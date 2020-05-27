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Зі Львова до найближчого міста в Польщі будуватимуться залізничні колії європейського зразка, - "слуга народу" Крейденко

Зі Львова до найближчого міста в Польщі будуватимуться залізничні колії європейського зразка, -

В Україні планується заміна залізничних рейок на рейки європейського зразка - "вузькоколійку" - на окремих ділянках дороги.

Про це сказав народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Ми плануємо, що зі Львова до найближчого міста в Польщі буде будуватися вузькоколійка", - повідомив він.

Також дивіться: Зламав двері, обливав водою, намагався залізти на стіл: "слуга народу" Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як пояснив нардеп, подібні перетворення плануються і на всіх нових ділянках залізниці, які "спрямовані в європейську сторону".

"У нас немає коштів переробити рейки по всій країні під європейський стандарт. Дехто каже, що ширококолійка більш стійка, дозволяє перевозити більше вантажів. Але потроху ті ділянки, які будуть будуватися, які спрямовані в європейський бік, мають трансформуватися в європейський стандарт", – сказав Крейденко.

Автор: 

залізниця (1502) Укрзалізниця (6836) Крейденко (4)


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Топ коментарі
+11
есть легенда или байка почему у нас железная дорога шире чем в Европе.
официальная версия - типа защита от нападения - єт полная куйня уровня бабушек на лавочке
так вот пришли к царю Миколе и грят :
- железну дорогу надос троить, вся Европа уже строит!
-ну дьік стройте, ок, фсьо пучком нормуль
-- астроить такой же шириньі или шире?
- на куй шире!

ушли бояре озабоченніе от него. долго думали и реши ли что как раз на размер полового члена и надо шире сделать, царь именно так повелел...
с тех пор железньі дороги у нас шире европейских на около 20см
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27.05.2020 08:45
+8
Интересно, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, "тормоз от рождения?!!!
"Узкоколе́йная желе́зная доро́га (у́зкоколе́йка) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0 железная дорога с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8 шириной колеи менее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8F стандартной ; подвижной состав таких дорог несовместим по ряду параметров с дорогами нормальной колеи (то есть технические проблемы не исчерпываются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 перестановкой тележек ). Обычно узкоколейками принято называть железные дороги с шириной колеи 600-1200 мм

Русская колея С середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи, позже - СССР и Финляндии, а впоследствии и Монголии, была выбрана ширина колеи 1524 мм (5 английских футов). С мая 1970 года до начала 1990-х годов железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

