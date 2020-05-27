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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 352,2 тис.: лише у США померли 100,5 тис. осіб, у Британії - 37 тис. та в Італії - 32,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 352,2 тис.: лише у США померли 100,5 тис. осіб, у Британії - 37 тис. та в Італії - 32,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 травня у світі зареєстрували 5,6 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 686 282 випадки інфікування та 352 227 смертей через коронавірус.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 352,2 тис.: лише у США померли 100,5 тис. осіб, у Британії - 37 тис. та в Італії - 32,9 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 100 572 (+774 за добу), хворих - 1 725 275 (+19 049 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​392 360 інфікованих (+15 691 за добу) та 24 549 (+1027 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 362 342 особи (+8 915 за добу), кількість смертей - 3807 (+174 за добу).

В Іспанії зареєстрували 283 339 (+859 за добу) пацієнтів, померли 27 117 (+280 за добу) осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 143 українці хворіють на COVID-19 в інших країнах, 78 - вилікувалися, 9 - померли, 18 985 - звернулися по допомогу, - МЗС

У Великій Британії - 265 227 хворих (+2004 за добу), померли 37 048 пацієнтів (+134).

В Італії зафіксували COVID-19 у 230 555 (+397) осіб. Померли 32 955 (+78) осіб.


Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 352,2 тис.: лише у США померли 100,5 тис. осіб, у Британії - 37 тис. та в Італії - 32,9 тис 02

Як повідомлялося, на ранок 26 травня в Україні зафіксовано 339 нових випадків COVID-19: загалом - 21 584, летальних - 644, одужали 7575 осіб.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) США (22665) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Верить нужно только собственным глазам. Пока на улице не будет гор трупов, которые некому будет убирать, то говорить о какой-та пандемии не приходится. Люди всегда умирали и будут умирать, как буд-то до этого все были бесмертными...
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27.05.2020 08:30
+4
Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс - Цензор.НЕТ 4367
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27.05.2020 08:27
+4
Уважаемая редакция, завязывайте уже с коронавирусом в ленте! Достало всех уже. Почти так же, как и ежедневные сводки о похождениях бывшего президента.))
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27.05.2020 08:45
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 352,2 тыс.: только в США умерли 100,5 тыс. человек, в Британии - 37 тыс. и в Италии - 32,9 тыс - Цензор.НЕТ 4367
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27.05.2020 08:27 Відповісти
Верить нужно только собственным глазам. Пока на улице не будет гор трупов, которые некому будет убирать, то говорить о какой-та пандемии не приходится. Люди всегда умирали и будут умирать, как буд-то до этого все были бесмертными...
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27.05.2020 08:30 Відповісти
Вчерашняя новость:
https://lb.ua/economics/2020/05/26/458422_kolichestvo_bezrabotnih_ukraine.html Количество безработных в Украине за неделю выросло почти на 20 тысяч ... А еще люди когда теряют работу, могут потерять и статевого партнера на почьве безденежья или хуже того наложить на себя руки, бо нечем кормить голодных детей...
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27.05.2020 08:39 Відповісти
Ну смотря в какой конторе работали и смотря как были разорваны отношния с работодателем. Там не все так однозначно. Если предприятие работает не в тени, платит все отчисления, то уволеные сотрудники скорее всего будут получать выплаты в полном объеме предусмотреным законодательством, если были уволены по согласованию сторон, а не по залету или еще каким другим причинам
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27.05.2020 08:49 Відповісти
Ого! В Штатах уже 100 000 трупов!
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27.05.2020 08:42 Відповісти
От инфарктов сколько трупов в США не интересно? Или от передозировки наркотиков? Человеческая натура рождаться и от чего нибудь умирать. Натура СМИ хайпить.
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27.05.2020 08:48 Відповісти
Уважаемая редакция, завязывайте уже с коронавирусом в ленте! Достало всех уже. Почти так же, как и ежедневные сводки о похождениях бывшего президента.))
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27.05.2020 08:45 Відповісти
шо,таки нету никакова каронавируса?это фсе билгейтцы чипировать хотят?
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27.05.2020 09:05 Відповісти
Если сбыт масок уже не растёт, акцию ВИРУС можно сворачивать.
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27.05.2020 10:21 Відповісти
Ще б якось дізнатись скільки людей померло саме від коронавірусу, а не від інсульту, інфаркту, онкології та старості.
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27.05.2020 10:27 Відповісти
 
 