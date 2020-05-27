УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8568 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 356 9

Джонсон і глава ВООЗ Гебреєсус наголосили на важливості незалежного розслідування причин появи COVID-19

Джонсон і глава ВООЗ Гебреєсус наголосили на важливості незалежного розслідування причин появи COVID-19

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час переговорів з директором Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедросом Адханом Гебреєсусом наголосив на важливості проведення незалежного розслідування причин виникнення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр і доктор Тедрос погодилися з важливістю незалежного розслідування причин спалаху коронавірусу, щоб ми могли отримати уроки для запобігання майбутнім пандеміям", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

Повідомляється, що Джонсон також провів переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"В обох випадках прем'єр-міністр заявив про підтримку Великою Британією міжнародних зусиль для боротьби з коронавірусом, а також роботи ООН та ВООЗ з координації глобальних заходів у відповідь", - наголошується в пресрелізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон заявив про погіршення зору через коронавірус: "Вперше за роки я мушу носити окуляри"

Глава ВООЗ і генсек ООН знову заявили про свою підтримку Глобального саміту з вакцин, що відбудеться у Великій Британії 4 червня, який збере життєво важливі засоби для порятунку життів мільйонів дітей у всьому світі.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Джонсон Борис (582) Гутерріш Антоніу (389) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джонсон і глава ВООЗ Гебреєсус наголосили на важливості незалежного розслідування причин появи COVID-19 - Цензор.НЕТ 4000
показати весь коментар
27.05.2020 08:06 Відповісти
Не пости дурню
показати весь коментар
27.05.2020 08:13 Відповісти
Джонсон і глава ВООЗ Гебреєсус наголосили на важливості незалежного розслідування причин появи COVID-19 - Цензор.НЕТ 9135
показати весь коментар
27.05.2020 08:02 Відповісти
Билл Гейтс на выход с вещами!
показати весь коментар
27.05.2020 08:30 Відповісти
Независимого расследования?
"Стопудов"(С).
Потому что вот что нам известно о биографии Гебрейесуса:
"В 2005-2012 гг. - министр здравоохранения Эфиопии. На этом посту провел реформу системы здравоохранения страны с целью повышения доступности медицинской помощи. В этот период было создано 3,5 тыс. центров здравоохранения и 16 тыс. медицинских пунктов, в семь раз выросло число работников здравоохранения (с 16,5 тыс. до 115 тыс.), увеличилось число медицинских образовательных учреждений (с трех до 33) и количество их выпускников (со 120 до 3 тыс. врачей ежегодно). Организовал приток в отрасль иностранных инвестиций, в частности, за счет взаимодействия с Фондом семьи Клинтон и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81 Фондом Билла и Мелинды Гейтс . В 2006, 2009, 2011 годах занимался сокрытием информации о вспышках эпидемии холеры в Эфиопии." (Википедия) (выделено мной)

То, что Гебреисус - одного поля ягода с поганкой Гейтсом, это нам понятно было и без микроскопа.
Но то, что человек, про которого известно, что он умышленно скрывал данные о заболеваемости одной из самых опасных инфекционных болезней, был назначен главой ВОЗ - вот это вот говорит нам об очень многом.

Дональд фредович, родименький, давите их, ************ ВОЗовских, как виноград на сок!

P.S. Я нахожу чрезвычайно показательным, что на должности руководящие назначают каких-то мелких мошенников. "Мелких" - вот ключевое слово.
Гебрейесус: "В 2006, 2009, 2011 годах занимался сокрытием информации о вспышках эпидемии холеры в Эфиопии." (Википедия)

Меркель: "спекулировала черникой" (было в Википедии, но убрали)

А все почему? А все потому, что "Ротшильд" измельчал! Раньше какие были кандидаты, дедушке Ленину пришлось выжать из себя "Материализм и империокритицизм", чтобы "грант" на ливаруцию получить, а сейчас? Мелкие проходимцы или наркоманы, как Николозович. Жесточайший кризис кадров.
показати весь коментар
27.05.2020 08:35 Відповісти
спираль истории : за сто лет вирус испанки мутировал в коронавирус, а кодлан Ленин -Троцкий-Свердлов мутировал в кодлан Путин-Нетаньяха-Коломойский./Что будет, если эпидемия "испанки" разразится сейчас? Мы все умрем?Рейчел Нювер BBC Future 1 декабря 2018
показати весь коментар
27.05.2020 08:38 Відповісти
Розслідування потрібно починати з Гебрейесуса - а там ниточка приведе до істини.
показати весь коментар
27.05.2020 09:01 Відповісти
Джонсон таки понял опасность коронавируса ,после того ,как у него
после этого заболевания упало зрение .
показати весь коментар
27.05.2020 09:33 Відповісти
 
 