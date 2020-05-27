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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом 1443 особи інфіковані, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом 1443 особи інфіковані, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 травня на Львівщині підтвердили 1443 випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4665 осіб, госпіталізовані - 617, на амбулаторному лікуванні - 4048 осіб, виписані - 470 осіб. Зараз у лікарні перебуває 152 особи, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1443 осіб, 42 особи померли. 322 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 27 травня зафіксовано 321 новий випадок COVID-19 в Україні: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 387 ПЛР-тестів, з яких 38 - позитивні (з них 20 - це мешканці Львова).

За добу на Львівщині виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом 1443 особи інфіковані, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2423)


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Шел четвертый месяц КОВИД-19 карантина, до сих пор нет нормальной сравнительной статистики о росте (снижении) заболеваемости по сравнению с прошлыми периодами, нет распределения смертности по заболеваниям, а есть только страшилки и фэйки. Ну и что, шо умерло от КОВИД-19 42 человека. А сколько умерло от гриппа в прошлом году? Сколько умерло от пневмонии в этом и прошлом. Такой статистики не будет, т.к. она полностью опровергнет все страшился про макароновирус.
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27.05.2020 09:16 Відповісти
Є лишень одна статистична статистика - вісім відсотків помирає...Статистична в перекладі - стала,незмінна...
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27.05.2020 10:33 Відповісти
Вісім від чого? Ти маєшь змогу це перевірити, чи в тебе є першоджерела? Чому в Кореї та Японії смертність меньше відсотка? Там інша статистика? Схоже на те, то як тоді вірить цій статистиці?
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27.05.2020 11:29 Відповісти
Візьми кількість виздоровілих і кількість померлих...Потім візьми арифметику за четвертий клас...Навчись брати відсотки...І відразу всі питання відпадуть...
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27.05.2020 16:38 Відповісти
ото мені вже сниця той вірус - люди тікають від зомбі у віддалені села, ховаюця в пдземеллях метро. Кстаті, там на ескалаторі познайомився з симпатичною жіночкою. Струнка, привітлива, повногруда і йа теж їй сподобався - то ми з нею там на східцях вже і цілувались та обнімались, забувши про той вірусний апокаліптичний жах. Ну, я, канєшно, всьо там попробував. Які ж у неї груди!!! АПСОЛЮТ! І розміром, і формою та на пружність!!! А яка шовковиста шкіра!!! А які в неї губи - вологі, свіжі, ароматні - збожеволіти мона!!! Ото, кохайтесь, бо ми того варті!
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27.05.2020 09:20 Відповісти
 
 