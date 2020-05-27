На ранок 27 травня зафіксовано 321 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб
Станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з аналітичної панелі на присвяченому ситуації з поширенням коронавірусу в Україні урядовому сайті.
Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок, що трохи менше, ніж добою раніше.
Від початку пандемії в Україні померли 658 осіб (+14 за добу).
Кількість осіб, які видужали, досягла 7995 (+420 за добу).
Як пізніше повідомили в ЦГЗ, загалом в Україні методом ПЛР досліджено 312 532 зразки.
Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. На амбулаторному лікуванні 15 074 пацієнти, з них 1331 дитина та 3447 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини та 794 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл. — 932 (500 одужали);
Волинська обл. — 814 (207 одужали);
Дніпропетровська обл. — 905 (212 одужали);
Донецька обл. — 155 (74 одужали);
Житомирська обл. — 660 (340 одужали);
Закарпатська обл. — 1104 (352 одужали);
Запорізька обл. — 420 (231 одужав);
Івано-Франківська обл. — 1327 (711 одужали);
м. Київ — 2739 (442 одужали);
Київська обл. — 1474 (322 одужали);
Кіровоградська обл. — 489 (382 одужали);
Луганська обл. — 45 (36 одужали);
Львівська обл. — 1443 (322 одужали);
Миколаївська обл. — 281 (136 одужали);
Одеська обл. — 853 (150 одужали);
Полтавська обл. — 267 (243 одужали);
Рівненська обл. — 1514 (701 одужав);
Сумська обл. — 166 (130 одужали);
Тернопільська обл. — 1126 (816 одужали);
Харківська обл. — 959 (223 одужали);
Херсонська обл. — 177 (149 одужали);
Хмельницька обл. — 381 (130 одужали);
Черкаська обл. — 393 (291 одужав);
Чернівецька обл. — 3144 (842 одужали);
Чернігівська обл. — 137 (53 одужали).
Як повідомлялося, на ранок 26 травня в Україні зафіксовано 339 нових випадків COVID-19: загалом - 21 584, летальних - 644, одужали 7575 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Итальянскому правительству https://www.secoloditalia.it/2020/03/coronavirus-la-gismondo-ammonisce-duramente-basta-snocciolare-numeri-sui-positivi-sono-dati-falsati/ стоит прекратить сообщать ежедневное количество «положительных результатов теста», поскольку эти цифры являются «поддельными» и приводят население в излишнюю панику. Количество положительных результатов теста во многом зависит от типа и количества тестов и ничего не говорит о состоянии здоровья.
Вакцина вред. Применяют от безисходности .
https://jameslyonsweiler.com/2020/03/16/sars-cov-2-origins-ipak-research-exonerates-dr-shi/ Моя любимая страна, США, ведет себя идиотично , сосредоточив внимание на вакцине, ведь, основываясь на всем прошлом опыте, мы вправе ожидать, что вакцины против
SARS-CoV-2 могут подготовить землю под патогены (Pathogenic priming). Решение всего и вся вакциной имеет свою цену - наша ЭКОНОМИКА, а так же сотни тысяч ранее бывших за прививки американцев, которые живут на один доход из-за ребенка, пострадавшего от вакцины (то есть второй родитель не может работать).
Я призываю CDC ОСТАНОВИТЬСЯ, Фаучи и Гейтса - ОСТАНОВИТЬСЯ со своей вакцинной фигней и воспользоваться своими высокими профилями для того, чтобы
настоять на переходе на шведскую модель (изолировать группу риска), использовать природные и аллопатические схемы лечения, которые, кажется, работают, и позаботиться о серьезных изменениях в образе жизни в США - остановить диабет, курение, высокое кровяное давление.
Этот вирус от летучей мыши. Он появился в лаборатории, чтобы найти решение для болезни. Вероятно, он сбежал. Если Китай и извлечет выгоду из нашей идиократии, то без какой-либо пользы для самих себя.
Второй такой вирус, связанный с SARS-CoV-2, после запланированной массовой вакцинации от текущего коронавируса, покончит с Америкой.
Итальянские врачи не подчинились всемирному закону о здоровье ВОЗ, который настоятельно требует, чтобы не делать вскрытия умерших от коронавируса, и обнаружили, что это НЕ ВИРУС, а БАКТЕРИЯ, вызывающая смерть. Она приводит к образованию тромбов и смерти пациента.
Так Италия побеждает так называемый Covid-19, который является ничем иным, как «Распространенной внутрисосудистой коагуляцией» (тромбоз).
«И способ борьбы с ним, то есть его лечение, - это «антибиотики, противовоспалительные средства и антикоагулянты». В первую очередь - АСПИРИН.
