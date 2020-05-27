Зі Львова до найближчого міста в Польщі будуватимуться залізничні колії європейського зразка, - "слуга народу" Крейденко

В Україні планується заміна залізничних рейок на рейки європейського зразка - "вузькоколійку" - на окремих ділянках дороги.

Про це сказав народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Ми плануємо, що зі Львова до найближчого міста в Польщі буде будуватися вузькоколійка", - повідомив він.

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Як пояснив нардеп, подібні перетворення плануються і на всіх нових ділянках залізниці, які "спрямовані в європейську сторону".

"У нас немає коштів переробити рейки по всій країні під європейський стандарт. Дехто каже, що ширококолійка більш стійка, дозволяє перевозити більше вантажів. Але потроху ті ділянки, які будуть будуватися, які спрямовані в європейський бік, мають трансформуватися в європейський стандарт", – сказав Крейденко.