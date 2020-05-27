УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8519 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
514 1

143 українці хворіють на COVID-19 в інших країнах, 78 - вилікувалися, 9 - померли, 18 985 - звернулися по допомогу, - МЗС

143 українці хворіють на COVID-19 в інших країнах, 78 - вилікувалися, 9 - померли, 18 985 - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном станом на 26 травня лікування від коронавірусної інфекції проходять 143 громадянина України.

Про це інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Українські громадяни лікуються в Італії (121 особа), Чехії (7 осіб), РФ (4 особи), Австрії (3 особи), Швеції (2 особи).

Від COVID-19 за кордоном померли 9 українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сезонним робітникам з України не потрібно буде сидіти на карантині в Польщі

Водночас від COVID-19 вже одужали за кордоном 78 українців, найбільше - в Греції (22). Польщі (6), Німеччині (5), Іспанії (5), Японії (4), Чехії (4) та Домініканській республіці (4).

18 985 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист".

143 українці хворіють на COVID-19 в інших країнах, 78 - вилікувалися, 9 - померли, 18 985 - звернулися по допомогу, - МЗС 01

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4113) українці (2537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лучше лечиться там, чем жить тут..... хотя у нас статистика выздоровевших против болеющих прибл. к германской......

143 украинца болеют COVID-19 в других странах, 78 - вылечились, 9 - умерли, 18 985 - обратились за помощью, - МИД - Цензор.НЕТ 5376
показати весь коментар
27.05.2020 08:21 Відповісти
 
 