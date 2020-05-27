За добу в Чернівецькій області виявили 43 нові випадки COVID-19, загалом - 3144, - ОДА
Імовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"На Буковині 26 травня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 487 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3144 особи. Водночас 25 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Ми обов’язково повернемося до звичного життя. Але поки що не послаблюйте пильність. Імовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою", - розповів глава ОДА.
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гробыгрехи наши и нашу гордыню и прочие вещи шо ты нам передал ака "по образочку и худобию", каминь!
(завопил поп, задумался, сходил в сортир с Пиплией(но не почитать).... и начал смотреть тов. Невзорова и сбивать пепел в кадильницу как и он.)