Европейская колея (в применяющих странах называется«Стандартная колея» или «Стефенсоновская колея») - железнодорожная колея https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B8 шириной 1435 мм. Условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте."
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27.05.2020 08:49
+8
по моему еще порошенко не просто об этом говорил, а даже уже разрабатывалась тех документация на строительство жд узла у нас во Львовской обл....а тут у соплей "свежачок"...
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27.05.2020 09:24
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будут строиться / Песня знакомая. Будет людям счастье, Счастье на века; У Советской Власти Сила велика! Сегодня мы не на параде, Мы к коммунизму на пути. В коммунистической бригаде С нами Ленин впереди!
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27.05.2020 08:55 Відповісти
У ЗЕвлади все в майбутньому, в свєтлом будущєм.
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27.05.2020 09:02 Відповісти
Светлое - это хорошо. Значит есть надежда. А цвет надежды, как известно, звелёный
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27.05.2020 09:12 Відповісти
Свєтлоє будущєє обіцяли камуняки, а у них колір червоний.
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27.05.2020 09:18 Відповісти
Зельоний цвєт надєжди? Впєрвиє слишу. Зєльоний всєгда бил цвєт тоскі.
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27.05.2020 09:45 Відповісти
А у зебилов вся надежда на зеленый. И они правы. Они любят русский мир и туда стремятся. И зеленые их ведут к мечте. Для них все ок.
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27.05.2020 09:53 Відповісти
Так.Ми к дефолту на путі.І в зєльоной бандє.С намі Бєнін впєрєді.
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27.05.2020 09:15 Відповісти
Бенин клоун впереди.
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27.05.2020 10:28 Відповісти
Согласен!Но что ещё "грандиозного" мог заявить Крейденко?! Ведь заявления про 40% ВВП(гончарук) или про 500 тысяч новых рабочих мест(шмигаль)-в его компетенцию не входят!!!
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27.05.2020 10:07 Відповісти
Це з тих трьох мільярдів мертвих президентів,про які мріє Зєлєнскій,чи це з додаткових мрій ?
«Є ще запланована велика програма, на яку я зараз шукаю (кошти - ред.), і це моя відповідальність знайти ще 3 млрд доларів - це всі мости нашої країни», - повідомив Зеленський.
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27.05.2020 09:02 Відповісти
Тепер подорожувати поїздом по Європі стане легше!
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27.05.2020 09:08 Відповісти
Скільки там зі Львова до тої Польщі,трамвая би хватило.
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27.05.2020 09:09 Відповісти
Не тільки до найближчого міста. А якщо їхати на другий край Польщі? Транвай їздити не буде.
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27.05.2020 09:14 Відповісти
З пересадками
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27.05.2020 09:16 Відповісти
Зі Львова ще пристойно їхати, а з Дрогобича, Стрия...там вже навприсядки і в Польщі!
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27.05.2020 09:21 Відповісти
Я за це вже років 20 чую
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27.05.2020 09:16 Відповісти
приезжай ко мне на БАМ
я тебе на рельсах дам...
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27.05.2020 09:17 Відповісти
Европейская колея и "узкая", и "менее устойчивая", но на ней почему-то и качает меньше,
и поезда 300 км/ч развивают.
А не жалкие 160, как наш Хюндай.
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27.05.2020 09:20 Відповісти
по моему еще порошенко не просто об этом говорил, а даже уже разрабатывалась тех документация на строительство жд узла у нас во Львовской обл....а тут у соплей "свежачок"...
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27.05.2020 09:24 Відповісти
Президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львов рассказал о намерении построить узкую железнодорожную колею в Европу.

