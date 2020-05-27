143 українці хворіють на COVID-19 в інших країнах, 78 - вилікувалися, 9 - померли, 18 985 - звернулися по допомогу, - МЗС

За кордоном станом на 26 травня лікування від коронавірусної інфекції проходять 143 громадянина України.

Про це інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Українські громадяни лікуються в Італії (121 особа), Чехії (7 осіб), РФ (4 особи), Австрії (3 особи), Швеції (2 особи).

Від COVID-19 за кордоном померли 9 українців.

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Водночас від COVID-19 вже одужали за кордоном 78 українців, найбільше - в Греції (22). Польщі (6), Німеччині (5), Іспанії (5), Японії (4), Чехії (4) та Домініканській республіці (4).

18 985 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в межах системи "Захист".