Эта сенсационная новость для всего мира была подготовлена итальянскими врачами путем вскрытия трупов, произведенных Covid-19.
«А еще, по мнению итальянских патолоанатомов ИВЛ и отделения интенсивной терапии никогда не были нужны».
🔷Сецчас в Италии началась смена протоколов, * ВОЗ выявила и сняла глобальную пандемию ИТАЛИЯ CALL *.
Лекарство уже было известно, но ВОЗ не сообщало об этом китайцам * Для ВОЗ - это просто БИЗНЕС. *
Источник: ИТАЛИЯ, Министерство здравоохранения.
ПОДЕЛИТЕСЬ, ЧТО ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ, ЧТО МЫ УБИЛИ И УБИЛИ НАШИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ !!! @ italiarevelacurardelcovid19
* Тревога *
Передайте это всей своей семье, соседям, знакомым, друзьям, коллегам, коллегам ... и т. Д. и т.д ... и его окружение в целом ...
Covid-19 ... не является Вирусом, как они заставили нас поверить. Это бактерия ... которая, усиленная электромагнитным излучением 5G, вызывает воспаление и гипоксию.
Сейчас надо будет делать следующее:
Принимать аспирин 100 мг и апронакс или парацетамол ...
Почему? ... * потому что было показано, что Covid-19 делает сгущает кровь, стимулируя у человека развивитие тромбоза. Т.к кровь не насыщается кислородом. Кровь густеет, замедляется ее течение в сердце и легких, человек не может дышать и быстро умирает.*
В Италии врачи нарушили протокол-рекомендацию ВОЗ и сделали вскрытие трупа, который умер от Covid-19 ... они вскрыли тело, руки, ноги и другие части тела и поняли, что в венах были расширенная и свернутая кровь, все вены и артерии заполнены тромбами, препятствующими нормальному течению крови, переносящую кислород ко всем органам, главным образом в мозг, сердце и легкие, и пациент в конечном итоге умирает,
Уже зная этот диагноз, министерство здравоохранения Италии сразу же изменило протоколы лечения Covid-19 ... и стало назначать своим зараженным пациентам 100 мг аспирина и апронакс ..., результат: пациенты начали выздоравливать и появляться улучшения. Министерство здравоохранения выпустила и отправила домой более 14 000 пациентов в течение одного дня.
СРОЧНО: передайте эту информацию и сделайте ее общедоступной немедленно. В нашей стране ВОЗ лгала нам, с этой пандемией. Каждый день наш президент говорит, что это данные и статистика. За не предоставление этой информации, чтобы спасти граждан, будет то, что Ему будут угрожать элиты!..
Мы знаем, что все правительства мира обязаны исполнять рекомендации ВОЗ, но Италия нарушила норму ... теперь ВОЗ. ... будут предъявляться иски по всему миру - за сокрытие стольких смертей и крах экономик многих стран мира ... и всем станет понятно, почему издан приказ немедленно хоронить тела без вскрытия ... и пометить их как сильно загрязняющие. ..
В наших силах нести правду и надеяться спасти много жизней .... *
РАСПРОСТРАНИТЬ СРОЧНО !во ВСЕХ СЕТЯХ!!!! * Вот почему антибактериальный гель работает, а диоксид хлора ... Весь ПАНДЕМИЧЕСКИИ ПСИХОЗ был нужен, потому что теневой мировое правительство хочет вакцинировать и вживлять8 чип, чтобы убивать массы, чтобы контролировать численность населения и уменьшить население мира."
"Карантини (локдауни) не вплинули на коронавірус, але знищили засоби до існування мільйонів по всьому світу"
https://www.thesun.co.uk/news/11687699/lockdowns-difference-coronavirus-destroyed-livelihoods-jp-morgan/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb
За другим посиланням датована ще 28 квітня 2020 стаття американського Washington Times:
"COVID-19 виявився величезним шахрайством ЗМІ"
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/28/covid-19-turning-out-to-be-huge-hoax-perpetrated-b/?fbclid=IwAR0ju2LjrDymwEltX92Xl5DjXO-QGMWhuFDr19qfjFN90S8bFeR7A8HAKgs
Це я до того, що навіть в мейснтрімних ЗМІ деколи проскакують правда і здоровий глузд.
Тільки дуже рідко.
І моментально ********* в потоці панічного божевілля.
https://www.youtube.com/watch?v=HWaGaeQ-qfY
(матерная версия)
https://www.youtube.com/watch?v=I5NUVg7q4D8
(цензурная версия)
Обязательно покажите эту песню своим знакомым в соцсетях - пусть она станет всемирным мегахитом!!!