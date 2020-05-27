За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом 1443 особи інфіковані, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 травня на Львівщині підтвердили 1443 випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4665 осіб, госпіталізовані - 617, на амбулаторному лікуванні - 4048 осіб, виписані - 470 осіб. Зараз у лікарні перебуває 152 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1443 осіб, 42 особи померли. 322 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 27 травня зафіксовано 321 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 387 ПЛР-тестів, з яких 38 - позитивні (з них 20 - це мешканці Львова).