"Помимо оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, облегчит жизнь туристам и улучшит ситуацию с грузоперевозками", - отметил президент.
Еще в прошлом году в Министерстве инфраструктуры говорили о развитии евроколеи сообщением Львов - Рава-Руська - Варшава.
Ранее уже озвучивался вариант реализации проекта евроколеи Львов-Варшава, предусматривающий строительство комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль общей протяженностью 67 км.
Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).
В Украине пока эксплуатируются колеи шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года по начало 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.
2018 ГОД!!
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27.05.2020 09:26 Відповісти
какой конфуз...
свиноботам надо срочно замять тему
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27.05.2020 09:29 Відповісти
Вы главное рот пошире открывайте и хавайте в три глотки счастье, которое вам привалило от бубочки.
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27.05.2020 09:47 Відповісти
Зі Львова до найближчого міста в Польщі будуватимуться залізничні колії європейського зразка, - "слуга народу" Крейденко - Цензор.НЕТ 4417
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27.05.2020 09:26 Відповісти
Главное регулярно вовремя озвучивать красивые планы для лохтората, они это хавают уже второй год. Правда некоторые начинают замечать несостыковки этих планов с делами.
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27.05.2020 09:42 Відповісти
Уже который день подряд ловим зелесрань на присвоении инициатив папередников. Вчера оманский петух, кукарекал о страховании медиков борящихся с короновирусом (напомню об этом три месяца говорит партия пороха), а сегодня зеленая гомодрила рассказывает об узкоколейке Львов-Польша. Твари, а ниче что этот проект инициировал омелян, при нем была создана вся расчетная и техническая документация, проведены переговоры с поляками! Просто у зеленых шлюх каломойши нет достижений и адекватных инициатив, поэтому они присваивают чужие.
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27.05.2020 09:43 Відповісти
Интересно, а вот шо Петя бы сейчас бубнил, если бы он был у власти ? Наверное как всегда - "в короновирусе виноват путен, а эти руки ничего не крали"
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27.05.2020 10:20 Відповісти
Нардеп баран: рейки "переробляти" не потрібно - потрібно переробляти колію. Отаких баранів і понавибирали барани, які не бачать різниці між рейкою і колією...
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27.05.2020 09:45 Відповісти
Там і "перероблять колію" не вимагає "супернапряга"... Просто міняється металева деталь, що з"єднує шпалу з рейкою... (не знаю, як вона правильно іменується). Однак, враховуючи стан наших залізничних шляхів, краще зразу робить підсипку та вирівнювання насипу полотна і вкладать нові прольоти...
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27.05.2020 09:53 Відповісти
вимагає...шпали різні
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27.05.2020 12:58 Відповісти
Пояснюю "для тих, хто в танку". Є шпала, або дерев"яна, або *******, залізобетонна. З дерев"яною проблем нема - переставив металеву накладку на потрібне місце, забив костилі і все. Залізобетонна має іншу форму - потовщення у верхній частині, на яке ставиться металева накладка, а на неї кладеться рейка. Щоб не мінять шпали, достатньо змінить форму накладки, щоб рейки вкладалися на ширину колії європейського зразка... З часом, якщо Україна вирішить перейти на європейський стандарт, шпали будуть відливать у відповідності з європейськими... (Для прикладу - коли були розроблені унітарні патрони, і з"явилися перші зразки зброї, яка заряджалася не з дула, а з казенної частини, основна частина армій цей перехід зробила "проміжним" - на дульнозарядні рушниці почали ставить затвори...).
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27.05.2020 13:26 Відповісти
бачу, вже костиля в ту деревяну шпалу забили і все)))
2 потовщення на з/б шпалі не для краси і зсув навантаження вбік призведе до деформацїї і не однієї, а всіх шпал...
окрім того на з/б шпалах є отвори для кріплення і вони знаходяться у точно визначених місцях...пересунувши рейку до центру, перекриються ці отвори так, що ніяка форма прокладки не дасть закріпитись...
приклад з патроном невдалий...на західному фронті без змін
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27.05.2020 15:24 Відповісти
"ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ ЗСУВ" - аж на чотири сантиметри!!! При ширині потовщення близько 40 см... І я писав про накладку ІНШОЇ форми, а не про ту саму, що ставиться на шпалу зараз!!!
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27.05.2020 15:34 Відповісти
ну, добре, поясню на патроні - для шпали це те саме, що на на патроні "зсув" на 0,4 мм
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27.05.2020 15:42 Відповісти
"Зсув" куди і чого?
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27.05.2020 15:45 Відповісти
болтаться будет, как г-но в проруби
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27.05.2020 15:48 Відповісти
Я про патрон питаю...
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27.05.2020 16:02 Відповісти
з патроном, то лишнє...бачу костиль в шпалу глибоко зайшов
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27.05.2020 16:15 Відповісти
Ясно... Аби ляпнуть...
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27.05.2020 16:20 Відповісти
так, не ляпай
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27.05.2020 16:23 Відповісти
Я сказав, як розумію, і виклав деталі... Ти чогось незрозумілого намурмотів, і вважаєш себе "перцем"... Якщо лізеш з "настановами" - доведи, що твої доводи правильніші... А позиція : "Ти дурний, тому що я так думаю...", зі мною не пройде...
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27.05.2020 16:46 Відповісти
я побачив зсув по фазі
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27.05.2020 17:44 Відповісти
Пан - "психіатр елетричного направлення"? Тат їх у Палаті№6 ждуть...
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27.05.2020 18:34 Відповісти
В Украине планируется замена железнодорожных рельсов на рельсы европейского образца - "узкоколейку" - на отдельных участках дороги Источник: https://censor.net/n3198210
------------------
нє, ну тут вже зовсім анєкдот - міняти тра тільки колію, а то у людей може скластись враження, шо то тра' знімати рельси, переплавляти їх у йєвропейські і ставити назад. А насправді там тіко пересунути на 8,5 см. Ну, канєшно, поміняти ширину між кольосами
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27.05.2020 10:07 Відповісти
опше-то шпали треба міняти...просто так не зсунеш, треба ще й якось закріпити
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27.05.2020 13:01 Відповісти
нада всє путя под йєвростандарт пєрєдєливать йєслі ми орійєнтіруйємся на йєвропу і грузи туда-сюда, то переставляти каждий раз затратно
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27.05.2020 10:11 Відповісти
Логичнее строить европуть до Киева, но команде Зеленского дай Бог осилить до Львова.
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27.05.2020 10:19 Відповісти
Я дико извиняюсь, а нахуа? Из Львова до ближайшего польского города - Пшемысль - идет нормальная жд колея, широкая, поезд приезжает туда за 1 час (с учетом остановки для погранконтроля), прямо на вокзал. И не только из Львова, может с любой точки Украины.
"Слуги народа" не в курсе, видимо?
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27.05.2020 10:32 Відповісти
Широкие рельсы - остатки от совковой оккупации. А Украина - это часть Европы, и нужно во всём переходить на европейские стандарты. Декоммунизация в Украине должна коснуться всего, а не только идолов членина. И уход от совка должен быть максимальным, в том числе и на железной дороге.
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27.05.2020 11:03 Відповісти
переложить рельсы по всей Украине - миллиарды долларов. Дороговато как-то, ради символизма.
Ну его нафиг, такой "уход от совка". С таким же успехом можно АЭС закрыть, тоже "отказ от совка".
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27.05.2020 11:25 Відповісти
Так никто не говорит, что взять и переложить. Постепенно заменять.
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27.05.2020 11:35 Відповісти
как постепенно? Там где узкоколейка, обычные вагоны уже не поедут. Т.е. в месте соединения надо строить станции по замене колесных тележек. Если "постепенно", то сегодня построили 10 таких станций за 100 млн. долл., через год они никому не нужны и надо строить новые...
Нее, "постепенно" тут не катит.
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27.05.2020 13:04 Відповісти
Почему нельзя это делать постепенно ? Например, основные направления поездов - Киев-Львов, Харьков, Одесса и т.д. модернизировать по европейскому стандарту. Попутно меняя локомотивы и вагоны на нормальные. Затем - второстепенные железные дороги, пригородные электрички. И уже после всего - всякие заводские и ведомственные дороги. Да, это займёт время и будет стоить денег, но это необходимо делать !

