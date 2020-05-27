Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 352,2 тис.: лише у США померли 100,5 тис. осіб, у Британії - 37 тис. та в Італії - 32,9 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 27 травня у світі зареєстрували 5,6 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 686 282 випадки інфікування та 352 227 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 100 572 (+774 за добу), хворих - 1 725 275 (+19 049 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 392 360 інфікованих (+15 691 за добу) та 24 549 (+1027 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 362 342 особи (+8 915 за добу), кількість смертей - 3807 (+174 за добу).
В Іспанії зареєстрували 283 339 (+859 за добу) пацієнтів, померли 27 117 (+280 за добу) осіб.
У Великій Британії - 265 227 хворих (+2004 за добу), померли 37 048 пацієнтів (+134).
В Італії зафіксували COVID-19 у 230 555 (+397) осіб. Померли 32 955 (+78) осіб.
Як повідомлялося, на ранок 26 травня в Україні зафіксовано 339 нових випадків COVID-19: загалом - 21 584, летальних - 644, одужали 7575 осіб.
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