслідування причин виникнення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр і доктор Тедрос погодилися з важливістю незалежного розслідування причин спалаху коронавірусу, щоб ми могли отримати уроки для запобігання майбутнім пандеміям", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Повідомляється, що Джонсон також провів переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"В обох випадках прем'єр-міністр заявив про підтримку Великою Британією міжнародних зусиль для боротьби з коронавірусом, а також роботи ООН та ВООЗ з координації глобальних заходів у відповідь", - наголошується в пресрелізі.

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Глава ВООЗ і генсек ООН знову заявили про свою підтримку Глобального саміту з вакцин, що відбудеться у Великій Британії 4 червня, який збере життєво важливі засоби для порятунку життів мільйонів дітей у всьому світі.