А то по Украине до сих пор ездят совковые поезда. А в метро вагоны ещё времён Брежнева, а то и Хрущёва. Уже наверное даже на рашке таких не осталось. Я считаю, если уж уходить от совка- то делать это нужно во всём.
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27.05.2020 13:57 Відповісти
Потому что нельзя. Ты сделаешь например узкоколейку до Киева. Это значит что под Киевом придется строить огромную станцию по замене тележек. Поезда будут внутри страны терять несколько часов на "переобувание". И это будет стоить дополнительных денег. Ты готов выкинуть несколько миллиардов долларов ради "декоммунизации"? И чем жд хуже АЭС? Почему тогда АЭС "совковые" не закрыть? Ну и ДнепроГЭС давай закроем, ее тоже строили совки.
В стране нет проблем, надо тратить миллиарды долларов ради "декоммунизации".
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27.05.2020 14:12 Відповісти
вот потому и львов с пересадкой...зачем пересадку польше оставлять?
после львова евроколею продлят до ив-франковска, черновиц и соединят с румынской...
и будет ж/д от моря до моря и дальше в европу
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27.05.2020 17:50 Відповісти
Вполне можно прокладывать новые колеи уже узкие параллельно с существующими.
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27.05.2020 23:45 Відповісти
Несколько. МИЛЛИАРДОВ. Долларов. Других задач нет, у Украины все проблемы решены, можно ради какой-то "декоммунизации" выбросить такие деньги?
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28.05.2020 01:18 Відповісти
Ладно, я не профессионал в области железных дорог и спорить не буду.

