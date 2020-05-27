За добу в Чернівецькій області виявили 43 нові випадки COVID-19, загалом - 3144, - ОДА

Імовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"На Буковині 26 травня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 487 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3144 особи. Водночас 25 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Ми обов’язково повернемося до звичного життя. Але поки що не послаблюйте пильність. Імовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою", - розповів глава ОДА.

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