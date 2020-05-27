На ранок 27 травня зафіксовано 321 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб

Станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані з аналітичної панелі на присвяченому ситуації з поширенням коронавірусу в Україні урядовому сайті.

Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок, що трохи менше, ніж добою раніше.

Від початку пандемії в Україні померли 658 осіб (+14 за добу).

Кількість осіб, які видужали, досягла 7995 (+420 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 352,2 тис.: лише у США померли 100,5 тис. осіб, у Британії - 37 тис. та в Італії - 32,9 тис. ІНФОГРАФІКА

Як пізніше повідомили в ЦГЗ, загалом в Україні методом ПЛР досліджено 312 532 зразки.

Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. На амбулаторному лікуванні 15 074 пацієнти, з них 1331 дитина та 3447 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини та 794 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.



Інфографіка: ЦГЗ / Facebook

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл. — 932 (500 одужали);

Волинська обл. — 814 (207 одужали);

Дніпропетровська обл. — 905 (212 одужали);

Донецька обл. — 155 (74 одужали);

Житомирська обл. — 660 (340 одужали);

Закарпатська обл. — 1104 (352 одужали);

Запорізька обл. — 420 (231 одужав);

Івано-Франківська обл. — 1327 (711 одужали);

м. Київ — 2739 (442 одужали);

Київська обл. — 1474 (322 одужали);

Кіровоградська обл. — 489 (382 одужали);

Луганська обл. — 45 (36 одужали);

Львівська обл. — 1443 (322 одужали);

Миколаївська обл. — 281 (136 одужали);

Одеська обл. — 853 (150 одужали);

Полтавська обл. — 267 (243 одужали);

Рівненська обл. — 1514 (701 одужав);

Сумська обл. — 166 (130 одужали);

Тернопільська обл. — 1126 (816 одужали);

Харківська обл. — 959 (223 одужали);

Херсонська обл. — 177 (149 одужали);

Хмельницька обл. — 381 (130 одужали);

Черкаська обл. — 393 (291 одужав);

Чернівецька обл. — 3144 (842 одужали);

Чернігівська обл. — 137 (53 одужали).

Як повідомлялося, на ранок 26 травня в Україні зафіксовано 339 нових випадків COVID-19: загалом - 21 584, летальних - 644, одужали 7575 осіб.