Но дело не в декоммунизации, а в большей интеграции с Западом. А оно того стоит.
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28.05.2020 12:34 Відповісти
А не надо біть профессионалом. Вопрос простой - несколько миллиардов долларов тратить на "бОльшую интеграцию с Западом" - не жирно ли? Прибалтика работает на СССРовской колее и не жужжит, и нормально интегрирована с Западом.
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28.05.2020 12:38 Відповісти
В случае российского вторжения поезда с "Абрамсами" должны идти из стран НАТО без лишних задержек.
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27.05.2020 11:48 Відповісти
ты готов выложить миллиарды долларов, просто так, на случай "вдруг Раша нападет"?
И ты уверен что США будет вписываться в прямой военный конфликт а Рашей? Ради Украины?
Н-да, наивность - второе счастье.
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27.05.2020 13:02 Відповісти
Пока что речь не идет ни про какие миллиарды. Одна колея. Да и с перешивкой остальных не вижу проблем, как человек проведший все детство на железной дороге и видевший, как меняются секции дороги и подсыпается балласт.
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02.06.2020 06:49 Відповісти
АЭС скорее всего тоже придётся закрывать. По крайней мере те, которые были построены по чернобыльскому типу. В Литве, например, закрыли старую АЭС по требованию Евросоюза.
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27.05.2020 14:01 Відповісти
В Украине нет АЭС с РБМК.
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27.05.2020 14:08 Відповісти
Єврошлях відкриє Львів для потягів з усієї Європи. А так Львів відкритий тільки для потягів з усієї паРаші.
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27.05.2020 11:08 Відповісти
а много людей хотят из Европы во Львов ездить? Поляки отлично ездят Хюндаями из Пшемысля, хоть до Львова, хоть до Киева или Одессы.
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27.05.2020 11:26 Відповісти
Теперь будут и французы из Парижа ездить. Да и нам в Париж проще.
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27.05.2020 11:51 Відповісти
ага, щас французы выстроятся в очередь за билетами На говорящую собачку клоуна-писюниста посмотреть
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27.05.2020 12:59 Відповісти
Надо чтобы поляки или немцы в Вашаве могли сесть и одним поездом доехать до Киева.
Так же и из Киева прямиком в Варшаву без пересадок.
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27.05.2020 17:15 Відповісти
Кому надо?
перестройка Укрзализницы на европейскую колею будет стоить несколько миллиардов долларов... Только для того чтобы пару тысяч немцев могли за год приехать в Украину? Да они и с пересадкой нормально доберутся. Лоукостами теми же, дешевле чем на поезде.
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27.05.2020 19:01 Відповісти
Треба не тільки з Львова до польського кордону, а з Києва до Варшави, хочаб. І скоростний.
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27.05.2020 11:02 Відповісти
Это по всей Украине должно быть ! Железные дороги тоже необходимо декоммунизировать.
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27.05.2020 11:05 Відповісти
Добре було б до мого Дніпра, але це не за олігархічної маріонетки Зєлі.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2020 11:10 Відповісти
АЭС еще закрой, шоб "декоммунизировать".
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27.05.2020 11:27 Відповісти
Припекает, кацап? Это хорошо.
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27.05.2020 11:52 Відповісти
Це треба робити по всій Україні , адже Україна - це Європа і стандарти повинні співпадати .
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27.05.2020 11:53 Відповісти
як би спочатку до Львова, потім до Франківська, Чернівців і Бухаресту..
Бухарест-Варшава
від моря до моря, включно з Українов
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27.05.2020 13:08 Відповісти
Какая разница?
Переставили катки и поехали!
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27.05.2020 12:16 Відповісти
на перестановке катков не откатишь миллионы.
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27.05.2020 13:00 Відповісти
Роздуплились. Це треба було робити ще у 2015р. Щоб побудувати по справжньому європецську державу,влитися в європейську інфраструктуру вийти з орбіти росії треба було переробити залізницю під європейські локомотиви та ввести latinitsu zamist kirilitsy. Moje todi mi bi stali blijtshe do ewropejskogo suspilstwa
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27.05.2020 13:24 Відповісти
Переходить на европейскую колею сегодня надо, чтобы российский агрессор
не мог пользоваться нашими путями.
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27.05.2020 13:54 Відповісти
Ещё один припиз...енный слуга объявился!! народ накормил, бедность покорил, путина победил!, Осталось только узкоколейку построить!! Билет блин на самолёте в прошлом году, из киева в берлин, стоил в три раза дешевле, чем на поезде!! Вы !! Дебилы!! кого вы собираетесь возить?? свои Яйца!!??
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27.05.2020 19:43 Відповісти
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