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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області виявили 43 нові випадки COVID-19, загалом - 3144, - ОДА

За добу в Чернівецькій області виявили 43 нові випадки COVID-19, загалом - 3144, - ОДА

Імовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"На Буковині 26 травня офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 487 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3144 особи. Водночас 25 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Ми обов’язково повернемося до звичного життя. Але поки що не послаблюйте пильність. Імовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою", - розповів глава ОДА.

Також читайте: Чернівецька область залишається в епіцентрі COVID-19: за день 55 нових випадків, загалом 3083 особи інфіковано

За добу в Чернівецькій області виявили 43 нові випадки COVID-19, загалом - 3144, - ОДА 01

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Надо вводить паспорт здоровля по коронавирусу. А что? К намордникам же привыкли
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27.05.2020 08:37 Відповісти
б*же, да помогай уже и спаси от ненавистного вируса, Твоей Волей нас*анного на нас, стадо твое тихомирное за гробы грехи наши и нашу гордыню и прочие вещи шо ты нам передал ака "по образочку и худобию", каминь!
(завопил поп, задумался, сходил в сортир с Пиплией(но не почитать).... и начал смотреть тов. Невзорова и сбивать пепел в кадильницу как и он.)
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27.05.2020 08:38 Відповісти
 
 